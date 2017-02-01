Барин, позолоти ручку

Работодатели задолжали новосибирцам 92 миллиона рублей — горожане рассказали, как выбивают из начальства огромные долги и живут месяцами без денег

Барин, позолоти ручку

Новосибирскстат подсчитал, что к 1 января 2017 года задолженность по зарплате, если сравнивать с декабрем 2016-го, выросла примерно на 10 % и составила 96,2 млн руб. Вовремя не получили заработную плату 3 тыс. человек, на одного работника в среднем приходится почти по 32 тыс. руб. долга. Значительная часть всей задолженности (38,6 млн руб.) — невыплаченная зарплата работникам, уволенным из организаций в 2015 году и раньше. Самые большие долги перед работниками (87 % от общей суммы) зафиксированы в ЗАО «Завод ПСК», ОАО «ЛДСК», ООО «МСУ-78», ОАО «Сибтрубопроводстрой». Корреспондент НГС.НОВОСТИ разыскал несколько человек, которые сумели выбить из начальства долги по зарплате, и расспросил, как им это удалось.

Александр, 36 лет, сотрудник ЧОПа: «У меня было 3 истории, и все решились в мою пользу. 7 лет назад я работал в ЧОП "Росич". Зарплата была такая: 8 тыс. руб. "белыми" перечислялись на карточку, а 16 тыс. давали так. Работал тут 2 года с официальным трудоустройством. Потом черную зарплату за 1 месяц где-то потеряли, не выдали. И начали мне объяснять, типа, потом отдадим. Месяца три искали… Я написал в прокуратуру (Ленинского района. — И.К.), они вызвали бухгалтера этой конторы, и в итоге в течение часа все нашли. Позвонили и сказали, мол, что к нам тут Александр пришел? Сделайте, мол, так, чтобы его удовлетворили и он к нам больше не приходил.


После этого меня, конечно, начальник поматерил, но все выдал.


Второе место — концерн назывался "Скимс", у них была собственная служба безопасности, где я и работал. Там по той же системе платили — треть "в белую", две трети — "в черную". Но тут уже попытались не заплатить всей охране. Я и еще несколько человек пошли в районную прокуратуру. Оттуда позвонили нашему генеральному директору, и он сказал: приезжайте в контору. Ну и все выдали тоже. Директор сказал, что просто не в курсе был, что деньги не выданы».


Максим, 40 лет, менеджер по продажам: «Я устроился в лакокрасочную фирму 10 сентября 2016 года. Обещали 25–30 тыс. руб. зарплату. За сентябрь я получил только числа 20-го ноября. И где-то числа 30-го они дали мне за октябрь. А так выделяли 1000–2000 — чисто на проезд. Перед Новым годом мне выдали за ноябрь 15 800 руб. В сентябре обещали, что буду получать 5 % от выручки, потом в декабре сказали, что переделали все на оклад и 2 % от выручки с моих продаж. Планы они сразу не оговорили. А потом оказалось, что я план не выполнил… Сказали, что за месяц должен наторговать был на 700 тыс., а у меня в ноябре получилось 490 тыс. В общем, я уволился 20 января. Позвонил 3 января и сказал: пока не оплатите, на работу не выйду. Но наш главный менеджер по продажам позвонил мне 6-го и уговорил выйти. В общем, я отработал до 20-го, но денег так и не увидел… Вот тут на днях звонил, мне сказали, что трудовую подписали, а зарплата будет через несколько дней.


Сначала говорили, что сумма [к выплате] за декабрь-январь 37 тыс., потом сказали — 34 тыс.


Потом я узнал, что до меня всем продавцам таким образом копейки выдавали. Вот сегодня звонил в бухгалтерию, там мне сказали, что насчитали 20 тыс. А это как? 20 тыс. у меня должно быть только за декабрь! И плюс 13 рабочих дней. И плюс отпускные. Я им: "Понимаете, я пойду в трудовую инспекцию", а они: "Делайте что хотите, генеральный уехал в командировку". И сказали, что сегодня, может, переведут на счет тысяч 13, а остальные — позже. И трудовую еще не отдали».


Константин, 25 лет, водитель: «Работал я по договору найма в ООО "АйСиЭл" — это пассажирские перевозки, развозил персонал ночных заведений — тех, кто допоздна работал. Отработал с апреля по август 2016 года. Договор был, он у меня на руках. Договор составлен был не на меня, а на найм транспортного средства. Обещалось в вакансии, что будет выходить от 800 до 2000 за ночную смену, а на деле и до 800 я не дотягивал. Работал 3 ночи в неделю. Выходило в месяц около 9000 руб. И осталась [после увольнения] у меня задолженность по зарплате в районе 5500 руб. И вот с конца августа я смог выбить только 2500 руб.


Все остальное время кормят "завтраками". Задержка денег произошла при увольнении, хотя я предупредил заранее и отработал положенных 2 недели.


Почему уволился? Мне стало финансово невыгодно там работать. Больше стал тратить на топливо и амортизацию, чем зарабатывать. И вроде мирно расстались с этой фирмой, но до сих пор кормят "завтраками". В конце декабря удалось выбить только часть денег. Это у меня была подработка, а так я имею работу… С юристами советовался, они говорят, только через суд [надо решать] — ни прокуратура, ни Роспотребнадзор [не помогут], только суд. А из-за такой суммы я на судебных издержках больше потеряю. На тот момент я думал, что миром решим этот вопрос, а сейчас даже не знаю, есть ли смысл обращаться в трудовую инспекцию. Но, наверное, пару раз еще позвоню — и поеду».


Валентина, 50 лет, начальник цеха: «Работаю я начальником цеха на заводе "Техсталь". Оклад у меня 30 тыс. руб., и премия, если сработаем. Зарплата наполовину белая, наполовину серая. Я работаю на заводе уже три десятка лет. Но у нас тут объединения происходили. Может, слышали — 3 года назад у нас директор застрелился, мы тогда назывались "Энергостальконструкция", потом нас объединили с "Техсталью". У нас там была задолженность, потом в "Техстали" возникла. В "Энергостальконструкции" была задержка 3 месяца, но давали понемногу — по 3–5 тыс. руб. в месяц. 


Мы в прокуратуру писали, нам говорили, что все выплатят, когда придут другие хозяева, но никто нам ничего не выплатил! Мы вроде и суд выиграли. И решения суда есть на руках. В марте будет 3 года, как директор застрелился, но никто ничего нам не выплатил. (И.К.: Почему застрелился?) Так вот из-за долгов. Он застрелился, а второй хозяин через 1,5 года умер. Новые хозяева потом сказали, что долгов у предприятия много, а оборот маленький, мол, какие вы долги требуете? В конце концов нас объединили с "Техсталью" в марте [2016 года], а с июля пошли снова накапливаться долги. В месяц помаленьку выплачивали. Могли тысяч 10 дать. Кому-то меньше давали. Есть у нас даже такие люди, кому должны чуть ли не по 200 тыс. руб. Есть один работник, кому должны 114 тыс. Мне в "Техстали" должны около 70 тыс. руб., а в "Энергостальконструкции", где была и белая, и черная [зарплаты], оставались мне должны еще где-то столько же.


Говорят, по зарплате у нас на заводе общий долг — 23 млн руб. А работает у нас порядка 250 человек. У людей кредиты, ипотеки, а в некоторых семьях вдвоем работают на заводе.


До января кредиты и ипотеки директора за людей платили, а с января, говорят, кредиты платить не будут, только ипотеку гасить.


У нас есть женщины с детьми, кто одни работают, так вот они уже плачут, говорят, хоть веревку бери да вешайся вместе с ребенком! Мы теперь во всем себе отказываем! Как только деньги дают, оплачиваем квартплату, а как дальше жить? Никак… Уже никто [на заводе] в столовую даже не ходит — принесут хлебушек на работу и едят».

Илья Калинин
Фото nito100 (Essentials/iStock)

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