«Покупателя надо облизывать»

Строители перестали покупать землю под новые микрорайоны и не могут продать 15 тыс. квартир — эксперты рассказали, как это отразится на стоимости новостроек в 2017 году

По итогам 2016 года строители НСО сдали чуть больше 2,2 млн кв. м жилья. Застройщики перевыполнили поставленный им план, но это все равно на 25 % меньше, чем годом ранее. В заделе у застройщиков еще порядка 4,5 млн кв. м жилья, хотя темпы строительства ощутимо снизились, приводил данные в конце прошлого года губернатор Владимир Городецкий. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала у застройщиков, удастся ли им побить рекорды прошлых лет и каковы их планы и прогнозы на 2017 год.

Дмитрий Червов, гендиректор концерна «Сибирь»: «Мы продолжаем строительство на Фадеева и на Забалуева — это 2 основные площадки. К марту начнем новую, у метро "Октябрьская". Хотим сделать приличный проект, который будет отличаться от всего предлагаемого в городе. Еще, наконец, начнем осваивать поселок Ложок. Нас не вдохновляет "малоэтажка" своими экономическими показателями, честно говоря, но, поскольку условия таковы, что не начинать уже нельзя, а "малоэтажка" уже продиктована, что-то нужно придумывать, — вот мы и думаем. Возможно, сделаем в стиле старого Академгородка, с высаживанием зеленых насаждений у самого входа до 4-го этажа. (Смеется.)





Сложнее стало новые площадки начинать из-за того, что нет активности прежней на рынке. Падение спроса мы почувствовали где-то в пределах 30 %.





Думаю, сейчас будет падать предложение, и больше, чем на 30 %. К июню–июлю народ поймет, что квартир-то нет, и цена повысится процентов на 10.







Изменился конъюнктурный подход: мы сейчас продаем жилье не инвестору, а покупателю. За ним надо бегать, его надо облизывать, ему нужно предлагать то, где он будет жить, по возможности, уже сейчас».







Виктор Плахотников, директор компании «Краснообск. Монтажспецстрой»: «По-моему, рынок чересчур слабо падает. Так, как в Новосибирске строилось, — это не нормальная ситуация. Все пошли в строители, а так не бывает. С другой стороны, люди не верили, что будет очень сильное падение и очень надолго. Я думаю, что поверят, и строительный рынок очистится.







Аналитики говорят, что через полгода будет подъем, — я думаю, к этому можно добавить еще год. Через полтора года рынок достигнет дна, цены устаканятся и даже могут полезть вверх. И качество будет повышаться: продавцы обязаны подстраиваться. Кто не подстроится — будут вымирать.







Новое начинать, я думаю, [многим] ситуация не позволит.





Строителей заставят или осваивать комплексные площадки за городом, или сносить частное жилье, но в центральной части его мало.





Мне площадки за городом, во-первых, не интересны, во-вторых, не в каждую "Чистую Слободу" пустишь трамвай. (Смеется.) По нескольким площадкам в центральной части города мы ведем переговоры, будут они или не будут успешны, пока не могу сказать».







Михаил Шатков, гендиректор компании «ДСК КПД-Газстрой»: «Январь 2017 года начался с заселения очередного дома на 414 квартир. В 2017 году мы наметили ввод в эксплуатацию еще 4 домов, один из них в I квартале, а три других в конце года. Основным приоритетом компании будет дальнейшее развитие микрорайона "Чистая Слобода", однако при этом мы постоянно мониторим рынок земельных участков и ищем интересные предложения. Новосибирск развивается в разных направлениях, поэтому мы не исключаем появления у нас новых площадок в правобережной части города.







2016 год показал, что спрос на жилье в микрорайоне "Чистая Слобода" стабилен: прирост в продажах составил 6 %, колебания спроса были в рамках сезонных колебаний рынка, больших провалов и взлетов мы на себе не ощутили.







В 2017 году у застройщиков не будет объективных причин для увеличения цены. Возможно даже незначительное снижение в первом полугодии,





особенно у тех застройщиков, которые будут испытывать проблемы с ликвидностью и продажами. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации в банковском секторе: доступности ипотечного кредитования, стабилизации экономики в целом».







Иван Сидоренко, директор компании «Энергомонтаж»: «В этом году, скорее всего, мы сдадим 1-2 дома на "Родниках". Около 6 домов сдадим в 2018 году: закончим освоение площадки на Олеко Дундича, достроим еще один дом на "Родниках". Основная новая площадка — это проект на Приозерной.







Себестоимость строительства растет, а цена квартир снижается — это общий тренд рынка, который будет превалировать весь 2017 год и ставить определенные ограничения на развитие. Плюс у нас будут изменения по привлечению денег дольщиков: мы не сможем их тратить, мы должны будем положить их на спецсчет, а уже по ним банки будут выдавать нам кредиты, которые будут стоить каких-то денег. По предварительным данным, это будет дороже, чем страховка, — в два, возможно, даже в три раза. Но





сейчас такая ситуация, что рынок не позволит перекладывать допзатраты на покупателя — продажи просто встают, и покупатель ждет.







Проблема всех наших процедур законодательных в том, что у нас каждый год что-то меняется. Как показывает практика, надеяться [на стабильность] не стоит».







Тимур Касаев, директор по продажам и маркетингу ЗАО «Строитель»: «2016 год был весьма успешным, были введены в эксплуатацию ЖК "Астра" и комплекс апартаментов Jet, который был построен в рекордные для Новосибирска сроки. Объем продаж, как в количественном, так и в стоимостном выражении превысил показатели успешного 2015 года.







В 2017 году "Строитель" уже традиционно для себя планирует досрочно ввести в эксплуатацию ЖК "Аксиома" на левом берегу и ЖК "Эталон" возле площади Калинина. Запланирован старт нескольких новых проектов различного формата.







На мой взгляд, спрос в этом году останется на уровне 2016 года. Цены на проекты надежных застройщиков с хорошей локацией и сбалансированными характеристиками останутся на уровне 2016 года, возможен небольшой рост.





2017 год будет годом надежных застройщиков и качественных, во всех смыслах этого слова, проектов.







С точки зрения законодательства говорить о стабильности еще преждевременно, изменения, на мой взгляд, еще будут. Государство хочет добиться максимальной защиты прав участников долевого строительства и исчезновения термина "обманутый дольщик". Все идет к тому, что в ближайшие 5–10 лет на строительном рынке останутся только крупные игроки».​





Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости: «Лет 5–6 мы на одном уровне ввода жилья колеблемся. В лучший год Новосибирская область поднялась на 7-е место [среди регионов РФ], в этом году, наверное, на 11-12-м будем. Новосибирск, наверное, пока останется на 4-м месте, как и был, — после Москвы, Питера и Краснодара.





Все зависит от спроса. Если в следующем году понадобится 3 млн кв. м жилья и если эти 3 млн кв. м будут иметь спрос, обеспеченный деньгами, — застройщики построят. В принципе задел есть, мощности есть.







(Л.П.: А есть вероятность, что будет спрос на 3 млн кв. м?) Нет, конечно. За 2 года у нас построили примерно на 15 тыс. квартир больше, чем продали, — у нас еще долго будет "рынок покупателя". Новых домов, которые активно строятся, за год стало меньше на 46 %. Это говорит о том, что застройщики адекватно относятся к ситуации и не торопятся начинать проекты».

