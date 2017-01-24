Потопчем Ленина

​​23 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что участок ул. Ленина от одноименной площади до театра «Красный факел» станет пешеходным по выходным дням каждого лета. Поручение изучить этот вопрос мэр дал вчера своему заместителю Данияру Сафиуллину, когда говорил о планах городских властей на 2017 год. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила у экспертов и руководителей театров и кафе на ул. Ленина, как они относятся к такому решению и как изменится их жизнь, если улицу начнут закрывать для машин 2 дня в неделю.

Урбанист Дмитрий Лебедев, представитель инициативной группы «Пешеходное движение»: «Я думаю, этот небольшой шаг может сделать центр более дружелюбным. Я делал анализ городской среды по данным 2ГИС, и получилось, что там, где есть пешеходная улица, гораздо интенсивнее работают досугово-развлекательные места. У нас в городе большинство территории застроено по-модернистски, т.е. выйдя на улицу, ты никуда не попадешь, нужно сразу садиться в такси и куда-то ехать. Плюс к этому агрессивная недружелюбная среда, центр очень маленький и разбросан кусочками: ул. Ленина, по Красному проспекту кусочек до Чаплыгина, плюс перекресток Гоголя и Красного проспекта — это места, где, идя по улице, ты можешь заходить в кучу [точек] уличной торговли. Остальные улицы — это просто дороги, и на них стоят коробки, ходить там незачем. На подобие центра похожи ул. Ильича и Морской проспект — людям нравится Академгородок, потому что там есть куда пойти.





В Нижнем Новгороде есть пешеходная улица в 2 км, вдоль которой есть куча магазинчиков и кафе, — спрос на это огромный, это место для встреч. У нас это буквально от пл. Ленина и до "Универсама", больше нет. Если ее будут перекрывать только по выходным, может быть, спрос и поменяется, но пока что сказать сложно.





Когда улицы перекрывают, пробки рассасываются, так происходит во всех городах мира.





Люди перестают ездить на машинах до хлебного магазина, бесполезные поездки сокращают. Сейчас автовладелец едет в один магазин за сельдереем, в другой за укропом, а перекрытие улиц приведет к оптимизации этого процесса».







Александр Ложкин, архитектор и советник мэра Новосибирска: «Новосибирску, очевидно, не хватает пешеходных пространств, и решение о том, чтобы делать улицу пешеходной хотя бы в выходные дни, является одной из мер, чтобы повысить привлекательность города для пешеходов и туристов. В планах мэрии есть работы по благоустройству ул. Ленина, я думаю, что если мы достигнем договоренности с московским КБ "Стрелка", то в ближайшие полгода за счет федеральных программ будет разработана концепция улицы с учетом ее использования в качестве пешеходной.





Кафе и магазины, которые выходят на эту улицу, могут получить существенный выход на уличное пространство, как в Европе.







Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы оценить, какое влияние ул. Ленина оказывает именно на транспортный поток. Я знаю, что несколько лет назад энтузиасты проводили замеры на ул. Ленина пешеходного и автомобильного потока. И они показали, что транзитный трафик на самом деле невелик. В основном эта улица используется не для транзитного проезда — все-таки эту роль исполняет Вокзальная магистраль — а используется в основном в качестве автостоянки. Здесь, конечно, нужно серьезно посмотреть, что в приоритете: горожанин или его автомобиль.





На мой взгляд, использование одной из главных улиц Новосибирска в качестве автостоянки — это не совсем разумно.





Например, в Нижнем Новгороде есть прекрасная ул. Большая Покровская, которая когда-то играла очень серьезную роль в транспортной связи Нижнего Новгорода, потом ее не побоялись перекрыть, сегодня это один из самых успешных подобных проектов в России. Арбат тоже играл значительную роль в транспортных связях Москвы, но ее перекрыли для пешеходов. Московская Большая Дмитровка в прошлом году стала полупешеходной, там оставлена одна полоса для автомобилей, одна полоса для платной парковки, все остальное отдано пешеходу. Я вижу, что далее будет принят один из двух сценариев: либо сужение транспортного потока — и ул. Ленина станет полупешеходной, либо на этой улице будет полное перекрытие движения».











Олег Ионко, гендиректор ГК «Конквест», в которую, в частности, входит кофейня «Шансонье» на Ленина, 20: «Я очень рад, можно сказать, ждал этого 20 лет, но думаю, что для среднего человека это [перекрытие] плохо. Если это превратится в хороший Арбат, будет здорово, но если это убьет "Универсам" — будет плохо. Мне кажется, "Универсаму" конец придет, по крайней мере в субботу и воскресенье. Как подъехать за покупками и потом их нести еще куда-то в руках? Это невозможно. Ресторанам будет проще, особенно в средней зоне у "Победы" будет ажиотаж. Мы находимся ниже, но рассчитываем, что общий праздник дойдет и до нас. Эмоционально я точно рад, потому что





для города давно следовало сделать свой Камергерский переулок, а с точки зрения бизнеса не понимаю. Переживаю, что средний чек в итоге снизится.







Мне кажется, что чем богаче и взрослее человек, тем менее он мобилен и больше любит ездить на машине. И если ему не дать удобную парковку, он просто не поедет в этот ресторан. Я не исключаю, в средней части улицы будут расширяться летники. Прошлым летом для всех был откровением летник GastroClub — смотрелось очень по-французски. Хоть это и не наш ресторан, но я болею за город и это мне очень нравится».





Алена Тин, PR-менеджер Ruby Wine Bar (ул. Ленина): «Идея нам безусловно нравится, разговоры о перекрытии улицы были давно, но мы очень рады, что уже идут переговоры о чем-то конкретном. Если говорить глобально, мы планируем принять участие в улучшении ул. Ленина вокруг нашего бара. Не в формате летней веранды, а в формате облагораживания, оформления самой улицы. Будет отлично, если и все остальные организации отнесутся к этому как к возможности улучшить городскую инфраструктуру».







Юрий Горлатых, директор Новосибирского областного театра кукол: «Сложно сказать, как это повлияет на поток зрителей. Я понимаю, что для жителей города какие-то неудобства будут точно, если проезда не будет. Здесь всегда очень плотный трафик, и мне кажется, нас будут за это ругать.





У нас на спектакли мамы привозят своих детей, припарковаться и поставить машину вообще негде — это ужас.





С другой стороны, если будет пешеходная улица, проще будет где-то оставить машину и потихонечку прийти, может быть, это и хорошо будет. Основные спектакли у нас как раз по выходным, приезжают и родители, и группы на автобусах. Это перекрытие нам будет интересно в 2019 году, когда у нас будет проходить Международный фестиваль театра кукол, в этом смысле мы "за". Как горожанин честно скажу, я об этом думал и постоянно это в голове держал. Когда была "Интерра", улицу перекрывали и было классно. Но сейчас я вижу, какой здесь транспортный поток, и не знаю, куда он денется».







В кинотеатре «Победа», расположенном в самой середине предполагаемого пешеходного участка — по адресу ул. Ленина, 7, от комментариев отказались.