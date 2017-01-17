И не звони мне больше

Коллекторы больше не могут угрожать должникам и писать про них гадости в интернете — НГС попросил экспертов объяснить, как новый закон защищает неплательщиков по кредитам

И не звони мне больше

​С 1 января 2017 года в силу вступил в силу федеральный закон о коллекторах, который должен серьезно облегчить жизнь должникам по кредитам. Коллекторам запретили портить имущество неплательщиков, звонить им чаще одного раза в сутки и общаться с их родственниками, если те сами не хотят идти на контакт. О нюансах нового закона НГС.НОВОСТИ рассказали генеральный директор ЗАО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин (Новосибирск) и заместитель директора Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Любовь Саратова (Москва).

Кто может выбивать долги?


Теперь работать с должниками могут только коллекторские агентства, внесенные в государственный реестр. Перечень агентств публикуется на сайте Федеральной службы судебных приставов России. Пока в «белом» списке только 26 агентств, в основном крупных, и ни одного новосибирского среди них нет. Но это не значит, что долги сойдут новосибирцам с рук — все эти агентства имеют право работать в любом регионе России, в том числе НСО, пояснила Любовь Саратова.


Чтобы попасть в реестр, коллекторскому агентству надо заплатить госпошлину (100 тыс. руб.) и соответствовать достаточно жестким требованиям. Например, размер чистых активов компании должен быть не меньше 10 млн руб., а ответственность за причинение убытков — застрахована. Кроме того, новый закон предписывает агентствам тщательнее отбирать сотрудников: людям с непогашенной или неснятой судимостью общаться с должниками запрещено.


Что запрещено коллекторам?


В федеральном законе прописано, что коллекторы не имеют права угрожать должникам, вредить их здоровью и жизни, портить имущество неплательщиков и давить на них психологически. Регламентируется и частота общения с должниками.


Встречаться с неплательщиком коллектору разрешается только один раз в неделю. 


Звонить можно чаще, но не больше одного раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц. Также под запрет попали звонки в ночное время, со скрытых номеров и звонки с посторонних номеров, которые коллектору или кредитору не принадлежат. Записи всех телефонных разговоров с должниками коллекторы должны хранить не меньше 3 лет. 


Присылать должникам различные сообщения (например, SMS или письма по электронной почте) можно максимум 2 раза в сутки, 4 раза в неделю и 16 раз в месяц. При этом абонент вправе пожаловаться на коллекторов, если сообщения от них приходят ночью (с 22 до 8 часов в рабочие дни или с 20 до 9 часов в выходные) или в них не указаны реквизиты агентства. А через 4 месяца после появления просрочки по кредиту должник имеет право и вовсе нанять адвоката и общаться с коллекторами уже только через него.


Кроме того, по закону коллекторам запрещается сообщать о долгах неплательщика в интернете и по месту его работы. 


Ограничивать свое общение с должниками обязаны не только коллекторы, но и собственно кредиторы — банки и микрофинансовые компании, поясняет Любовь Саратова. Например, к работе с должником прямо запрещает привлекать более одного взыскателя. В законе в то же время остались пробелы — неясно, может ли коллектор перезвонить, если должник бросил трубку или ему просто неудобно разговаривать, добавляет эксперт. 


И не звони мне больше


Понятие «личная встреча» в законе о коллекторах довольно расплывчато. «Регламентировано количество этих встреч, но не определено их качество и, скажем так, что вообще есть встреча. Вот повстречал тебя в подъезде коллектор. Это что — встреча или не встреча, либо о встрече [нужно] как-то договариваться?» ­— задается вопросами гендиректор ЗАО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин. Также новый закон ограничивает общение коллекторов с родственниками должников — для этого надо получить согласие, устно или письменно, при выдаче кредита. 


Что грозит коллекторам-нарушителям?


Около 80 % грубых нарушений, которые перечислены в законе о коллекторах, карались государством и раньше — вплоть до уголовной ответственности за угрозы и вред здоровью, поясняет Сергей Карпекин. Теперь пожаловаться на коллекторов можно не только в полицию, но и в службу судебных приставов. При этом ФССП имеет право исключить коллекторское агентство из реестра за нарушения, т.е. по сути запретить ему работать, отмечает Сергей Карпекин.


Кроме того, в законе прописано, что провинившиеся кредиторы и коллекторы обязаны возместить должнику убытки и компенсировать моральный вред. В КоАП РФ говорится, что за нарушения при работе с должниками коллекторским агентствам, которые внесены в госреестр, грозит штраф до 500 тыс. руб. Также их работу могут приостановить на срок до 3 месяцев. Предусмотрены штраф и для сотрудников этих агентств — до 200 тыс. руб. или дисквалификация на срок до 1 года. Если сбором долгов занимаются «серые» коллекторы, которых нет в реестре, то им полагается штраф до 2 млн руб.


Есть ли у коллекторов лазейки?


В идеале новый закон должен четко отфильтровать коллекторские агентства, убрать с рынка непрофессионалов, мелкие компании и полукриминальный бизнес. Но эксперты не исключают, что незаконно работающие коллекторы могут продолжать звонить должникам от имени банков и под видом сотрудников тех агентств, которые официально внесены в госреестр.


«Мы как практикующие юристы понимаем, что незаконная деятельность — она, наверное, на порядок эффективнее получается: гораздо проще получить долг, запугав должника и всех его близких, опозорив его на работе и т.д <…> А легальным коллекторским агентствам при наличии таких жестких ограничений в регулировании придется какие-то другие методы работы избирать, чтобы задачу свою решать — добиваться внесудебного взыскания долга и в то же время обеспечивать эффективность своей деятельности», — рассуждает Сергей Карпекин. По его мнению, 


официальные коллекторы теперь должны стать не «выбивателями долгов», а консультантами по урегулированию долга в кратчайшие сроки.


Методы работы коллекторов часто вызывают возмущение новосибирцев. Например, прошлой зимой в соцсетях появилось множество постов, в которых люди с долгами по микрозаймам обвинялись в педофилии и проституции, также неизвестные распространяли сообщения о смерти детей должников. Сами пострадавшие подозревали, что это дело рук коллекторов. А житель Новосибирска Евгений Пятковский выпустил мобильное приложение, которое позволяет блокировать звонки от коллекторских агентств

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com (1), Александра Ощепкова (2)

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