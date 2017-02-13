Золотые детки

Чиновники заявили о победе над очередями в детсады — в Новосибирске расцвел бизнес на тех, для кого мест все-таки не хватило

Золотые детки

Власти Новосибирска отчитались об успешном выполнении одного из «майских указов» президента — все дети в возрасте от 3 до 7 лет получили путевки в детский сад. Однако тем, кто помладше, попасть в ясли по-прежнему непросто, признают даже в мэрии. Специалисты кадровых агентств отмечают, что поиск «своей» няни для их клиентов может растянуться надолго по разным причинам. Еще сложнее в последние полгода найти так называемого бебиситтера, которому можно доверить ребенка буквально на несколько часов. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала, как новосибирцы ищут няню на час, сколько за это платят и почему хороших сиделок так мало.

25 января городские депутаты отчитались о выполнении «майских указов» по поводу обеспечения детей путевками в детские сады. По словам начальника отдела дошкольного образования профильного управления мэрии Елены Диринг, в Новосибирске работают 247 муниципальных детских садов. С 1 мая по 1 сентября 2016 года было выдано 18 тыс. путевок в детские сады, из них 13,5 тыс. — детям в возрасте от 3 до 7 лет. Также чиновница подчеркнула, что в Новосибирске был выполнен указ президента — места в детские сады получили все дети старше 3 лет.


При этом, по словам Елены Диринг, в городе остается проблема с местами в ясельных группах. По подсчетам координатора движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Семена Гунькина, количество мест в яслях за год сократилось примерно на 1 тыс. — теперь попасть туда сложно даже льготникам. «Что касается детей младше 3 лет, там вообще ситуация аховая, — констатирует Семен Гунькин. — Получается, что фактически ради исполнения указов президента обеспечить местами детей в возрасте от 3 до 7 лет, детям младшего возраста постарались давать как можно меньше мест». 


Власти пытаются решить эту проблему с помощью групп краткосрочного пребывания — туда можно отдать ребенка на 4 часа без питания. Сейчас такие группы посещают 1803 ребенка, рассказала Елена Диринг.


Но и это не решает проблем матерей с ребенком старше полутора лет — после этого возраста и до получения путевки в сад «декретные» выплаты для мам заменяют ежемесячной компенсацией размером 60 руб., но многие не могут выйти на постоянную работу. «Группы краткосрочного пребывания — это хорошо для тех, кто не работает. Мама может ходить по магазинам, отдохнуть, плюс ребенок развивается. Но большинство вынуждены работать полный день», — говорит координатор движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Семен Гунькин. 


Нехватка мест в яслях подстегивает рынок коммерческих услуг нянь и частных детских садов, 


считает координатор РДДДО. 


В разделе «Няни» на сайте НГС.ОБЪЯВЛЕНИЯ сейчас размещено 65 предложений, в основном от частников — педагогов, медиков и студентов, которые согласятся посидеть с ребенком в течение нескольких часов. 


Такое количество нянь на рынке — лишь верхушка айсберга, многие предпочитают искать временных сиделок для своих детей по знакомым. «Не всегда [у клиентов] есть необходимость в постоянном человеке, в загрузке на весь месяц, в зарплате, а объявления частных лиц — это риск, много проблем, самому нужно придумать какую-то схему выстраивания отношений, доверия и т.д.», — рассказывает Ирина Сафонова, руководитель компании «Мамино время», которое занимается подбором «нянь на час». 


В Новосибирске услуги бебиситтера предлагают молодежь, совмещающая эту подработку с учебой и другой занятостью, и дамы в возрасте вплоть до 70 лет, рассказывает Ирина Сафонова, отмечая высокий спрос на услуги таких специалистов. 


Цена на услуги бебиситтера в Новосибирске варьируется в среднем от 120 до 300 руб. в час. 


Чтобы пользоваться такими услугами и оставаться хоть немного в плюсе, маме нужно зарабатывать не менее 30–35 тыс. руб. в месяц, подсчитал Семен Гунькин.


Дизайнер-фрилансер Ольга Старцева рассказала, что работает бебиситтером в среднем от 4 до 10 часов в неделю. Минимальное время, которое она проводит с ребенком, — 40 минут, максимальное — 3 часа. «Пока самая распространенная услуга — это сопровождение. Примерно на том же месте — развлечь ребенка, посидеть», — пояснила девушка. По ее словам, в отличии от нянь, в обязанности бебиситтера не входят ни готовка, ни уборка.


Организованно аналогичные услуги предоставляют и агентства. В рубрике «Домашний персонал» справочника 2ГИС числится 44 агентства, которые занимаются подбором помощников для работы по дому и воспитанию детей. Количество таких компаний относительно стабильно, отметили в 2ГИС. Как правило, агентства подбирают нянь на полную занятость, хотя в последнее время у новосибирцев растет спрос на срочных нянь без привязки к определенному человеку.


«В последние полгода пошла тенденция на частичную занятость нянь. Допустим, мама работает при каком-то графике, 2 через 2, и ей нужна няня в те дни, когда ее нету. Либо когда мама с двумя детьми дома, но ей нужно заниматься и домом, и детьми, и собой, — поделилась наблюдениями заместитель директора кадрового агентства Homestaff Алла Крицкая. — Но нянь на неполную занятость очень мало, во всяком случае в кадровом агентстве, потому что соискатели хотят постоянную работу, постоянный заработок, минимум от 200 руб. в час». По словам Крицкой, 


раньше родители хотели видеть в качестве няни женщину пенсионного возраста, сейчас скорее предпочтут человека молодого и мобильного.

Каким бы мобильным ни был сам родитель, у него не всегда есть возможность сбежать с работы, чтобы свозить ребенка в секцию или хотя бы просто вовремя забрать из детского сада. «В прошлом году искала сопровождающую няню для двух дочерей 5 и 6 лет. Нужно было, чтобы она их забирала из садика, отводила на танцы и приводила домой», — поделилась косметолог Татьяна А. По ее словам, подходящих предложений в интернете было немного, в итоге предпочла знакомую, которая уже имела опыт подобной работы.


Помимо детских садов, включая частные, а также нянь, гувернанток и бебиситтеров, в Новосибирске можно обратиться к так называемой принимающей няне. Это человек, который берет на время детей в свою квартиру, по сути — домашний детский сад. Однако, по мнению Семена Гунькина, подобные «детсады» часто работают без официальных разрешений и без соблюдения элементарных санитарных норм — если родители и пользуются такими услугами, то отдают детей только в проверенные места. По данным сайта мэрии, в Новосибирске работает 247 муниципальных детсадов, 14 частных и столько же — ведомственных. В справочнике 2ГИС частных садов в городе намного больше — 111.

Анна Богданова
Фото fizkes (Essentialsi/Stock)

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