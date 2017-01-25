Улица-призрак

В Новосибирске нашлись улицы, с которых пропали все дома, — НГС.НОВОСТИ прогулялись по ним и узнали, куда исчезли здания вместе с жильцами

​Новосибирск — относительно молодой город, и при этом один из самых быстро развивающихся. Приехав сюда через полвека в поисках улицы своего детства, ее можно и не обнаружить: некоторые либо растворились в новых микрорайонах, либо растеряли все дома. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на улице, которая недавно потеряла свой последний дом, а также побывали на еще нескольких, которые совсем скоро исчезнут с карты города, — и узнали, какими они были почти век назад и кто жил в пропавших навсегда домах.

Улица-призрак (фоторепортаж)


Ул. Енисейская — это небольшой проезд недалеко от привокзальной площади. Сейчас ее длина составляет всего около 175 м, но меньше века назад она тянулась почти 2 км: от ул. Железнодорожной до ул. Урицкого. Последний дом, расположенный на ул. Енисейская, снесли в 2014 году — в конце 1920-х же это была довольно густонаселенная улица.


Улица-призрак (фоторепортаж)


Деревянный дом с адресом ул. Енисейская, 20 – Сибирская, 42«а» вместе с землей на торгах приобрел «Краснообск. Монтажспецстрой», и в прошлом году в новую 25-этажную «башню», которая, в отличие от своего предшественника, двойного адреса уже не получила, начали заселяться жильцы.


Фрагмент карты Новониколаевска 1924 года. Зеленым отмечены исчезающие или уже пропавшие с современных карт улицы.
Фрагмент карты Новониколаевска 1924 года. Зеленым отмечены исчезающие или уже пропавшие с современных карт улицы.


«В отличие от центра, вокзальная часть города от железнодорожной станции в сторону Турухановской рощи (Нарымского сквера) очень долгие годы была сплошным частным сектором, разбитым множеством улочек, — описывает историк, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев. — Большая часть их была названа в честь сибирских городов и гребенкой "собрана" на Сибирской и Переселенческой (ныне 1905 года)». От «гребенки» сегодня осталось немного, а ул. Нерчинская, на которой находился знаменитый сад Альгамбра, и вовсе уже не существует.


Улица-призрак (фоторепортаж)


Есть здесь улицы, которые скоро повторят судьбу Енисейской. Единственный дом на ул. Бурлинской, хрущевка с адресом Бурлинская, 2, находится довольно далеко от того проезда, который отмечен на картах. Когда-то вся улица, как и соседние, относилась к району, который называли Бурлинкой. Здесь, вдоль ул. Железнодорожной, селились в основном работники железной дороги, рассказал Константин Голодяев. В доме с адресом ул. Сибирская, 51, над ул. Бурлинской, жил актер театра и кино Владлен Бирюков, гласит табличка на фасаде.


Улица-призрак (фоторепортаж)


Жительница единственного дома на Бурлинской Нина Петровна еще помнит, что были на ней и другие дома — в основном деревянные бараки. «Были рядом старые 2-этажные дома, а туалеты у них были на улице, они прямо в наш двор ходили, туда, где сейчас детская площадка», — говорит она. На первом этаже дома и сегодня работает библиотека Профсоюза работников здравоохранения, а общежитие ТЭП, которое, по словам старожилов, занимало первые этажи двух крайних подъездов, сменили обычные квартиры с буквой «а» в нумерации.


Улица-призрак (фоторепортаж)


От ул. Иркутской остался лишь небольшой тупиковый проезд длиной чуть больше 70 м. К ней относится лишь одно здание — Новосибирский филиал ГипроНИИгаз. Полукаменный дом вполне может относиться к новониколаевской застройке, но сведений о нем не нашлось.


Улица-призрак (фоторепортаж)


Застройка района от ул. Нарымской до ул. Ленской типична для стремительно развивавшегося Новосибирска: деревянные бараки здесь соседствуют с частными домами и кирпичными 2-этажками. Местные жители со слов своих дедушек, бабушек и соседей-старожилов рассказывают о районе как о пустырях и болотах с редкими домишками. В конце 1920-х его начали застраивать деревянными бараками — два из них, по ул. Нарымская, 78 и 80, до сих пор отапливаются печами.


Улица-призрак (фоторепортаж)


«По Обдорской стояли частные дома, здесь стояло еще два 2-этажных деревянных, их снесли давно уже, где-то в 70-х. Остальные как стояли, так и стоят», — говорит жительница дома по Обдорской, 73 Ольга Бабаева. Сегодня к улице относится всего 6 домов и небольшое «административное здание». И раньше, и сейчас большая часть жителей — это железнодорожники, некоторые, уверяет собеседница, живут здесь поколениями.


Улица-призрак (фоторепортаж)


«Здесь была пересыльная тюрьма, а те, кого не добивали, выползали, рыли норы и здесь селились», — смеясь, возражает житель дома № 75«а» Александр Панферов. И тут же серьезно объясняет: еще крепкие, но уже заметно обветшавшие кирпичные дома по соседству с бараками — железнодорожные, но «управленческие», и строились уже в 50-х. Сейчас территория застраивается, периодически жителей «навещают» застройщики, говорит его супруга Наталья, но местные не хотят, чтобы их дома признали аварийными и снесли, а их расселили по городу — прижились. «У нас и сейчас, хотя мало кто уже на железной дороге работает, [люди] дружные, — соглашается Ольга Бабаева. — Если что-то случается, все помогают».


Улица-призрак (фоторепортаж)


Сегодня с крыши Marins Park Hotel (в прошлом гостиницы «Новосибирск») Челюскинский жилмассив выглядит примерно так. Между ул. Дмитрия Шамшурина, Сибирская, Железнодорожная и Нарымская можно насчитать не более 50 домов, вся застройка имеет мало общего с многочисленными жилыми кварталами Новониколаевска, да и дома того времени продолжают исчезать вместе с улицами.


Улица-призрак (фоторепортаж)


По данным 2ГИС, без учета частного сектора в Новосибирске 10 улиц, к которым не привязан ни один дом. Больше всего их оказалось на левом берегу. 3-й переулок Римского-Корсакова, как и большинство ныне «бездомных» улиц, был застроен 2-3-этажными бараками — сегодня они либо снесены, либо относятся к другим улицам.


Улица-призрак (фоторепортаж)


Немногие оставшиеся заметно обветшавшие деревянные дома однажды, как и их предшественников, сменят высотки, и о том, как здесь когда-то жили рабочие, уже ничто не будет напоминать.


Улица-призрак (фоторепортаж)


Без домов оказалась и ул. Холмистая, за которой начинается микрорайон «Чистая слобода». Она разделяет новые дома и парк вокруг ДК завода «Сибтекстильмаш», а на пересечении с ул. Спортивной превращается в ул. Танкистов. Из холмов здесь, правда, только снежные завалы по обочинам.


Улица-призрак (фоторепортаж)


В районе ул. Немировича-Данченко и Ватутина вместо улиц когда-то были кварталы с номерами — в улицы их стали переименовывать с 1953 года, рассказал Константин Голодяев. Не переименованными остались лишь два из них, и ни к одному не приписаны дома. 87-й квартал сегодня проходит мимо домов 75 и 75/1 на ул. Ватутина.


Улица-призрак (фоторепортаж)


Старожил одной из хрущевок, Леонид Носенко, рассказал, что к кварталу раньше относились два деревянных барака, но они уже давно снесены. «А здесь, где-то недалеко, где наши дома, были землянки, и в них жили военнопленные. Я с этими военнопленными на заводе им. Ефремова работал, монтировал оборудование, а они делали тяжелую работу: копали, бетонировали фундаменты. В 49-м году их отправили домой», — вспоминает он. Впрочем, историк эту информацию не подтвердил: по его словам, между ул. Немировича-Данченко и Таймырской жили трудармейцы.


Улица-призрак (фоторепортаж)


Еще один «квартал», 101-й, проходит между территорией Храма в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских на углу Ватутина и Немировича-Данченко и зданием СТО и упирается в частный сектор. Как объяснили в мэрии Новосибирска, отсутствие на улице каких-либо зданий и сооружений основанием для ее ликвидации не является. «Относительно данного элемента могут быть зарегистрированы действующие права и обязательства», — заметили в департаменте строительства и архитектуры. Отслеживанием таких улиц и того, есть ли у них какие-либо обременения, занимается МБУ «Геофонд».


Улица-призрак (фоторепортаж)


Самая оживленная из «бездомных» улиц нашлась на Первомайке — это ул. Фрезерная. Раньше она была застроена частными домами, но с 1980-х они постепенно сменились высотками. Последние частные дома здесь снесли около 3 лет назад, прикидывает житель этого района Василий Музоватов. Здесь тоже селились в основном железнодорожники и их семьи — многие, говорит мужчина, остались жить здесь же, в новых квартирах.


Улица-призрак (фоторепортаж)


«От некоторых улиц не осталось ни одного дома, но еще живы названия. Например, Пулеметная, названная одним пулом с Ружейной, Кавалерийской, Пехотной и т.д. на северной окраине города», — перечисляет Константин Голодяев. Нина Корниенко, переехавшая сюда в 1987 году, вспоминает, что к этому моменту частного сектора, по которому проходила ул. Пулеметная, уже не было. Впоследствии вдоль ул. Пулеметной местные жители высадили аллею, но часть деревьев уже успели вырубить, а часть — перенести на другую сторону улицы, расчищая место для строительства автомойки и ресторана.


Улица-призрак (фоторепортаж)


К некоторым из «бездомных» улиц никогда не относилось ни одного дома: например, к ул. Туннельный спуск или к части городских площадей. «Ситуация самая обычная, когда имя увековечить надо, а окружающие дома все по другим улицам расписаны», — объясняет историк Голодяев площади без домов. Для других же отсутствие домов вовсе не конец, а скорее начало: без домов пока остаются и расположенные в строящемся жилмассиве «Просторный» ул. Александра Чистякова и Виктора Шевелева.

Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова (1), с сайта etomesto.ru (2)

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