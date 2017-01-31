Вытащили с того света

Власти потратили 3,5 миллиона на ремонт отделения, в котором лечатся жители четырех районов, — НГС.НОВОСТИ одними из первых побывали в обновленной больнице

Вытащили с того света (фоторепортаж)

​В конце января крупная новосибирская больница на ул. Трикотажной получила долгожданное отделение реанимации — здесь с ноября делали капитальный ремонт. Денег на это потратили немного, но теперь, в сравнении с ужасным состоянием отделения до ремонта, коридоры выглядят как минимум прилично. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ одними из первых побывали в новом отделении и сравнили его нынешнее состояние с тем, что было еще год назад.

​Главный врач городской клинической больницы № 12 Лариса Федина спешно ведет журналистов по коридорам — 80-летнюю историю здания не скрыть, несмотря на отремонтированные местами отделения. Фасад больницы с облетевшей краской сейчас тоже ждет вердикта — будут ремонтировать или нет. Над лестницей многоэтажной больницы, как в традиционных домах культуры, нависает грандиозная стеклянная люстра.


Фото слева — больница до ремонта, фото справа — после. Фото до ремонта предоставлено ГКБ № 12

Некоторые палаты уже дождались ремонта — в стенах теплого оранжевого цвета болеть не так страшно. Переход между зданиями безрадостен и обшарпан — но главврач, предупреждая вопрос, говорит, что скоро и этот коридор дождется своего часа, если что — пока сами отштукатурят и покрасят.


Фото слева — больница до ремонта, фото справа — после. Фото до ремонта предоставлено ГКБ № 12

Днем 30 января больница презентовала реанимационное отделение, в которое привозят жителей Дзержинского, Калининского, Железнодорожного и Центрального районов. По словам Ларисы Фединой, ремонт немного затянулся — он шел с ноября и должен был закончиться в декабре, но планы нарушили новогодние праздники. Зато сейчас пациенты, особенно те, кто здесь не впервые, по словам врачей, не узнают родные места. Например, стены теперь обшиты аккуратными белыми панелями.


Вытащили с того света (фоторепортаж)


«Ранее ремонты были исключительно косметические — окна там когда-то поменяли… И вот в конце прошлого года министерство выделило деньги», — радуется главный врач, уточнив, что в итоге ремонт реанимации обошелся областному бюджету в 3,5 млн руб. Площадь отделения — 63 кв. м, в палате — 9 коек. Причем две из них в палате изолированы перегородкой от общего помещения — для пациентов, у которых тяжелые вирусные инфекции. 


Вытащили с того света (фоторепортаж)


По словам Ларисы Фединой, реанимация предназначена не для постоперационных больных, а для «тяжелых терапевтических пациентов», большинство из них — пенсионеры. Из распространенных диагнозов здешних пациентов — хроническая сердечная недостаточность в последних стадиях, тяжелая пневмония, тяжелая бронхиальная астма и тяжелые обструктивные болезни легких.


Вытащили с того света (фоторепортаж)


Больные лежат в этой безмолвной палате недолго — чаще всего сутки, а потом их переводят в обычные палаты. «Но была как-то девочка с тяжелой пневмонией — она выписалась, удалось [вылечить], жива и здорова, но пролежала 45 суток в реанимации», — вспоминает главный врач больницы.


Вытащили с того света (фоторепортаж)


Пока шел ремонт, пациентов перевезли в другое отделение, сейчас они уже все лежат в обновленной палате. «Конечно, сотрудникам было тяжело — когда шел ремонт. Тем не менее справились все. [Реанимация работала] в штатном режиме. Никаких претензий к нам не было — люди с пониманием относятся, радуются тоже, что по-другому все будет», — заверила Лариса Федина. По ее оценкам, врачи и пациенты ждали этого ремонта около 10 лет. «Потому что стены… не способствовали хорошему настроению и желанию жить», — добавила она.


Главный врач ГКБ № 12 Лариса Федина
Главный врач ГКБ № 12 Лариса Федина


В этом году ремонт устроят еще в нескольких больницах Новосибирска — например, во врачебной амбулатории поселка Мочище, на которую пожаловались читатели НГС. Как ранее рассказывала жительница поселка, в стене, потолке, полу здания постоянно появляются дыры. В минздраве НСО сообщали, что капитальный ремонт здания амбулатории запланирован в 2017 году.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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