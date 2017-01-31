Город в алмазах
Новосибирцы пережили самый холодный месяц зимы и завалили Instagram блистательными видами города, синоптики предупредили о новой волне морозов
В последний день января новосибирцы заговорили о весне — на это их вдохновило яркое, но редкое в последние месяцы солнце. В соцсетях горожане уже немного радостнее обычного и вовсю обсуждают ясную и морозную погоду — в доказательство прикрепляют к постам в Instagram фотографии Новосибирска в инее. НГС.НОВОСТИ выбрали лучшие городские пейзажи и спросили у синоптиков, когда эту красоту затянет облаками.
Изморозь и туманы будут радовать любителей пейзажной фотографии утром и днем 1 февраля, но затем погода изменится. Уже 2–3 февраля в городе и области будет облачно, пойдут снегопады, рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. Синоптики еще составляют прогноз на первую декаду февраля, но в ближайшие дни, по сообщению Гидрометцентра, морозы будут слабеть.
«Это связано с тем, что очаг холода сконцентрировался в районе сибирского антициклона — в верховьях Енисея, а к нам воздушные массы поступают из смежных регионов, с более западных, и даже с юго-запада», — отметил синоптик. Температура ночью ожидается на уровне –16…–21 и местами до –27 градусов, а 2 и 3 февраля станет уже теплее, –11…–16, местами –23…–25 ночью. Днем 1 и 2 февраля синоптики прогнозируют температуру от –8…–13 до –18 градусов, а 3 февраля воздух прогреется до –4…–9 градусов, в отдельных районах области будет –14 градусов.
А если судить по новосибирским аккаунтам Instagram, погода в последние дни радует горожан, несмотря на прохладный ветер, — хотя вполне возможно, что жители так празднуют конец самого холодного календарного месяца.
Многие новосибирцы предпочитают смотреть на морозные красоты из окон высоток, но бывают смельчаки, которые не боятся долгих прогулок. Чего не сделаешь ради обновления своего Instagram!
Сибирские девушки настолько морозоустойчивы, что и шапки им ни к чему.
Многие новосибирцы в своих аккаунтах так и не могут определиться, в воздухе запахло весной или зима уже отступает. Обольщаться, конечно, не стоит: по информации Яндекс.Погоды, за грядущим потеплением в Новосибирске снова похолодает, и 5–6 февраля дневная температура опустится до –15 градусов.
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Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой (1), instagram.com