Гуляй смело

Как выглядят пешеходные улицы городов России и мира — НГС.НОВОСТИ посмотрели, во что превратится улица Ленина без машин

​Предложение Анатолия Локтя сделать пешеходной часть ул. Ленина на этой неделе всколыхнуло новосибирцев, разделив их на два лагеря. Горожанам, впрочем, довольно трудно представить себе, как променад в центре города может выглядеть в принципе — до сих пор ни одной пешеходной улицы в Новосибирске не было. Обозреватель НГС.НОВОСТИ собрал примеры таких улиц без автомобилей из разных городов России и мира, чтобы посмотреть, как это бывает там, где споры о целесообразности пешеходных зон остались в прошлом.

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Самая известная в России пешеходная улица — это московский Арбат. Автомобили с него убрали еще во времена СССР, когда едва ли не единственным местом, свободным от транспорта, была Красная площадь. Изменения на Арбате стали результатом почти что «диверсии» столичных архитекторов, которые воспользовались масштабными работами по замене коммуникаций и добились того, чтобы вместо асфальта на этой улице была положена плитка, появились фонари и клумбы. Для России это было столь новым явлением, что до сих пор пешеходные улицы по всей стране называют в народе «арбатами».









После этого процесс пошел, и пешеходные улицы стали появляться в столице одна за другой. И если Арбат полностью отдан туристам, то, например, ставший пешеходным в 1996 году Камергерский переулок — место, где можно встретить уже кого угодно. Здесь много баров и ресторанов, магазинов глобальных брендов. В целом это вполне типичные пешеходные улицы, какие есть во всем мире.











Но история на этом не закончилась. Сравнительно недавно (в 2013 году) въезд автомобилям закрыт и на ул. Никольскую, которая соединяет напрямую Лубянскую и Красную площади. Объединяет все эти улицы то, что они все имеют дублеров. Более того, автомобили на большинстве из них все равно постоянно появляются, поскольку их пересекают улицы вполне обычные. Так что пешеходам там не стоит совсем уж расслабляться и не следить за светофорами на перекрестках.











Набережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге — пример компромисса между интересами пешеходов и автомобилистов. Пешеходной сделана только одна сторона канала, да и то лишь на ее части (от ул. Итальянской до собора Спаса на Крови). Получился широкий променад с прекрасной перспективой, которую ничто не перекрывает.











Здесь же неподалеку (но с другой стороны Невского проспекта) расположена ул. Думская, которую решено сделать пешеходной совсем недавно — в прошлом году. Причем по той же схеме, что и ул. Ленина — т.е. в выходные. Транспортная ценность ее действительно невелика — она больше похожа на длинную бесплатную парковку.











Впрочем, Москва и Питер всегда были на особом счету — здесь полно туристов. Однако и помимо столиц в России хватает этих самых пешеходных улиц — они есть более чем в 30 городах России. Большинство из которых, кстати, и меньше, и беднее Новосибирска. Но если сравнивать с равными, то вот, например, как выглядит местный «арбат» Екатеринбурга — ул. Вайнера.











Современный вид она приобрела совсем недавно — в 2014 году. Сначала в 2002 году от машин освободили отрезок между пр. Ленина и ул. Малышева. А когда идея прижилась, то сделали улицу пешеходной полностью. Теперь это гордость и любимое место отдыха прежде всего для местных жителей.











В Омске пешеходной сделали ул. Чохана Валиханова, которая связывает жилые кварталы с набережной Иртыша. Улица примечательна сочетанием исторических зданий и современных архитектурных форм — футуристических стеклянных беседок, укрывающих расставленные по всей длине улицы экраны, на которых можно прочитать информацию о конкретном здании.











В Иркутске к делу создания пешеходной зоны подошли с размахом. Здесь пешеходным сделан целый квартал из частично реставрированных, частично перенесенных сюда из других мест города, частично построенных с нуля деревянных домиков «под старину».









130-й квартал — это уникальный для России пример целостного пространства, созданного исключительно для отдыха. Здесь нет жилых домов и офисных зданий — только магазины, ресторанчики и гостиницы, расположенные на склоне в три ряда и соединенные улочками и лестницами.











В Казани пешеходных улиц уже две. Первая — Бауманская — появилась одновременно с московским Арбатом аж в 1986 году. Она не просто расположена в историческом центре, а считается вообще одной из самых старых улиц города, на которой расположено сразу несколько городских достопримечательностей. Свободное же от машин пространство давно привлекает художников, уличных музыкантов, а горожане могут приходить сюда и вольготно гулять не только во время городских праздников (когда перекрывается какая-то улица).











Жителям столицы Татарстана так понравился этот их «казанский арбат», что в 2005 году в городе появилась еще одна пешеходная улица — Петербургская (точнее, ее часть). Она застроена уже преимущественно новыми домами и может служить хорошим примером того, что комфортную пешеходную зону при желании можно создать с нуля.











Во Владивостоке пешеходная улица — адмирала Фокина — спускается к набережной, проходя через исторические кварталы (в том числе через бывший «Чайна-таун»). В 90-е ее застроили коммерческими ларьками, которые снесли только в 2004 году. Здесь тоже бывает снежно.











В приморском городе Туапсе почти нет нормальной набережной — побережье занимает порт (а ведущая к порту улица — по сути, основная транспортная магистраль города). Но здесь нашли, как выйти из положения, превратив в вытянутый парк большую часть ул. Галины Павловой. Дома на ней — в основном обычные пятиэтажки, но обильная зелень, фонари и скамейки создают здесь совершенно особенную атмосферу даже без особых архитектурных красот.











Своя пешеходная улица есть даже в маленьком и не особенно популярном у туристов Улан-Удэ — для этого здесь в 2004 году выделили 350 м центральной ул. Ленина.











Если для современной России пешеходные зоны — это какое-то новое явление, то в мире они существовали всегда. Строго говоря, изначально любая улица города была пешеходной, поскольку верхом могли себе позволить передвигаться только люди состоятельные. Поэтому большинство улочек в старом городе недоступны для автомобилей не из-за каких-то запретов, а просто в силу их размеров. Например, по этой улочке во французском городе Грасс нельзя ездить даже на велосипеде (что как раз пытается объяснить подростку полицейский).











Во Франкфурте-на-Майне, напротив, пешеходные зоны созданы специально — ул. Цайль вся застроена торговыми центрами и выглядит как особенно широкая галерея в одном из них. Во время распродаж и каких-то массовых праздников здесь бывают толпы, но в обычный выходной (когда торговые центры в Германии закрываются) улица становится совершенно безлюдной.











В Стамбуле главный городской променад — ул. Истикляль — закрыта для машин, но время от времени по ней проходит старомодный трамвай. Едет он вынужденно медленно, поскольку пешеходы, чувствующие себя здесь хозяевами, как-то совершенно забывают, что вынуждены делить это пространство еще с кем-то.







Нужно или нет превращать в пешеходную именно ул. Ленина — вопрос спорный. Хотя бы потому, что люди и так гуляют по ней безо всяких специальных усилий городских властей. Ранее НГС.НОВОСТИ попросили высказаться об этом архитектора, театрала и рестораторов, которые неоднозначно оценили идею городских властей.





Нужно ли делать ул. Ленина пешеходной по выходным?

Да, в Новосибирске тоже должен быть свой променад — чем мы хуже Улан-Удэ?

Нет, пешеходам хватит и тротуаров, а автомобилистам не придется искать пути объезда.

Пешеходная улица нужна, но зачем ее делать в центре? Пусть власти поищут другое место. К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования



