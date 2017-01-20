«Все, кто был свободен, приехали»

​Вечером 19 января под Бердском случилась страшная трагедия – крыша манежа конного клуба «Аллюр» обрушилась прямо на головы занимающихся там людей. Погибли два человека – 46-летний тренер и 15-летняя девочка, а также три лошади. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на месте трагедии и оставались там, пока спасатели не разобрали окончательно все завалы.

​19 января около в 18:00 на пульт МЧС поступило сообщение о трагедии в помещении крытого манежа конного клуба «Аллюр», который находится под Бердском в районе «Речкуновки». На головы находящимся там людям обрушилась крыша. Чуть позже следователи - на месте работали сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и полиции, - установили, что обрушение произошло около 17:15.









Примерно через час стало известно, что 4 человека выбрались из-под завала самостоятельно. Еще через час с небольшим бердские спасатели вытащили из-под обломков двух девушек и мужчину. Как рассказал начальник поисково-спасательного подразделения БПСО Сергей Козин, состояние 46-летнего мужчины и 15-летней девочки было крайне тяжелым — они умерли по дороге в больницу. Погибшими оказались, как сообщили в группе «ВКонтакте» конного клуба «Аллюр», известный тренер Вячеслав Базюра и юная спортсменка Анастасия Андреева. Погибли также 3 лошади.











«Было трое взрослых – два тренера и мать одного из детей, остальные подростки 14-16 лет… По оперативной информации от сотрудников "скорой медицинской помощи", к сожалению, два человека скончалось – взрослый и подросток. <…> Порядка 500 кв. м кровли было обрушено. [Сразу же] 139 человек сюда было направлено, 30 единиц техники. В настоящий момент группировка увеличена до более чем 350 человек. Из них МЧС – 250 человек», - сообщил НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по НСО Павел Минаков.









Около 21:00 на место трагедии прибыли сотрудники инженерно-спасательной роты Сибирского спасательного центра с кинологом. «Все, кто были свободны, приехали. Мне кажется, больше 60 человек. В автобусах и на личном автотранспорте», - пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из спасателей.









Место трагедии оцепили красно-белыми ленточками со всех сторон. Журналистов к завалам, где спасатели резали металлические балки, близко не подпускали. «А то вас еще спасать придется», - мрачно пошутил полицейский.











Тем временем в административном здании клуба сотрудники Следственного комитета и прокуратуры допрашивали сотрудников «Аллюра», его руководителя Римму Воротникову и ее мужа Игоря, которого один из местных работников назвал вторым хозяином «Аллюра». «Срочно просят найти понятых», - внезапно выскочила администратор клуба из дверей, за которыми шли допросы, и обратилась к корреспонденту НГС.НОВОСТИ: «Будете понятым?». Человек в черном бушлате из оцепления среагировал моментально: «Нет, вам не надо», - преградил он дорогу автору, заметив на груди бейджик «Пресса».











По одной из версий, двухскатная металлическая крыша довольно нового строения (по словам местного работника, построили манеж 2-3 года назад) обрушилась под тяжестью снега. Правда, этот же работник рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что снега там не должно было быть много, потому что его счищали в декабре как минимум дважды – в начале месяца и середине.





Около полуночи представители СК на месте трагедии заявили, что манеж был построен самовольно. Женщина, которая представилась знакомой Риммы Воротниковой, нервно прогуливавшаяся рядом со зданием, где шли допросы, услышав это, гневно отреагировала, обращаясь к своему спутнику: «Все же переврали! Я точно знаю - у Риммы на манеж были все необходимые документы».









Примерно в 23:00 один из полицейских на глазах корреспондента НГС.НОВОСТИ стал с кем-то договариваться по телефону, чтобы привезли еды на 150 человек — работа на месте трагедии затягивалась. Однако уже через полчаса – в 23:30, руководителям спасательных групп по рации прозвучало распоряжение: собрать состав возле машин.







Стоило спасателям полностью расчистить завалы, как на развалины манежа снова привели собак — на всякий случай, проверить, нет ли под снегом других людей. К счастью, больше там никого не оказалось.











«Всё разобрали и очистили пол. Собаки прошли еще раз. Снег весь перекопали. А те конструкции, которые остались, уже никому не угрожают [обрушением]. <…> Да, пищу организовали, но мы все сделали уже. И пока бы покушали… Смысл затягивать работу?», - объяснил ситуацию начальник Сибирского спасательного центра Евгений Гаврилюк.











К полуночи на месте трагедии остались в основном лишь представители правоохранительных органов, большинство из которых были сотрудники Следственного комитета. Один из них пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что пока продолжается допрос руководителей клуба, а следователям еще придется тщательно изучать место трагедии. «В общем, надолго мы тут», - подытожил разговор сотрудник СК.











По факту обрушения Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Руководитель клуба «Аллюр» Римма Воротникова задержана. Расследование взял под личный контроль полпред президента РФ по СФО Сергей Меняйло.





