​Коротко: что известно о трагедии в клубе «Аллюр»

Крыша манежа не выдержала веса снега на кровле и рухнула на манеж: два человека погибли, трое в больнице – СК допрашивает директора клуба, которой грозят 10 лет колонии

​В четверг, 19 января, около 17.15 в конном клубе «Аллюр», расположенном под Бердском, рухнула крыша манежа. Тяжелая конструкция погребла под собой семь человек – четырех детей, воспитанников клуба, и трех взрослых. Двое погибли – это юная спортсменка Анастасия Андреева и тренер Вячеслав Базюра. О том, как спасатели МЧС разбирают завалы и что происходит на месте ЧП, вы можете прочитать в нашей статье, которая обновляется в режиме онлайн .

Площадь обрушения, по данным МЧС – 500 квадратных метров. По предварительной версии, конструкция манежа не выдержала снега, который скопился на крыше. Металлическая кровля и снег упали во время занятия по верховой езде, рухнув на головы 7 человек (4 детей и 3 взрослых) и четырех коней.







Погибли двое, еще три человека в больнице, один взрослый и один ребенок почти не пострадали и ушли с места ЧП домой, рассказал НГС.НОВОСТИ министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский. По данным не попавших под обрушение крыши сотрудников клуба, погибли 15-летняя спортсменка Анастасия Андреева и 46-летний тренер Вячеслав Базюра. В официальной группе клуба «Аллюр» в социальной сети «Вконтакте» сообщают также о гибели трех лошадей.





В разборе завалов приняли участие 280 спасателей из Коченево, пожарных, спасателей МАСС и других экстренных ведомств и подразделений. К 23.20 все работы по разбору на месте ЧП были закончены.







Здание манежа построено около 5 лет назад и было рассчитано на «снеговую нагрузку», сообщила НГС.НОВОСТИ президент Новосибирской общественной федерации конного спорта НСО Галина Егорова. Информация о том, когда крышу чистили в последний раз, разнится: несколько СМИ сообщили о том, что ее чистили буквально накануне трагедии, другие со ссылкой на неназванные источники сообщили, что к 19 января на крыше скопился 80-сантиметровый слой снега. Также около полуночи 19 января представители СК на месте трагедии заявили, что манеж был построен самовольно.







Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Весь вечер на месте ЧП следователи допрашивали директора клуба Римму Воротникову. Расследование взял под личный контроль полпред Президента РФ по СФО Сергей Меняйло.