Город в алмазах

Новосибирцы пережили самый холодный месяц зимы и завалили Instagram блистательными видами города, синоптики предупредили о новой волне морозов

Город в алмазах (фото)

В последний день января новосибирцы заговорили о весне — на это их вдохновило яркое, но редкое в последние месяцы солнце. В соцсетях горожане уже немного радостнее обычного и вовсю обсуждают ясную и морозную погоду — в доказательство прикрепляют к постам в Instagram фотографии Новосибирска в инее. НГС.НОВОСТИ выбрали лучшие городские пейзажи и спросили у синоптиков, когда эту красоту затянет облаками. 

Изморозь и туманы будут радовать любителей пейзажной фотографии утром и днем 1 февраля, но затем погода изменится. Уже 2–3 февраля в городе и области будет облачно, пойдут снегопады, рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. Синоптики еще составляют прогноз на первую декаду февраля, но в ближайшие дни, по сообщению Гидрометцентра, морозы будут слабеть. 

crystal river ❄️ день обещает быть бодрым )) #novosibirsk #landscape #river #ice #frost #vsco

Фото опубликовано Ꭱoman Ꭺvram (@romanavram)

«Это связано с тем, что очаг холода сконцентрировался в районе сибирского антициклона — в верховьях Енисея, а к нам воздушные массы поступают из смежных регионов, с более западных, и даже с юго-запада», — отметил синоптик. Температура ночью ожидается на уровне –16…–21 и местами до –27 градусов, а 2 и 3 февраля станет уже теплее, –11…–16, местами –23…–25 ночью. Днем 1 и 2 февраля синоптики прогнозируют температуру от –8…–13 до –18 градусов, а 3 февраля воздух прогреется до –4…–9 градусов, в отдельных районах области будет –14 градусов. 

Утро после тумана!

Фото опубликовано Зайцев Игорь (@zaytsevbl)

А если судить по новосибирским аккаунтам Instagram, погода в последние дни радует горожан, несмотря на прохладный ветер, — хотя вполне возможно, что жители так празднуют конец самого холодного календарного месяца. 


#оченькрасиво, но #япроверялздесьоченьхолодно

Фото опубликовано nina koreshkova (@chivruai)

Многие новосибирцы предпочитают смотреть на морозные красоты из окон высоток, но бывают смельчаки, которые не боятся долгих прогулок. Чего не сделаешь ради обновления своего Instagram!




Сибирские девушки настолько морозоустойчивы, что и шапки им ни к чему. 

Многие новосибирцы в своих аккаунтах так и не могут определиться, в воздухе запахло весной или зима уже отступает. Обольщаться, конечно, не стоит: по информации Яндекс.Погоды, за грядущим потеплением в Новосибирске снова похолодает, и 5–6 февраля дневная температура опустится до –15 градусов. 




Зимнее утро во всей красе.

Фото опубликовано Elena (@arhipova_elena)


На Обском море всю зиму — совершенно космическая красота. Однако не все видят окружающее пространство возвышенным, некоторые идут на водохранилище в поисках «сексуальных сосулек»




Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой (1), instagram.com

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