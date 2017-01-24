«Если я завтра не проснусь»

Красивые женщины улыбаются со стильных фотографий — на их бритые и коротко стриженые головы надеты короны. В глазах этих девушек будто не осталось боли после пережитых мучительных сеансов химиотерапии, операций и бессонных ночей. Такими девушек показали авторы новосибирского фотопроекта «Красота против рака» — выставка откроется 3 февраля в кинотеатре «Победа». Накануне презентации корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала предысторию этой фотосессии и записала впечатляющие, эмоциональные рассказы ее героинь.

​«На протяжении прошлого года знакомая болела раком яичников. Она приехала из Кореи (там проходила лечение. — М.М.) к маме сюда погостить и… умерла. Для всех это стало страшной неожиданностью, и меня это повергло в сильный шок», — вспоминает автор идеи, визажист Анна Черпинская. Вместе с декоратором Марией Воловик она делала раньше совсем другие проекты — «безбашенные, творческие», — а сейчас решила погрузиться в тяжелую тему рака и сделать фотосессию для девушек с серьезными заболеваниями. «Показать их красоту, что они такие красивые, несмотря на то что их вид внешний временно изменился», — объясняет Анна.









Девушки написали пост в соцсетях, где просили героинь откликнуться, и буквально на следующий день им написали несколько человек. Вскоре они провели две съемки семи героинь с участием известного новосибирского фотографа Аси Молочковой. Дресс-код объявили простой: белые майки или рубашки и джинсы. Взяли напрокат короны, чтобы героини «почувствовали себя королевами», и подобрали стильные аксессуары.







Героини и авторы проекта «Красота против рака»





Сначала проект был просто душевным порывом творческой команды — по словам Анны Черпинской, они хотели просто устроить маленький праздник и порадовать девушек, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. «Мы надеялись сделать их счастливыми хотя бы на пару часов. Несмотря на то что мы все чужие друг другу люди, сразу как на одной волне мы оказались. Мы и поплакали, и посмеялись», — описала автор.







Затем команда подумала, что фотосессию можно превратить во что-то большее, и тогда Анна обратилась к руководителю новосибирского отделения «Русфонда» Екатерине Кузнецовой





— вместе они организовали выставку, которая откроется в кинотеатре «Победа» 3 февраля в 16 часов.









Сама Екатерина напомнила, что выставка стартует накануне Всемирного дня борьбы против рака (4 февраля) и должна привлечь внимание к национальному регистру доноров костного мозга. «Чтобы спасти чью-то жизнь, можно войти в регистр, стать потенциальным донором, сдав кровь на типирование — определение генотипа», — подчеркнула организатор.







Накануне выставки корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала истории героинь фотопроекта «Красота против рака».







Екатерина, 27 лет: «У меня рак второй стадии без метастаз. Я предпочитаю говорить, что он у меня "был". Проведена радикальная мастэктомия (удаление молочной железы. — М.М.) справа. Последнюю химиотерапию я прошла в конце августа этого года, сейчас уже обрастаю. Потихонечку готовлюсь к пластике — буду ставить вторую грудь, чтобы это все красиво было. Пока ношу специальные бюстгальтеры — бронежилеты, скорее. (Смеется.)











Я достаточно спокойно восприняла все это — тяжело было только, что я осталась тут одна. У меня дочь, но родственники и мама были очень далеко отсюда. Прилетел бывший муж — забрал дочь к себе, тогда ей еще пяти не было. У меня же бесконечные операции, обследования… Во вторник они улетели, а в среду меня уже прооперировали. Некогда было особо думать — я просто собрала вещи и легла на операцию. Зато мне очень повезло — у меня самые лучшие друзья.







После операции было просто неудобно спать сидя 2 недели в диванных подушках. Сейчас я уже смотрю на себя нормально — когда выходишь из душа, уже не пугаешься зеркал. А сначала, когда переодевалась из полотенца, смотрела в другую сторону… Ты знаешь свой диагноз, но его не видно, и люди его не видят. А когда ты физически не такой, как все, приходится скрываться. Сейчас я нормально воспринимаю все свои шрамы.







Лысых девушек общество заочно осуждает. Вот я иду в платье, в кедах, но лысая. И столько взглядов в свой адрес, нелестных обсуждений в очереди в магазине получила! Не стесняясь, тычут пальцем. Взрослые женщины, казалось бы.







Стараюсь относиться к этому с юмором. Девушка в 26 лет не обделена мужским вниманием, когда у нее светлые волосы до поясницы, куча восторженных взглядов, ходишь в тренажерный зал и все хорошо… И тут диагноз, нельзя в спортзал, операции, боль, понимаешь, что часть твоей внешней привлекательности убрали. Но меня больше пугали другие вещи. Если нет ответственности за чью-то еще жизнь, то, может быть, и проще. А я же понимаю, что я у нее (дочери. — М.М.) одна и не будь меня — а ее куда, с кем она останется?







Я была на больничном, но очень рвалась на работу (Екатерина — ассистент режиссера на телевидении. — М.М.), ведь когда сидишь дома одна — в голове взрыв. Ты думаешь: "А если я завтра не проснусь, а если буду овощем, обузой?".







Я тоже раньше считала, что смерть — это то, что бывает с другими. Но сейчас, оказавшись за этой чертой, заболев, я поняла, что ничего страшного нет».







Мария, 30 лет: «Чуть больше года назад мне поставили страшный диагноз: "острый лейкоз". Тогда это звучало как приговор. В сентябре 2015 года болезнь разделила жизнь на "до" и "после". Я любящая жена и мама двух замечательных девочек, в тот момент, когда меня госпитализировали, младшей дочери было 10 месяцев, старшей 7 лет. До болезни я работала в детском саду и школе, преподавала детям хореографию. Всех, от самых маленьких до самых больших, я пропускала через свое сердце, стараясь привить им частичку тепла и доброты, научить их танцевать и радоваться жизни.











С первых курсов химиотерапии нахожусь в ремиссии, это радует и меня, и моих близких. Бесконечно благодарна врачу, который меня лечит. Но опасность рецидива остается. Живу с мыслью, что в любой момент может начаться обострение заболевания! И это очень страшно. Страшно, что любимая семья останется без меня. Страшно умереть и никогда не увидеть больше своих родных и близких».







Маргарита, 27 лет: «Диагноз "лимфома Ходжкина, II BB стадия, с массивным поражением шеи и средостения" мне поставили в мою долгожданную, планируемую беременность... Мы готовились, занимались спортом, пили витамины, сдали анализы, я удалила родинки. Даже и не подозревала, что уже была тяжело больна. На меня нападала сильная апатия и бессилие, я просто не могла встать утром. Но дела не ждут, я все делала через силу: работа, домашние дела, спорт, досуг. На 7-м месяце выскочила огромная шишка на шее, врачи удивляются и списывают на беременность, дескать, организм защищает ребенка, но в итоге ставят лимфому под вопросом.











Новогодние праздники затянули постановку диагноза, а мне только надо доносить сына. Врачи повторяли: "У вас смертельный диагноз, срочно кесарево и на химию". В итоге 4 консилиума в роддоме, и мне разрешили рожать самой и кормить грудью. Как я была счастлива! 15 января я родила сына Богдана весом в 4080 г, 55 см. А через месяц начала задыхаться и испугалась. На первую химию я бежала бегом. А потом меня силком запихивал муж в больницу.







Я прошла 6 курсов химии, лучевую терапию. Муж называл меня "солдат Джейн". А я старалась терпеть и стойко переносить все происходящее. И плакать так, чтобы родные не видели. Я благодарю мужа и маму, основной удар пришелся на них. Но они, как стойкие оловянные солдатики, выстояли. Близкие, родственники, друзья, одногруппники, все сплотились и старались помочь! Организовали даже сбор средств на дорогое обследование. Только с их помощью и поддержкой я сейчас в ремиссии».







Любовь, 31 год: «Рак крови, лимфома Ходжкина, IV стадия. Диагноз установили в сентябре 2015 года. Опухоль средостения — 16 см. Я зачахла на глазах, поступила на лечение в виде согнувшейся бабули, сильно похудела, спала сидя, опухоль давила на легкие...









За плечами 8 курсов химиотерапии, плюс облучение с незабываемыми спецэффектами. Но боролась и всегда буду бороться. Люблю свою семью, люблю жизнь, дышу полной грудью. Курс на пожизненную ремиссию!







В чем счастье? Мужа встречать с работы, сына отвести самой в сад, спать на животе, подняться на четвертый этаж и не задохнуться, но хоть своими ногами, радоваться каждому дню».

