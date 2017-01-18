Деньги на вечер

С родителей школьников собирают по 300–400 тысяч на выпускные вечера и подарки учителям — их потратят на лимузины, шикарные рестораны, восточных танцовщиц и глотателей шпаг

В одной из гимназий Новосибирска родителям выпускников разослали записки с просьбой скинуться на проведение выпускного «в сумме, кратной 5000 руб.» — но не меньше 15 000 руб. Деньги пойдут на банкет, бал и подарки учителям. До конца учебного года осталось полгода, но подготовка к нему — в самом разгаре: родители собирают огромные суммы и уже забронировали самые модные клубы и рестораны. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала у родителей и организаторов выпускных, как будут гулять вчерашние школьники в 2017 году — с поездками на лимузинах, файер-шоу, роботами и девушками, которые показывают танец живота.

Родители учеников одной из гимназий Новосибирска в январе получили записки от родительского комитета, который предложил скинуться по 15 000 руб. минимум на проведение выпускного. «Родительскими собраниями решено было провести последний звонок, выпускной бал, сделать подарки учителям и школе, что требует материальных затрат. По предварительным подсчетам, расходы на одного учащегося составят 15 000 руб., из которых 2500 руб. — на банкет», — сообщается в объявлении.





Авторы объявления просят «в ближайшее время внести денежные средства в сумме, кратной 5000 руб.», на счет в банке.





Фото предоставлено Сергеем Семеновым

Объявление сфотографировал и выложил на своей страничке в соцсети Сергей Семенов — член Общественного совета при министерстве образования НСО. Сергей Семенов уточнил, что этот текст ему прислали родители выпускника, однако предпочли скрыть номер гимназии. По мнению активиста, чиновники минобра, вероятнее всего, не станут так же, в соцсетях, реагировать на возмущение родителей — поскольку официального обращения никто по этому поводу не направлял. «Вообще, по своему опыту общения с чиновниками министерства образования, они в курсе всех дел и предпринимают самые активные шаги, чтобы этих вещей не допускать. Но здесь формально школа никакого отношения к этому не имеет, это инициатива родительского комитета», — рассуждает Сергей Семенов.





Бурная подготовка к выпускным, рассказывают родители 11-классников, началась еще в сентябре. Дочь Татьяны К. в этом году заканчивает школу (не самую элитную, но расположенную на Красном проспекте), — уже сейчас родители скинулись по 10 тыс. руб. Эти деньги пойдут на аренду ресторана «Небо» и ведущего. «Школа не из категории тех, где безумные деньги проливаются на подарки и подношения учителям, — все достаточно аскетично. Порядка 1000 руб., может быть, сдадим [на подарок]», — отметила Татьяна, уточнив, что в классе учится 19 человек.







По словам Вячеслава, папы выпускницы другой школы в центре города, раньше родители сдавали по 12–15 тыс. руб., а выпускной этого года нынешние «спонсоры» хотят провести за 10 тыс. руб. с каждого. Они уже забронировали «Белый зал» в киноконцертном комплексе «Маяковский» и наняли организатора. «Он нужен, чтобы не родители бегали, как савраски, по всему городу и везде покупали все для этого праздника», — улыбнулся Вячеслав. Банкет обошелся в 1200 руб. на человека — это без учета алкоголя, поскольку школьники (официально) не будут пить даже шампанского. На всю развлекательную программу планируют потратить 300 тыс. руб. — скидываются все классы выпуска.





По словам собеседника, самое сложное — успеть забронировать зал. Власти отводят на празднование всего несколько дней из-за повышенного режима охраны (к каждому балу нужно приставить отдельного полицейского). Также, заметил Вячеслав, сложно отговорить некоторых родителей от затратных идей вроде вечеринки в стиле Чикаго 30-х годов или от очень дорогих номеров — профессиональный танец живота или заглатывание шпаги могут стоить по 15 тыс. руб.







«Запланировано файер-шоу, негритянские барабанщики и проезд на лимузинах из школы до этого клуба, где будет развлекательная программа. Короче, какой-то дурдом.





И детям, похоже, это не особенно нужно. Это больше для родителей — гульнуть широко под предлогом выпускного», — признался Алексей Б., отец выпускника школы в Ленинском районе. Пока что родители его класса сдали всего по 4 тыс. руб., но это не предел. Сейчас комитет в поиске сценариста для торжественного вечера и режиссера, который сможет заставить детей прочитать текст роли.





Тех, кто протестует, немного — но они все же есть. Выпускница школы Центрального района в прошлом году отказалась сдавать на выпускной крупную сумму — больше 15 тыс. руб. «Да, мужество потребовалось девочке в войне с классной и директором школы. В итоге она получила аттестат в кабинете директора. Она далеко не пай-девочка и не пошла, как объясняла дома, из протеста "обязаловке", но официальную версию сформулировала как невозможность семьи оплатить неоправданно дорогое мероприятие», — рассказала бабушка школьницы Ольга Михайловна. По ее словам, внучка ни разу не пожалела о своем решении.





Впрочем, таких единицы — в самых известных ресторанах города уже практически закончились свободные дни. В Marriott уже запланированы два выпускных вечера, рассказали в отеле со ссылкой на директора отдела продаж Novosibirsk Marriott Hotel Луизу Рахматуллину. «По нескольким мероприятиям переговоры продолжаются. Бронируя свой выпускной вечер в отеле, нужно иметь в виду, что в отелях разрешается шуметь и слушать громкую музыку только до 23:00. Это условие создано для того, чтобы обеспечить отдых проживающих в отеле гостей», — отметила директор отдела продаж. Стоимость банкетного меню в «Марриотте» — от 2500 руб. на человека.







В банкет-холле Paradise выпускные тоже расписаны. «Бронирование выпускных начинается примерно за год до мероприятия. Стоимость проведения различная, зависит от количества человек — учеников и родителей, поэтому о средней цене сказать трудно. Средний чек у нас составляет 2500 руб. на человека. Выпускной обходится в среднем в 240–400 тыс. руб., в зависимости от количества гостей», — описали в банкет-холле.







Профессиональные организаторы праздников, опрошенные НГС.НОВОСТИ, говорят о тех же суммах. Как рассказал один из них, Алексей Тарасов, сама организация обходится в среднем в 25 тыс. руб. — в эту сумму входит реквизит для конкурсов и простые подарки на празднике, к примеру, чехлы для «айфонов». А вот шоу-балеты и музыкантов придется приглашать за отдельные суммы.







«Выпускной под ключ» может стоить 400 тыс. руб. и больше — в зависимости от площадки и уровня артистов,





добавил его коллега из агентства праздников «Три Пятнадцать» Сергей Рузавин. По общему мнению организаторов выпускных, если раньше родители отпускали детей самих гулять по набережной или устраивали вечеринки на теплоходах, то сейчас стараются организовать праздники в каком-то закрытом пространстве — пусть это будет даже коттедж с шикарными бассейнами и техническими инновациями.





По словам специалиста по корпоративным и частным мероприятиям Татьяны Баркановой, технологические новинки набирают популярность — и в программе выпускного участвуют не только смартфоны и планшеты, но и интерактивные столы, очки виртуальной реальности и роботы. «Роботы могут двигаться, улыбаться, говорить. А управляет оператор, который находится неподалеку от робота и реагирует за него как человек», — объяснила Татьяна. Такой робот обойдется в 45 тыс. руб. в день.





О том, как выпускники и их родители праздновали окончание школы и встречали рассвет в 2016 году, читайте здесь.