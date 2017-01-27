Всю Сибирь опечатали

Государство выставило на торги крупнейшую типографию «Советская Сибирь» — НГС.НОВОСТИ проникли в таинственные цеха, где станки за 4 млн евро перерабатывают по вагону бумаги в день

«Советская Сибирь» будет приватизирована весной 2017 года. Предприятие со 100-летней историей — крупнейшая за Уралом типография, которая потребляет по железнодорожному вагону бумаги в день и выпускает практически любые виды полиграфической продукции. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ проникли на территорию огромного комплекса на Немировича-Данченко и узнали, как печатают свежие газеты, тетради и избирательные бюллетени.





Федеральные власти решили приватизировать типографию «Советская Сибирь». 100 % акций ОАО находятся в государственной собственности. Типография — один из крупнейших налогоплательщиков НСО, перечисляющий в бюджет почти 200 млн руб. ежегодно. Торги запланированы на 30 марта 2017 года. Начальная цена — 890 млн руб.











Осенью следующего года «Советской Сибири» исполнится 95 лет. Изначально типография находилась на Красном проспекте, 22 — этот дом и сейчас называют «полиграфкомбинатом», хотя там находятся одни бары и рестораны. В конце 1930-х годов «Советская Сибирь» переехала на ул. Советскую, 6 — там сейчас находится областная библиотека. На окраину Кировского района типография перебралась в середине 1960-х. Тогда это была городская окраина.











Cтроительство «Советской Сибири» было полностью завершено только в 1989 году — возвели здание газетного корпуса. Сейчас на территории площадью 7 га — 6 корпусов. Промышленными процессами занято 50 % площадей. Остальное сдается в аренду партнерам и заказчикам «Совсибири» — Почте России, поставщикам бумаги, типографской краски, редакциям печатных СМИ и др.









«Советская Сибирь» входит в пятерку крупнейших типографий России. Выручка типографии в 2016 году — 1,2 млрд руб., чистая прибыль — около 140 млн руб., пояснил исполнительный директор предприятия Вячеслав Корягин.











В месяц типография перерабатывает порядка 1,5 тыс. тонн бумаги разных сортов — такое количество уместится в 30–35 железнодорожных вагонах. Предприятие выпускает газеты, журналы, книги в мягком переплете, учебные пособия, тетради, рекламу, коробки и даже избирательные бюллетени. «По мощности за Уралом таких предприятий нет», — подчеркнул Корягин.











Проще сказать, что типография не выпускает, шутит директор по производству Роман Никулин. Не печатают, например, книги в твердом переплете — большая часть потребителей находится в европейской части России, издание литературы в Сибири делает неприбыльным логистика. С книгами в мягком переплете проще — их печатают на газетных станках. Среди продукции «Совсибири» нет и гибкой упаковки — с пленкой для пищевых товаров.











На предприятии работает порядка 360 человек. Средняя зарплата — 37 тыс. руб. плюс так называемый соцпакет. У «Совсибири» есть еще две производственные площадки — в Омске и Кемерово. Часть продукции печатается именно там, если заказчики, например, из Казахстана. Некоторые виды упаковки у «Советской Сибири» заказывают и в Москве.











Газетное производство потребляет четвертую часть всей бумаги, учебные пособия — около 20 %, журналы — в пределах 10 %, а упаковка — ближе к 20 %. Еще 20 лет назад на периодику уходила почти вся бумага, поставляемая на предприятие, — до 90–95 %. На фото — рабочий типографии первым из новосибирцев читает свежий номер газеты «Спорт-Экспресс».











«Сегодня структура заказов очень диверсифицирована. То есть [возможное] серьезное падение газетного производства уже не скажется так критически на предприятии», — говорит Вячеслав Корягин.









Самым сложным заказом за несколько лет Корягин называет печать бюллетеней для выборов в Госдуму, которые прошли в декабре 2011 года. До последнего был неясен окончательный список кандидатов — а это прямо влияет на размер бюллетеня, объясняет руководитель типографии.









На фото — печать газет в ночную смену. Некоторые машины произведены в Германии и стоят по 4 млн евро. Почти вся технологическая база произведена в этой европейской стране — такое оборудование считается лучшим для печати книг, газет и журналов. Для коробок и картонной упаковки могут подойти и китайские машины.









С 2013 года государство продало в частные руки несколько крупных типографий в стране, три четверти из них после этого были остановлены, рассказал Вячеслав Корягин. Как правило, новые собственники сокращают персонал до минимума и сдают площади в аренду — открывают складские комплексы, бизнес-центры, делится топ-менеджер «Совсибири».