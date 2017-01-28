«Все деньги будем относить в

В Новосибирске прошел второй митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ. На этот раз организаторам удалось получить разрешение провести его в самом центре, в сквере перед оперным театром, куда пришли почти тысяча человек, которые смогли не только поделиться с друг другом негодованием по поводу роста цен, но и услышать ответ на главный вопрос: кто во всем этом виноват.

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Люди начали собираться в сквере за памятником Ленину загодя, хотя к началу митинга их набралось лишь немногим больше 300. Звучащая из динамиков музыка должна была, судя по всему, продемонстрировать, насколько разные люди собрались в оргкомитете: Высоцкого сменяла группа «Аквариум», а на смену ей приходил Роберт Рождественский (точнее, песня «Погоня», написанная на его стихи).









Взявший слово первым (он и дальше будет вести митинг) в прошлом чиновник (хотя и недолго), а ныне общественный активист либерального толка Андрей Гладченко провел краткий инструктаж, объяснив собравшимся, что «митинг не политический» и призвав пресекать любые попытки развернуть какие-то политические лозунги или знамена. «Если кто-то будет хулиганить, не пытайтесь бить их самостоятельно — обратитесь в полицию, там есть специально обученные люди».







Андрей Гладченко







Далее Гладченко совершил неожиданное признание, объявив, что несмотря на свое критическое отношение к российской власти в целом, на этот раз он выступает на стороне федеральных властей против властей местных.











«В прошлый раз мы собрались при 30-градусном морозе и нас было 300 человек. Сейчас уже теплее или с каждым митингом температура будет повышаться на 10 градусов, то к июлю (когда новые тарифы должны вступить в силу. — НГС.НОВОСТИ) будет очень жарко», — завершил он вступительную речь.







«Шапку одень, простудишься же», — раздался из толпы участливый возглас пожилой женщины.











Выступавший следом Сергей Дьячков напомнил собравшимся о том, как власти в прошлом году пытались объяснить необходимость повышения тарифов. Напомним, руководитель департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров заявил, что это случилось отчасти потому, что горожане установили счетчики и стали меньше тратить.











«Так в чем причина — в экономии или в жадности монополистов?» — задал Дьячков риторический вопрос собравшимся. И, чтобы подбодрить их, напомнил, что совсем недавно было отменено согласованное вроде бы уже повышение цен на проезд в общественном транспорте.







«Потому что власть нас боится», — заключил Дьячков.









Член правления ветеранской организации Иван Жигало призвал «сплотиться вокруг оргкомитета и увеличить численность». Тем временем число собравшихся на площади людей росло. Кто-то просто приехал позже, а кто-то шел по своим делам и просто остановился послушать.











Люди стояли не очень плотно, но на глазок их было уже уже под тысячу. В течение всего митинга организаторы собирали подписи под обращением ко всем ветвям местной власти (от губернатора до горсовета) с требованием отменить грядущее повышение. Всего таких подписей было собрано чуть более 750, так что эту цифру можно считать минимальной оценкой количества собравшихся.











Слово вновь взял Андрей Гладченко, рассказавший немного о механизмах протестной деятельности. По его словам, для того чтобы подготовиться к митингу, организаторы скинулись сами и привлекли пожертвования желающих (собирали по 100 руб.). Главной статьей расходов стала печать листовок — их расклеивали или разносили по почтовым ящикам активисты, многие из которых занимались подобными вещами впервые.









Одна из таких активисток-дебютанток Лариса Вакуленко взяла слово и решительно заявила, что собирается участвовать в митингах против повышения тарифов «пока не отменят постановление».







«Потому что я считаю, что это грабительское постановление, в наших кастрюлях будет пусто, и мы все деньги будем относить в "СИБЭКО"», — заявила Вакуленко.











Окончательно вошедший в образ митингового конферансье, Гладченко напомнил собравшимся, что решение о повышении тарифов принял губернатор, но утверждал его городской совет, которые сделал это на удивление быстро и почти единогласно. Против проголосовали только четверо депутатов, один из которых — Леонид Рыбин — вышел к микрофону следующим. Сказав какие-то общие слова про то, что депутаты должны служить народу, а не наоборот, он передал собравшимся привет от своих избирателей из Пашино.











Дело тем временем двигалось к кульминации. На сцену поднялся известный активист Владимир Кирилов. Прежде чем начать говорить, Кириллов построил перед собой участников митинга с плакатами, направленными против «СИБЭКО».









«Все включили видео? Сейчас будем взрывать информационную бомбу!» — предупредил он и зачитал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, где он сообщал главе государства о своем беспокойстве по поводу 2,5 млрд руб., которые (Кириллов не утверждал это напрямую, но всячески намекал) были выведены владельцами «СИБЭКО» в офшоры.







«Если 2,5 млрд руб. показаны как прибыль, то ни о каком повышении тарифов речи быть не может», — продолжил задавать риторические вопросы главе российского государства новосибирский активист.









Вновь взявший слово Гладченко тоже решил выложить козырей и напомнил, что заявившая о необходимости заплатить ей дополнительных денег компания «СИБЭКО» одновременно является главным спонсором хоккейного клуба «Сибирь».







«Я хорошо отношусь к хоккею, даже к новосибирскому. Но я не готов быть его спонсором. Давайте собирать на хоккей через СМС», — предложил он альтернативный способ финансирования профессионального спорта в Новосибирской области, — «а то теперь даже бабушки, которые живут на 10 тыс., будут спонсорами».





«Да мы сами за счет бабушек уже живем», — гневно блеснул глазами здоровый детина из первого ряда.











Тем временем отведенный для митинга час подходил к концу, но люди и не думали расходиться (на официозных мероприятиях народ начинает тихо расползаться примерно минут через пять после начала).











Поговорив еще немного о перспективах борьбы с монополистами, организаторы пригласили всех желающих обсудить любые вопросы в частной беседе и попросили освободить площадь, поскольку через полчаса здесь должен был состояться еще один митинг на тут же тему, но уже с другими организаторами. Грянула песня чилийских социалистов Unidad Popular («Когда мы едины, мы непобедимы»), и разношерстная толпа манифестантов потянулась к метро.

