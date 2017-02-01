Город-хамелеон

В центре Новосибирска снесли уникальные особняки с башенками и стеклянными тротуарами — храм сравняли с землей и превратили в Центральный парк

Как выглядел центр Новосибирска век назад назад и что стоит на месте особняков с башенками сейчас, рассказали краеведы на выставке «Утраченная архитектура Центрального района». Всего в экспозиции, выставленной в Музее архитектуры Сибири, около двух десятков видов города. НГС.НОВОСТИ выбрали самые яркие примеры того, как разительно отличается Новосибирск от Новониколаевска.

На самом деле это одно и то же здание — Красный проспект, 13. Здание Русского для внешней торговли банка построено в 1908–1909 годах. Банк и страховое общество были на втором этаже, на первом — магазины: канцелярский, часовой, ювелирный; все для солидных людей. В начале 1930-х здание надстроили на два этажа и объединили с соседним — так они стали частью большого здания «Сибстройпути».





«С улицы Коммунистической и сейчас можно видеть узкое окно и арку, напоминающие о старой застройке», — подсказывается в подписи к этой фотографии на выставке.







Узкое окно — четвертое на втором этаже, над бывшей аркой во двор теперь вывеска La Borsa.





… продолжение того же дома «Сибстройпути», поглотившего в начале 1930-х два здания на Красном проспекте. Еще одну постройку — аптеку Ковнацкого — для строительства снесли. В поглощенном желтым домом здании справа до революции были магазин готового платья, кофейня и магазин белья «Дамский конфекцион».







В 1924 году на углу Красного проспекта и Октябрьской стремительно, всего за 4,5 месяца, по проекту архитектора Андрея Крячкова был построен кинотеатр «Первое Совкино» на 800 мест. Позже он был переименован в кинотеатр им. Маяковского. Несмотря на некоторые неудачные решения (например, толпы зрителей выходили из кинотеатра сразу на проспект и буквально попадали под копыта лошадей и колеса повозок), он долгое время был крупнейшим кинозалом города. Только в 1968 году его снесли вместе с целыми кварталами купеческих особняков неподалеку — тут было построено современное здание кинотеатра им. Маяковского. Тогда же потерялась украшавшая кинотеатр статуя поэта на углу. В главном труде по истории местной архитектуры — «Новосибирск. История градостроительства 1945–1985» Сергея Баландина — сообщается, что изначально в фойе здания планировалось панно, посвященное Маяковскому. Перед кинотеатром должен был стоять. Но в итоге ничего из этого сделано не было, «что обеднило облик здания, не отличающегося ни архитектоническими качествами, ни своеобразием композиции».







... при строительстве «Маяковского» в конце 1960-х снесли и этот дом купца Ежова начала XX века. До революции в нем располагались аптекарский и винно-бакалейный магазины, а также кафе «Марс», позже переименованное в «Кафе де Пари». Интереснее выглядит, впрочем, даже не сам дом, а уничтоженный тогда же — в конце 1960-х — стеклянный тротуар перед ним. В сборнике воспоминаний старожилов «Мой Новосибирск: книга воспоминаний» он описан так:







«Толстые, литого голубоватого стекла плитки были вмонтированы в чугунные решетки, по которым и ходили прохожие.





В то время, когда корпус строили, электричество было еще штукой экзотической, и вот, чтобы обеспечить свет в подземных складских помещениях, строители и придумали остроумное решение — стеклянный потолок».





Гудимовская улица (сейчас — Коммунистическая) числилась тихим престижным кварталом, когда Лев Лапшин, доверенное лицо администрации и неоднократный член городского самоуправления, строил здесь свой дом с конюшней и каретником. В 1990-е годы дом Лапшина разобрали с перспективой воссоздания, — но сейчас он считается утраченным.





Старокладбищенская церковь (она же — церковь Воскресения Христова) была построена в 1907 году при кладбище, которое позже станет Центральным парком. Церковь в 1930-е годы переделали в планетарий, который в 1960-е годы сгорел и был разобран. Сейчас на его месте — аттракционы.







Этот купеческий квартал просуществовал до конца 1960-х, — пока его не снесли, чтобы построить административное здание высотой в 14 этажей. Пустое место рядом с этой площадкой сохранялось до появления «Бутона» несколько лет назад. Историки обычно поясняют, что







у бурного сноса дореволюционной архитектуры в конце 1960-х годов были больше идеологические причины, чем какая-то практическая необходимость: эта архитектура считалась идейно неверной и напоминающей о «позорных» временах до коммунизма.





От такой архитектуры спешили избавиться, и так к старинной архитектуре относились не только в СССР, но и, например, в ГДР.







Многие объекты с фотографий на выставке не сносились, — но изменялись до неузнаваемости. Вот, например, построенное в 1912 году по проекту Андрея Крячкова здание реального училища имени дома Романовых. В свое время это было крупнейшее учебное заведение дореволюционного Ново-Николаевска, которое готовило к поступлению в вузы на технические специальности. В конце 1920-х его надстроили. Сейчас в здании — детская больница.







Здания менялись вслед за ростом города (и соответственно ростом этажности) — вслед за переменами в идеологии и вкусах. Вот, например, здание, в котором сейчас находится мэрия, превратилось из авангардного в образец сталинского классицизма.





... Или, например, построенное в 1925 году по проекту Андрея Крячкова здание Государственных учреждений Сибири («Сибирское подворье») изначально было выдержано в стиле рационалистический модерн. Тогда оно перекликалось с находящимся с другой стороны площади торговым корпусом — Крячков ориентировался на него как на доминанту площади, развивая стилистическую тему от русского модерна — к рационалистическому. В конце 1930-х здание надстроили в стиле сталинского классицизма. Сейчас в нем — Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, при котором и работает Музей архитектуры Сибири.







Выставка «Утраченная архитектура Сибири» подготовлена сотрудниками Музея Центрального района и будет работать в НГУАДИ до 1 апреля. Вход свободный.

