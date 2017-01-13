​«Еще бы погоду немножко поменять»

Новосибирцев объявили главными оптимистами в стране — люди на улицах рассказали, что вселяет в них веру в будущее и что необходимо сделать прямо сейчас, чтобы стало еще лучше

​Исследователи Финансового университета при Правительстве РФ пришли к выводу, что жители Новосибирска — самые оптимистичные в России, потому что уверены в будущем своих потомков. Такие выводы социологи сделали после опросов, которые университет провел в 2016 году в крупнейших городах России. У Новосибирска оказался самый высокий показатель: 81 % населения уверен, что их потомки будут жить лучше. У соседей — жителей Кемерово, Барнаула, Омска, Томска и Новокузнецка — этот показатель варьируется в пределах 67–69 %. Меньше всего оптимистов в Архангельске — 57 %. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил новосибирцев на улицах города рассказать, действительно ли они стали оптимистичнее смотреть в будущее, можно ли говорить, что у будущих поколений более ясные и благоприятные перспективы, и что и в какой сфере нужно сделать, чтобы наши дети жили лучше нас.

«Еще бы погоду немножко поменять»


Ксения, 24 года, инженер авиаракетостроения, временно безработная: «Я живу по факту — здесь и сейчас. Планов на будущее не строю, супероптимистичных тем более. Что есть на данный момент, то и имеем. Что в меня вселяет оптимизм? Если все мои близкие здоровы и счастливы, то это для меня — и счастье, и оптимизм. Перспектив и возможностей у будущего поколения, конечно, больше. Но надо ими пользоваться, не лениться. Если человек сам знает, что хочет, то у него — ясное будущее. Если не знает, чего хочет, то у него никогда не будет ясного будущего. Какое бы [при этом] ни было правительство, какие бы ни были обстоятельства, какими бы ни были возможности. Навести порядок сейчас стоит в медицине, в образовании… Чтобы люди к окончанию института знали, куда они пойдут со своими знаниями. Молодых специалистов надо прям выделять в категории в различных сферах, чтобы они могли после института себя реализовать».


«Еще бы погоду немножко поменять»


Артем, 29 лет, менеджер: «Да, я стал оптимистичней смотреть в будущее, но Новосибирск тут ни при чем. Жизнь так складывается. Будем считать, что в творчестве у меня лучше, и поэтому я теперь с оптимизмом смотрю на жизнь… У будущего поколения ничего ясного на будущее нет. Все сомнительно. Что необходимо делать? Детей нет своих, поэтому затрудняюсь ответить. Наверное, пример надо хороший во всем подавать. В том числе в парковках на тротуарах и по части уборки снега». (Смеется.)


«Еще бы погоду немножко поменять»


Анастасия, механик: «Я считаю, что Новосибирск этим и отличался — здесь всегда были очень позитивные люди, очень интересные и всегда с юмором. Если вы встречали Новый год на пл. Ленина, там было столько людей, сколько я не видела ни разу в другие годы… А это, я считаю, оптимизм! Я и сама смотрю с оптимизмом в будущее. (Улыбается.) Новосибирск всегда был перспективным. Думаю, тот, кто живет в Новосибирске, имеет перспективы. И будущее поколение тоже [имеет], с учетом того, как у нас расстраивается город. Надо, чтобы за городом ухаживали так же, как и раньше. До того, как пришло новое правление. То, что творится на дорогах города и во дворах, это — просто невообразимо. Это ужас! И для пешеходов ужас. Недавно проезжали по Бугринскому мосту, люди просто шли по проезжей части, я так понимаю, потому что "пешеходник" был просто весь не чищенный. Еще надо что-то делать для развития частного бизнеса. И поддержку культурной политике оказывать. Праздники, досуг жителей города и т.д., — чтобы вот с этим хуже не было».


«Еще бы погоду немножко поменять»


Михаил Щукин, 63 года, писатель, главный редактор журнала «Сибирские огни»: «Я всегда с оптимизмом. Моя покойная бабушка говорила так: помирать собирайся, а рожь сей. Вот и сею. (Улыбается.) Доброе, светлое, разумное. А это и есть оптимизм… В театре жизни меняются только декорации, все остальное остается прежним. Все будет хорошо: и у детей, и у внуков, и у нас. Если бог даст, да войны не будет. Лучше всего поменять самого себя. Как говорил, если не ошибаюсь, Серафим Саровский: спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи».


«Еще бы погоду немножко поменять»


Денис, 20 лет, специалист по продажам: «Я всегда верю в лучшее. Что вселяет в меня оптимизм? Энергия. От дней, от работы, от дружбы, от любви. (Улыбается.) Возможно, у наших детей [будет] больше перспектив. Все же развивается — технологии на месте не стоят. Последние же годы идет большой прорыв в плане техники, поэтому, думаю, перспектив больше будет. (И.К.: Что необходимо улучшить сегодня?) Надо работоспособность у людей увеличить — чтобы у людей был интерес работать, развиваться… А агитировать здесь нужно через заработную плату. Большинство же людей недовольны своей зарплатой».


«Еще бы погоду немножко поменять»


Елена, 37 лет, дизайнер: «Я с оптимизмом смотрю в будущее. Мне кажется, все развивается, и в лучшую сторону. Да, конечно, у наших детей перспектив гораздо больше. Я тут была в Академгородке в технопарке, там так прикольно! Мне кажется, если у нас весь Новосибирск станет таким, как технопарк… Я бы изменила структуру города: парки, скверы… Чтобы люди отдыхали, бесплатно отдыхали. Взять за пример Москву: как они там сделали парк Горького, Сокольники! Больше зеленых зон с бесплатным Wi-Fi, чтобы молодежь не пиво пила, а действительно отдыхала, — бесплатный теннис, всякие танцевальные площадки, все для централизованного отдыха. Я думаю, уж когда у нас Заельцовским парком займутся?».


«Еще бы погоду немножко поменять»


Владимир, 67 лет, пенсионер: «В общем, есть надежды на будущее, хотя есть и критические моменты. Я на пенсии, на Канары не собираюсь.... Надеюсь, что жив буду, что пенсию не понизят, надеюсь, что повысят, потому что она на пределе, в общем-то, находится. Надеюсь на своих детей… Стало ли больше перспектив? Вот такой надежды как раз мало. Потому что производство стоит — только сырьем торгуем и на сырье живем. Потому и плоховато живем. Перспектив на развитие производства я пока не вижу. Мы сильно отстали по сравнению с мировой экономикой. Самое же главное — нужно что-то производить. А производить, кроме сельского хозяйства, которое поднимается, мы ничего не можем. Догнать Запад и быть ему конкурентоспособными, по крайней мере сейчас, мы не в состоянии. Нет денег, да и задач таких нет. Поэтому надежды, что у будущего поколения что-то будет лучше, довольно низкие… Надо быстро найти какое-то направление, в котором мы бы заняли определенную нишу, где мы были бы конкурентоспособны. Только "оборонка" у нас и процветает, в которой мы всегда были на коне. А так особого просвета не вижу».


«Еще бы погоду немножко поменять»


Александр, 29 лет, главный механик: «Семья вселяет оптимизм, работа… Перспективы зависят от человека, я считаю. Если у человека оптимистический настрой по жизни, он так и шагает — у него есть стремление к чему-то. Оптимизм должен присутствовать у каждого человека. Но, конечно, еще многое зависит и от общей политики страны. Обстановка в стране сказывается на людях… Тут где-то есть плюсы, а где-то и минусы. Надо больше бюджетных мест [вводить в вузах], чтобы наши дети учились и развивались. В нашей стране много талантов, которые надо раскрывать. Если бы у нас больше каких-то занимательных центров было, думаю, и молодежь бы куда-то внедрялась. А у нас последняя тенденция — спортивный комплекс на Богдана Хмельницкого развалили… Было бы больше каких-то спортивных клубов, это бы заинтересовывало молодежь, и, возможно, из 100 человек 10 стали бы олимпийскими чемпионами».


«Еще бы погоду немножко поменять»


Анна, психоаналитик: «Я сама создаю свое будущее! До сих пор его как-то создавала. В будущем тоже, наверное, все будет примерно так же». (Смеется.)


«Еще бы погоду немножко поменять»


Дмитрий, 46 лет, филолог: «Вот если бы погоду немножко поменять, оптимизма было бы больше. (Улыбается.) Перспектив у детей, конечно, больше, но пока они дети… Потому что детям погода не так сильно мешает, как мне, допустим. (Смеется.) Что надо изменить глобально? В геополитике? На самом деле погода очень сильно влияет на все остальное. Если сейчас, допустим, изменить погоду, то меня не так сильно будет тревожить, например, перепады курса доллара, потому что мне будет в большей степени по фиг. А при такой погоде это меня сильно волнует! Поэтому все-таки надо изменить погоду». (Смеется.)


«Еще бы погоду немножко поменять»


Мария, 24 года, дизайнер-модельер: «Конечно, я стала с большим оптимизмом смотреть в будущее, и важная составляющая тут — родственники и друзья, которые поддерживают. Наверное, потому что я окружение свое немножечко сменила, занимаюсь любимой профессией и все больше в нее углубляюсь».


«Еще бы погоду немножко поменять»


Максим Коротких, 41 год, генеральный директор компании St. Patrick's Group: «Я лично никогда оптимизма не терял! Если жить все время пессимистично и говорить, что кругом — помойка и будущего нет, то и проживешь… Проживешь, короче, плохую жизнь. Когда эта мысль пришла ко мне… Я слушал интервью с одним из космонавтов. Журналист у него спрашивает: "Когда вы приземляетесь на Землю, что вы первое чувствуете, какие эмоции?". А он говорит, мол, когда открывается капсула и снимаешь скафандр, сразу чувствуешь запахи. Там же, наверху, нет запахов. А тут — травы, цветы, земля… Так и мы — ходим по улицам, но не замечаем какие-то запахи, что где-то красиво. Мы просто идем со своими проблемами, которыми забита голова. А ты остановись, подумай, вдохни, посмотри, сколько всего чудесного нас окружает. Просто зацени момент!».

Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова

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