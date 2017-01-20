Родина стрелочников

Прогулка по улицам самого таинственного и отдаленного района Новосибирска — НГС.НОВОСТИ сравнили, как он выглядит сейчас и каким был в середине прошлого века

Первомайский район, пожалуй, можно назвать самым неизвестным для большинства новосибирцев. Бескрайние просторы частного сектора, целые кварталы «сталинок», новые жилмассивы и густые леса, заключенные в треугольник суши между Обью и Иней. Район появился на карте города только в 1933 году благодаря строительству станции Инская, а после Великой Отечественной войны принял немало промышленных предприятий из европейской части СССР. В 1990-е годы Первомайка имела репутацию самого криминального района, но ее жители не согласны с этим стереотипом и находят свой район тихим и спокойным. НГС.НОВОСТИ продолжают цикл фотоисторий районов Новосибирска, подготовленных при содействии Музея города Новосибирска и его филиалов, — и сегодня наш фоторассказ про легендарную Первомайку и ее самые известные и примечательные места.

Новосибирский электромеханический колледж (ул. Первомайская, 202) был основан в 1943 году на базе школы мастеров Томской железной дороги и эвакуированного техникума из Калуги.







Узловая больница при станции Инская открыта в 1950 году. Сейчас в здании на ул. Героев Революции, 3 находятся дорожная клиническая больница и поликлиника.







Монумент славы первомайцам, погибшим в Великую Отечественную войну, стоит в небольшом сквере на углу Героев Революции и Тельмана.







На этом архивном кадре запечатлено строительство дома на углу ул. Первомайской и Марии Ульяновой. На 1-м этаже расположена известная во всем районе пирожковая — заведение неизменно работает на этом месте с 1960-х годов, НГС.НОВОСТИ включали ее в обзор заведений, сохранивших меню и интерьер из СССР.







Жилой дом по адресу ул. Первомайская, 160 — старожилы помнят ресторан «Космос» на 1-м этаже этого дома на углу Первомайской и Физкультурной.







Дом культуры имени Кагановича (позднее ставший ДК железнодорожников) был открыт в 1941 году постановкой пьесы Александра Корнейчука «Платон Кречет». У входа в ДК стояли памятники Ленину и Сталину (их можно различить на фото 1960 года). С начала 2000-х в здании находится Дом молодежи Первомайского района.







Администрация Первомайского района на Физкультурной, 7 с годами тоже практически не изменилась. Что интересно, на современной фотографии, снятой с того же ракурса, здание почти полностью заслоняет доска почета внушительных размеров, которой на архивном фото нет.







Жилая пятиэтажка на ул. Физкультурная, 5 — еще один пример того, как хорошо сохранилась Первомайка за долгие годы. Правда, место магазина хозяйственных товаров теперь занимает россыпь продовольственных.







Кинотеатр «Орион» на углу ул. Аксенова и Бассейного переулка открылся в 1969 году. В 1990-х он закрылся, здание несколько лет стояло заброшенным. В 2001 году бывший кинотеатр передали спортивному клубу «Первомаец», одно название которого раньше могло напугать любого новосибирца.







Стрелочный завод (на фото — его проходная на ул. Аксенова, 2) — одно из предприятий, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году производство было перевезено в Сибирь из Днепропетровска, а сейчас выпускает стрелки для железной дороги, трамваев и метрополитена.







Станция Инская — одна из крупнейших сортировочных станций в России. Ее строительству Первомайский район во многом обязан своим рождением. Сейчас станция включает в себя один вокзал (на фото), три остановочных платформы, по 164 путям проходят тонны грузов, в основном уголь из Кузбасса.







Статная «сталинка» на углу ул. Эйхе и Первомайской построена в 1952 году. Имя Роберта Эйхе, руководителя Сибирского края и, как считается, одного из инициаторов репрессий в Новосибирске, носил и весь район — с 1933 по 1938 год.







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