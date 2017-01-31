Город в алмазах

В последний день января новосибирцы заговорили о весне — на это их вдохновило яркое, но редкое в последние месяцы солнце. В соцсетях горожане уже немного радостнее обычного и вовсю обсуждают ясную и морозную погоду — в доказательство прикрепляют к постам в Instagram фотографии Новосибирска в инее. НГС.НОВОСТИ выбрали лучшие городские пейзажи и спросили у синоптиков, когда эту красоту затянет облаками.

Изморозь и туманы будут радовать любителей пейзажной фотографии утром и днем 1 февраля, но затем погода изменится. Уже 2–3 февраля в городе и области будет облачно, пойдут снегопады, рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. Синоптики еще составляют прогноз на первую декаду февраля, но в ближайшие дни, по сообщению Гидрометцентра, морозы будут слабеть.

crystal river ❄️ день обещает быть бодрым )) #novosibirsk #landscape #river #ice #frost #vsco Фото опубликовано Ꭱoman Ꭺvram (@romanavram) Янв 30 2017 в 8:05 PST

«Это связано с тем, что очаг холода сконцентрировался в районе сибирского антициклона — в верховьях Енисея, а к нам воздушные массы поступают из смежных регионов, с более западных, и даже с юго-запада», — отметил синоптик. Температура ночью ожидается на уровне –16…–21 и местами до –27 градусов, а 2 и 3 февраля станет уже теплее, –11…–16, местами –23…–25 ночью. Днем 1 и 2 февраля синоптики прогнозируют температуру от –8…–13 до –18 градусов, а 3 февраля воздух прогреется до –4…–9 градусов, в отдельных районах области будет –14 градусов.

Утро после тумана! Фото опубликовано Зайцев Игорь (@zaytsevbl) Янв 30 2017 в 8:03 PST

А если судить по новосибирским аккаунтам Instagram, погода в последние дни радует горожан, несмотря на прохладный ветер, — хотя вполне возможно, что жители так празднуют конец самого холодного календарного месяца.

Мороз и солнце, день чудесный 🤗 #доброеутро#сибирь#нск #зима#морозец ☀️❄️#всемхорошегодня 😉 Фото опубликовано T.Fribus ♊️ (@selikh0va) Янв 30 2017 в 8:29 PST





#оченькрасиво, но #япроверялздесьоченьхолодно Фото опубликовано nina koreshkova (@chivruai) Янв 30 2017 в 8:26 PST

Многие новосибирцы предпочитают смотреть на морозные красоты из окон высоток, но бывают смельчаки, которые не боятся долгих прогулок. Чего не сделаешь ради обновления своего Instagram!





Фото опубликовано ______🔝DASHA🔝_______ (@_dasha_ishuk_) Янв 30 2017 в 11:03 PST





Фото опубликовано Да Вы Надоели Отписываться! (@iliaorudzh) Янв 30 2017 в 11:08 PST





Вот и 🏡 дома, ❄️ снежинки на окошке иллюминатора #новосибирск #сибирь #доммилыйдом #дом Фото опубликовано Палкина Катерина (@palketka) Янв 30 2017 в 12:26 PST

Сибирские девушки настолько морозоустойчивы, что и шапки им ни к чему.

Фото опубликовано Elena_Shchegoleva (@elena_shchegoleva_) Янв 30 2017 в 4:12 PST

Многие новосибирцы в своих аккаунтах так и не могут определиться, в воздухе запахло весной или зима уже отступает. Обольщаться, конечно, не стоит: по информации Яндекс.Погоды, за грядущим потеплением в Новосибирске снова похолодает, и 5–6 февраля дневная температура опустится до –15 градусов.









Сегодня снежное утро😍. Обожаю зиму,снег,мороз,сугробы. Настроение на 100%. Желаю всем отличного рабочего дня😉. #утро#снег#узор#снежинки#окутанныедеревья# Фото опубликовано Вера Долгополая (@verunia3589) Янв 30 2017 в 6:42 PST





Зимнее утро во всей красе. Фото опубликовано Elena (@arhipova_elena) Янв 30 2017 в 8:00 PST





На Обском море всю зиму — совершенно космическая красота. Однако не все видят окружающее пространство возвышенным, некоторые идут на водохранилище в поисках «сексуальных сосулек».

• Глядя на эти красоты, которые открываются только в морозный ясный день, начинаешь понимать, откуда классики черпали вдохновение, посвящая свои строки прекрасной зиме.. "Мороз и солнце; день чудесный!.." ❄️ Фото опубликовано J U L I A 🌙 (@your.september.ember) Янв 31 2017 в 12:32 PST











