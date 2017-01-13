Парк на стиле

Любимый парк новосибирцев прощается с советским прошлым — модные дизайнеры предложили за 3 года избавить его от сорняков, проложить дорожки и привлечь туристов

​Новосибирские дизайнеры разработали фирменный стиль для Заельцовского парка — он получит новый логотип и целый свод правил оформления каждой детали на своей территории: от входной группы до вывесок и объявлений. Внедрить его руководство парка планирует за три года — за это время ПКиО «Заельцовский» должен получить собственное лицо, которое не позволит спутать его с другими городскими парками. Зачем городскому парку брендбук, в чем его особенности и как это повлияет на развитие других парков, разбиралась корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Новосибирска компания Code Studio разработала бренд Заельцовского парка — руководство и рекомендации по его использованию уже переданы руководству парка, которое готовится внедрять новый фирменный стиль.







Как рассказали в студии, инициатива исходила от самой компании, а руководство парка, а затем и городской департамент культуры, спорта и молодежной политики, курирующий развитие городских парков, ее поддержали. «У парка не было единого стиля коммуникаций, навигационных материалов, информация очень сложно воспринималась», — объясняет ведущий дизайнер Code Studio Александр Павленок.







В студии придумали для парка новый логотип, подобрали шрифты и предложили концепцию оформления входных зон, указателей и информационных материалов. В разработке отталкивались от истории Заельцовского парка, рассказал Павленок. «Парк образован в 1932 году — в то время был как раз в графическом дизайне период авангарда, — говорит дизайнер. — Это хорошее решение, которые адаптировано под современность, но будет отсылать к историии».







Дирекции парка передали целый свод правил по использованию нового образа. В едином стиле дизайнеры разработали входные группы (в итоге их должно быть три: со стороны конечной остановки «ПКиО "Заельцовский"», со стороны детской железной дороги и со стороны базы «Локомотив». — Л.П.), примеры навигационных табличек и указателей, афиш и вывесок и даже наружной рекламы, которая бы приглашала новосибирцев в парк.







Так, по представлению дизайнеров, может выглядеть один из входов в парк

«Мы постарались максимально все прописать, цвета определить, шрифты, построение композиций, какие-то визуальные элементы, — описывает Александр Павленок. — Мы, конечно, постараемся разработать некое руководство, чтобы сотрудники парка или люди, которые будут какие-то свои мероприятия там организовывать, могли посмотреть некий гайд-лайн по тому, как вообще строится эта система».







Впрочем, коснулись в студии не только внешнего оформления. В состав брендбука вошли в числе прочего рекомендации по зонированию: к примеру, разработчики предлагают оформить в парке зоны тихого отдыха — поляны, настилы и беседки, и дополнить его системой прогулочных троп. Рекомендуют в Code Studio обратить внимание и на зеленые насаждения в парке: в презентации отмечается, что





«парк оброс сорняковыми растениями, мешающими расти хвойным деревьям и другим благородным кустарникам».





Стоимость реализации проекта в студии определить не смогли. Сам проект, подчеркнул при этом Павленок, для студии некоммерческий. «Для нас это альтруистический проект, — говорит он. — Изначально цель всего этого в том, чтобы действительно что-то сделать в городе, чтобы он стал более привлекательным, в том числе для туристов. Чтобы была площадка с современным визуальным стилем, коммуникационными материалами».







По словам директора ПКиО «Заельцовский» Владимира Козырева, разработка бренда парка — стала первым этапом работы. «Следующий этап — это введение нашего фирменного стиля на территории парка, чтобы человек, когда зашел, видел, что это территория именно Заельцовского парка», — объяснил он.





Первыми в парке установят указатели и информационные таблички — они должны быть из дерева и антивандальных материалов

Работа по внедрению фирменного стиля уже начинается: в этом году в парке планируют установить новые указатели, обновить точки общепита,





а также спроектировать и просчитать оформление входных групп — это, по оценке директора парка, самая затратная часть, стоимость стартует с 1 млн руб., поэтому парк ищет партнеров. «В этом году мы рассчитываем вложить тысяч 700, но это не из бюджета города, это наши бюджеты, то, что мы планировали из заработанных денег потратить», — добавил Владимир Козырев.







По словам директора Заельцовского парка, предложения по обновлению территории приходят постоянно: сейчас, например, парк обсуждает площадки для занятий воркаутом. Однако полноценных концепций, которые бы коснулись территории парка в целом, Владимир Козырев вспомнить не смог. По словам архитектора и советника мэра Новосибирска Александра Ложкина, в последние 2 года конкретных предложений не поступало, хотя несколько лет назад комплексную работу по этой территории проводила мастерская Владимира Авксентюка.







В 2010 году в Заельцовском парке предлагали устроить «Сибирский Диснейлэнд» — парк развлечений для детей и взрослых, который бы разместился рядом с зоопарком вдоль детской железной дороги. Однако эта идея до реализации не дошла — в последней концепции, представленной руководителем департамента культуры и спорта Анной Терешковой в сентябре 2016 года,





Заельцовскому парку отведена роль территории для активного отдыха, спорта и пикников.







В целом для города создание фирменного стиля парков — не прецедент. Такую работу департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии проводил для Центрального парка, создан бренд и для будущего Затулинского дисперсного парка. Однако именно на Заельцовский парк эксперты возлагают основные надежды, признала шеф-редактор журнала CAetc. Александра Архипова. «В случае с Центральным парком это была инициатива департамента, к которому парк относится. Для Центрального парка его (фирменный стиль. — Л.П.) делали специально, но там он не внедрился — его там некому внедрять, — перечисляет она. — В случае с Затулинским парком, который предстоит еще создать, это была инициатива местной администрации, и это вызывает надежду: люди заказали — должны как-то воплощать. В Заельцовском парке это была инициатива директора парка».







Работа с айдентикой, созданием фирменного стиля, новосибирским паркам необходима, считает Александр Ложкин. «И это первый шаг — за айдентикой следует достаточно много других вещей. И вы таким образом парк можете собрать, — подчеркивает Ложкин. — У нас сегодня парки — это сборище разномастных объектов, что вызывает большой негатив, потому что это хаос, барахолка. Когда вы средствами айдентики собираете это все разномастье в какой-то единый стиль, когда вы задаете этому некий общий характер, тогда и отношение к этим объектам меняется».​