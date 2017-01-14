​«Нам лишь бы подраться»

Десятки мускулистых парней устроили историческое побоище в «Экспоцентре» — они ломали друг о друга топоры и алебарды ради поездки в Барселону

​14 января в Новосибирске на территории МВК «Новосибирский экспоцентр» прошел первый зимний средневековый фестиваль «Сибирский плацдарм». Во время фестиваля состоялся региональный отборочный этап чемпионата мира по средневековому бою «Битва наций» (Battle of the nations). Корреспонденты НГС отправились на бои, чтобы увидеть, как суровые сибирские и северные парни ломают топоры, алебарды и ноги друг другу.

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«Мы стремимся к популяризации истории. Сейчас снимается много плохих фильмов, где историю очень сильно рубят», - объяснил, зачем современный человек берет в руки меч, распорядитель турнира, Владимир Штайнер, представитель челябинского клуба «Нюрнберг». Команды, занявшие первое и второе место в сегодняших соревнованиях, поедут на чемпионат России в Москву, чтобы побороться за возможность участвовать в чемпионате мира, который в этом году пройдет в Барселоне.









Для любителей истории в «Экспоцентре» действительно было раздолье. Самая зрелищная часть программы, конечно - исторический средневековый бой (ИСБ). Его называют молодым современным видом спорта. Организаторы просят не путать его с показательным сражением, которые проводят на обычных фестивалях или ярмарках.











На турнире все по-настоящему. Участники в прямом смысле слова рубят друг друга, ломая мечи и алебарды – все удары в полную силу. И если бы не доспехи, этот вид спорта явно претендовал бы на звание самого травмоопасного в мире. «Не все воины средневековья одевались полностью в доспех. Доспехи были очень дорогими, не каждый мог себе позволить. В основном защищали корпус, руки и голову. У современных бойцов доспехи оптимизированные. Мы видим общий собирательный образ воина», – объясняет Владимир Штайнер.











За соблюдением правил и за безопасность бойцов отвечают четверо судей. Они находятся в зоне ристалища с желтыми флагами. Как только боец увидит перед своим лицом этот желтый флажок, он обязан остановить бой и либо сесть на пол как поверженный, либо разойтись с противником по разным углам.











Задача каждого бойца – вывести противника из строя и повалить его на землю. Когда противник касается ристалища тремя точками (например, двумя ногами и рукой) – он объявляется побежденным. Бить можно мечом, щитом, топором, головой, ногой, провести бросок.











Тем не менее, несмотря на защиту, травмы случаются. Боец и капитан новосибирской команды «Стальной кулак» Александр Андреев получил во время боя ранение мечом в ногу. «Если это окажется переломом, то это будет мое первое серьезное ранение, – рассуждает студент колледжа имени Покрышкина Александр. – Снимок сделаем – посмотрим. Ушибы бывают у всех. Травмы не останавливают, наоборот это подначивает». Боями Александр занимается уже два года.











По правилам в команде 8 бойцов – пятеро бьются, трое на замене.











Если в команде участников не хватает, можно взять их напрокат у соперников. Деление на своих и чужих условное. Бойцы сначала дерутся, потом собираются за общим столом или у костра – если бой проходит на природе. Например, сегодня за норильскую команду «Северное копье» бился боец из Новосибирска. «У них шесть бойцов, людей не хватало, а нам лишь бы подраться. Вот и решили помочь ребятам с дальнего севера», - объясняет новосибирец Юрий Крылов.









Юрий Крылов приехал на турнир с любимой женщиной Дарьей. Боями он увлекается с 2014 года. «Почему выбрал этот вид спорта? Здесь можно драться, надавать кому-нибудь в дыню, – улыбается двухметровый воин, – И человек будет этому рад».











Высокий рост и широта в плеч, как и века назад, здорово помогают участникам. Кроме силы удара, мощное телосложение помогает не превратиться в истукана под весом доспехов. Например, доспехи Юрия Крылатова весят 56 килограммов – он кузнец и выковал их сам.











Впрочем, на исторических боях не обязательно обладать мощной мускулатурой: если доспехи не по плечу (или просто надоели сражения) – всегда можно примерить на себя роль загадочного менестреля.