Коротко: что известно о трагедии в клубе «Аллюр»
Крыша манежа не выдержала веса снега на кровле и рухнула на манеж: два человека погибли, трое в больнице – СК допрашивает директора клуба, которой грозят 10 лет колонии
В четверг, 19 января, около 17.15 в конном клубе «Аллюр», расположенном под Бердском, рухнула крыша манежа. Тяжелая конструкция погребла под собой семь человек – четырех детей, воспитанников клуба, и трех взрослых. Двое погибли – это юная спортсменка Анастасия Андреева и тренер Вячеслав Базюра. О том, как спасатели МЧС разбирают завалы и что происходит на месте ЧП, вы можете прочитать в нашей статье, которая обновляется в режиме онлайн.
Площадь обрушения, по данным МЧС – 500 квадратных метров. По предварительной версии, конструкция манежа не выдержала снега, который скопился на крыше. Металлическая кровля и снег упали во время занятия по верховой езде, рухнув на головы 7 человек (4 детей и 3 взрослых) и четырех коней.
Погибли двое, еще три человека в больнице, один взрослый и один ребенок почти не пострадали и ушли с места ЧП домой, рассказал НГС.НОВОСТИ министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский. По данным не попавших под обрушение крыши сотрудников клуба, погибли 15-летняя спортсменка Анастасия Андреева и 46-летний тренер Вячеслав Базюра. В официальной группе клуба «Аллюр» в социальной сети «Вконтакте» сообщают также о гибели трех лошадей.
В разборе завалов приняли участие 280 спасателей из Коченево, пожарных, спасателей МАСС и других экстренных ведомств и подразделений. К 23.20 все работы по разбору на месте ЧП были закончены.
Здание манежа построено около 5 лет назад и было рассчитано на «снеговую нагрузку», сообщила НГС.НОВОСТИ президент Новосибирской общественной федерации конного спорта НСО Галина Егорова. Информация о том, когда крышу чистили в последний раз, разнится: несколько СМИ сообщили о том, что ее чистили буквально накануне трагедии, другие со ссылкой на неназванные источники сообщили, что к 19 января на крыше скопился 80-сантиметровый слой снега. Также около полуночи 19 января представители СК на месте трагедии заявили, что манеж был построен самовольно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Весь вечер на месте ЧП следователи допрашивали директора клуба Римму Воротникову. Расследование взял под личный контроль полпред Президента РФ по СФО Сергей Меняйло.
НГС.НОВОСТИ
Фото предоставлено Управлением МЧС по НСО