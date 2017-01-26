Потому что есть кондуктор у тебя

Солист легендарной поп-группы 90-х «Руки вверх!» прокатился на знаменитом трамвае № 13 и устроил в нем лирическую фотосессию — скоро один из вагонов превратят в музей имени Сергея Жукова

 
 

В один прекрасный день пассажиры и кондуктор новосибирского трамвая № 13 сильно удивились — в вагон неожиданно влетел солист знаменитой поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков со съемочной группой. Фотосессия в трамвае была спонтанной, и девичьему кумиру даже удалось проехать «зайцем» (кондуктор ведь тоже женщина). А в ближайшее время вагон трамвая № 13 изнутри украсят те самые фотографии. Накануне необычной выставки новосибирский фотограф Владимир Сараев рассказал, как проходила фотосессия.

​«Идея сделать обложку альбома в 13-м трамвае появилась спонтанно, как и в общем идея фотосессии в самом трамвае. Как и где именно изначально планировалась съемка, уже точно не помню. В день приезда группы пришла мысль: "А почему бы не в общественном транспорте?". Долго думать, в каком именно, не пришлось. Трамвай, романтика…» — описал новосибирский фотограф Владимир Сараев.


Потому что есть кондуктор у тебя (фото)


Фотографии из 13-го трамвая теперь украшают альбом братьев Жуковых «Засыпай» — это отдельный проект солиста «Руки вверх!» Сергея и его брата Михаила.


Это уже вторая совместная работа Владимира с солистом «Руки вверх!». Несколько лет назад он уже фотографировал Сергея в Новосибирске, но только на пленку.


Потому что есть кондуктор у тебя (фото)


«Как раз задача у нас стояла в том, чтобы сделать не просто красивую карточку на каком-то фоне, а сделать фотографии личными, что ли, с определенным лирическим настроением героя», — объяснил фотограф. По его словам, никаких договоренностей с трамвайным депо и руководством новосибирского «Горэлектротранспорта» не было — Сергей, Михаил и музыканты с танцорами и фотографом просто дождались трамвая на остановке, зашли и устроили там фотосессию.


Потому что есть кондуктор у тебя (фото)


«Мы просто стояли на остановке, ждали подходящего с эстетической точки зрения трамвая и буквально забегали в него, так как некоторые фотографии требовали определенного фона, который можно поймать в течение одной остановки», — отметил Сараев. Например, фотография, которая находится на развороте пластинки, где Сергей с Мишей въезжают в арку из деревьев, — это между остановками «Речной вокзал» и «Автовокзал».


Потому что есть кондуктор у тебя (фото)


По словам Владимира, нужно было объяснить кондуктору, что «все хорошо, не стоит волноваться» и что команда из 6 человек забежала ненадолго, сделать несколько снимков. Иногда приходилось попросить кого-то пересесть, чтобы сделать фото в более подходящем месте. Съемки длились около 2 часов — за это время команда сменила несколько новосибирских трамваев.


Потому что есть кондуктор у тебя (фото)


«В основном у нас был маршрут "Речной вокзал – Депутатская". Были поездки, где мы проезжали "зайцем", то ли сами забывали заплатить, то ли кондуктор стеснялся напомнить. Один раз кондуктор сказала: "Сначала заплатите за проезд, а потом делайте что хотите". Нам очень повезло, что в этот день было не людно. Но кто-то, конечно, снимал на телефон, шептались и т.д.», — вспоминает Владимир.


Потому что есть кондуктор у тебя (фото)


В январе фотограф решил устроить выставку в самом трамвае № 13 и уже получил предварительное согласие от «Горэлектротранспорта». В ближайшее время передвижная экспозиция должна появиться в одном из вагонов трамвая.


Владимир Сараев — фотограф, который снимает как репортажи, так и коммерческие фотосессии, в том числе свадьбы. Кроме того, по словам Владимира, он снимает и «арт-проекты с небанальными сюжетами». Ранее он и еще несколько новосибирских фотографов выбрали по просьбе НГС.АФИША из всех своих снимков один — самый удачный и любимый.

Мария Морсина
Фото Владимира Сараева

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