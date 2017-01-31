Вытащили с того света

​В конце января крупная новосибирская больница на ул. Трикотажной получила долгожданное отделение реанимации — здесь с ноября делали капитальный ремонт. Денег на это потратили немного, но теперь, в сравнении с ужасным состоянием отделения до ремонта, коридоры выглядят как минимум прилично. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ одними из первых побывали в новом отделении и сравнили его нынешнее состояние с тем, что было еще год назад.

​Главный врач городской клинической больницы № 12 Лариса Федина спешно ведет журналистов по коридорам — 80-летнюю историю здания не скрыть, несмотря на отремонтированные местами отделения. Фасад больницы с облетевшей краской сейчас тоже ждет вердикта — будут ремонтировать или нет. Над лестницей многоэтажной больницы, как в традиционных домах культуры, нависает грандиозная стеклянная люстра.





Фото слева — больница до ремонта, фото справа — после. Фото до ремонта предоставлено ГКБ № 12



Некоторые палаты уже дождались ремонта — в стенах теплого оранжевого цвета болеть не так страшно. Переход между зданиями безрадостен и обшарпан — но главврач, предупреждая вопрос, говорит, что скоро и этот коридор дождется своего часа, если что — пока сами отштукатурят и покрасят.







Фото слева — больница до ремонта, фото справа — после. Фото до ремонта предоставлено ГКБ № 12



Днем 30 января больница презентовала реанимационное отделение, в которое привозят жителей Дзержинского, Калининского, Железнодорожного и Центрального районов. По словам Ларисы Фединой, ремонт немного затянулся — он шел с ноября и должен был закончиться в декабре, но планы нарушили новогодние праздники. Зато сейчас пациенты, особенно те, кто здесь не впервые, по словам врачей, не узнают родные места. Например, стены теперь обшиты аккуратными белыми панелями.











«Ранее ремонты были исключительно косметические — окна там когда-то поменяли… И вот в конце прошлого года министерство выделило деньги», — радуется главный врач, уточнив, что в итоге ремонт реанимации обошелся областному бюджету в 3,5 млн руб. Площадь отделения — 63 кв. м, в палате — 9 коек. Причем две из них в палате изолированы перегородкой от общего помещения — для пациентов, у которых тяжелые вирусные инфекции.









По словам Ларисы Фединой, реанимация предназначена не для постоперационных больных, а для «тяжелых терапевтических пациентов», большинство из них — пенсионеры. Из распространенных диагнозов здешних пациентов — хроническая сердечная недостаточность в последних стадиях, тяжелая пневмония, тяжелая бронхиальная астма и тяжелые обструктивные болезни легких.











Больные лежат в этой безмолвной палате недолго — чаще всего сутки, а потом их переводят в обычные палаты. «Но была как-то девочка с тяжелой пневмонией — она выписалась, удалось [вылечить], жива и здорова, но пролежала 45 суток в реанимации», — вспоминает главный врач больницы.











Пока шел ремонт, пациентов перевезли в другое отделение, сейчас они уже все лежат в обновленной палате. «Конечно, сотрудникам было тяжело — когда шел ремонт. Тем не менее справились все. [Реанимация работала] в штатном режиме. Никаких претензий к нам не было — люди с пониманием относятся, радуются тоже, что по-другому все будет», — заверила Лариса Федина. По ее оценкам, врачи и пациенты ждали этого ремонта около 10 лет. «Потому что стены… не способствовали хорошему настроению и желанию жить», — добавила она.







Главный врач ГКБ № 12 Лариса Федина





В этом году ремонт устроят еще в нескольких больницах Новосибирска — например, во врачебной амбулатории поселка Мочище, на которую пожаловались читатели НГС. Как ранее рассказывала жительница поселка, в стене, потолке, полу здания постоянно появляются дыры. В минздраве НСО сообщали, что капитальный ремонт здания амбулатории запланирован в 2017 году.