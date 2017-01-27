ИКЕА для бедных

ИКЕА снизила цены на пятую часть своих товаров — НГС.НОВОСТИ выяснили, что полезного можно купить со скидкой до 40 %

​Шведская сеть ИКЕА объявила о снижении цен на 20 % ассортимента. В среднем цены на товары упали на 15–20 %, но некоторые товары скинули и 40 % от прежней стоимости. В компании честно признаются: цены снижены из-за трудной финансовой ситуации у покупателей — люди стали больше экономить на покупках. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в новосибирской ИКЕА в первый день действия новой программы, узнали, что теперь продается со скидкой и как снижение цены у шведской компании повлияет на цены в других магазинах товаров для дома.





Генеральный директор сети ИКЕА в России Вальтер Каднар рассказал «Ведомостям» о снижении цен на пятую часть ассортимента с 26 января. 1800 видов товаров подешевели на 15–20 %, а некоторые и вовсе на 40 %. В компании подчеркнули, что снижение цен — не обычная распродажа, которая закончится через пару недель, а долгосрочная программа по снижению цен.









Пойти на такие меры компании пришлось из-за экономности покупателей — люди стали меньше покупать крупной мебели, считает Вальтер Каднар. «Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены», — рассказал он «Ведомостям».





Сложная ситуация на российском рынке, по прогнозам Вальтера Каднара, сохранится еще в течение 1–3 лет. «Мы не думаем, что за инвестициями в цену немедленно последует восстановление объемов покупок, но мы верим, что сейчас правильное время начать такие инвестиции, чтобы получить преимущество на рынке», — объяснил решение руководитель российского подразделения шведской сети.











О скидках многие новосибирцы, которые забрели в магазин в ИКЕА в первый день программы, узнали уже в магазине. Пара средних лет, которая зашла в магазин в четверг вечером, уже была готова взять кресло почти за 10 тыс. руб., когда узнала от консультанта, что оно подешевело на 2 тыс. руб.









На множество товаров скидки всего 100 руб. Однотонный плед из синтетической ткани, например, обойдется в 699 руб., а настольное зеркало честно потеряло 20 % своей цены — сейчас оно стоит 399 руб. вместо прежних 499 руб.











Одна из самых дорогих кухонь подешевела более чем на 27 тыс. руб., однако это всего лишь 10 % от ее прежней стоимости. Теперь ее можно купить за 243 079 руб. вместо 270 920 руб.











Маленькую кухню попроще теперь можно купить всего за 16 544 руб. Раньше этот набор из шкафов, смесителя и мойки стоил 23 128 руб.











Скидки распространились далеко не на всю бытовую технику. Духовка под загадочным названием «Горлиг» скинула 1000 руб. в цене — теперь ее можно купить за 14 999 руб., а встраиваемая посудомоечная машина подешевела сразу на 4 тыс. — с 23 999 до 19 999 руб.











Покупатели с удовольствием рассматривают стулья и обеденные столы. Скидки там небольшие — до 500 руб. Многие стулья подешевели с 2799 до 2299 руб. При покупке 4 стульев можно сэкономить около 2 тыс. — один стул получится «бесплатным».











На посуду — в этом отделе всегда толпятся покупатели, чтобы купить или хотя бы присмотреть новые чашки и тарелки — скидок как раз немного. Так, 3-литровая кастрюля из нержавеющей стали и алюминия теперь стоит 699 руб., 5-литровая — 999 руб., а 10-литровая — 1799 руб. Все они подешевели на 200 руб.











Зато здесь можно найти неплохие скидки на текстиль: комплекты постельного белья подешевели на 200–400 руб. Комплект из двух наволочек и пододеяльника шириной 2 метра сейчас стоит всего 999 руб., а «полуторка» — всего 799 руб.











Найти большие скидки сложно, ведь в ИКЕА нет кричащих ярких ценников — информацию о скидке можно заметить, только прочтя весь ценник. Как пояснили представители сети, самые большие скидки 38–43 % сейчас дают только на четыре полноценных товара (одеяло, абажур, коврик и детская дорожная сумка) и на 14 «составных частей» — комплектующих сложных товаров, например дверей.









Джемы в продуктовом отделе подешевели до 199–299 руб., но покупатели на него особо не заглядываются. Наверное, их сибирские бабушки сочтут безумием покупать 400-граммовую банку джема за такую сумму, когда можно приготовить домашнее варенье из малины или клубники с собственной дачи.











По мнению управляющего партнера компании DSO Consulting Сергея Дьячкова, снижение цен в ИКЕА повлияет и на ценовую политику других новосибирских магазинов товаров для дома. «ИКЕА — заметный игрок на этом рынке. Снижение цен у одного из лидеров естественным образом скажется на ценах и настроениях других участников рынка. Меняться придется всем — в условиях кризиса у фронтальных игроков это единственный способ выжить. Доходы у потребителя снижаются, по крайней мере, не растут. На чем он экономит в первую очередь? На развлечениях и товарах длительного пользования», — пояснил Сергей Дьячков.

