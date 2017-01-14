Море за полцены

Туроператоры назвали месяц, когда путевки в теплые станы будут дешевле всего — у турецких курортов за 25 тысяч появился конкурент, расположенный на одной широте с островом Гавайи

Туроператоры открыли раннее бронирование на любимые зарубежные курорты новосибирцев. Сибиряки рвутся на турецкий берег, изучают китайские острова и небольшие европейские страны, но предпочитают не задерживаться за рубежом подолгу. Представители туристического бизнеса рассказали НГС.НОВОСТИ, какие направления будут особенно популярны у новосибирцев этим летом и как сэкономить на долгожданном отпуске.

​Туроператоры начали формировать программы для летнего отдыха. По мнению представителей сферы туризма, предпочтения новосибирцев в выборе зарубежных стран для отдыха в этом году не изменятся. Сибиряки до сих пор любят моря, пляжи и жаркие страны, — зимой они предпочитают греться на солнце в Азии, а летом выбирают отдых на средиземноморских пляжах. Вдобавок, как и год назад, внутренний туризм сохранит популярность.





«В приоритете останется Юго-Восточная Азия, острова Кипр, Крит, Греция материковая, а именно полуостров Халкидики, и Болгария. И конечно, наши Сочи и Крым», — рассказывает председатель правления Регионального отраслевого союза туриндустрии Сибири Наталья Куцевол. Средняя стоимость зарубежных туров продолжительностью 10–12 дней останется на уровне прошлого года — 45–50 тыс. руб. на человека.





Специалисты отметили, что сибиряки стали реже летать в Объединенные Арабские Эмираты из-за дороговизны тура — стоимость недельного тура на двоих в начале лета доходит до 1,5 тыс. долл. При этом сегмент более дорогих туров (Мальдивы, Куба и Доминикана) пережил меньшие изменения и остался на прежнем уровне, а в массовом сегменте новосибирцы выбирают отели более низкой категории и сокращают количество дней путешествия. «Лететь на 6 дней вроде бы мало, на 14 — денег не хватает. Теперь предпочитают 9–11 ночей, если есть выбор. Это связано не только с ценой, но и с тем, что люди стали разбивать отпуска и несколько раз летать еще куда-нибудь», — объясняет руководитель представительства TEZ TOUR в Новосибирске Галина Машухова.







О своем летнем отпуске туроператоры рекомендуют позаботиться заранее — за полгода можно купить путевку по очень привлекательной цене с учетом акций раннего бронирования.





«Самые низкие цены будут с 11 мая по 15 июня. Далее постепенно увеличатся, а в пик, в августе и начале сентября, цены могут увеличиться примерно в 2,5 раза





по сравнению с июньскими. Если в мае-июне можно найти тур тысяч и за 25 всего, то в сезон, когда на море отдыхают все, цена сразу растет», — объясняет, как сэкономить на поездке, Наталья Куцевол.





Этой осенью новосибирцы полюбили отдых на китайском острове Хайнань: в сентябре прошлого года авиакомпания NordStar начала выполнять чартерные рейсы по маршруту «Новосибирск – Хайнань». Остров расположен на одной широте с островом Гавайи, а отдыхать там можно круглый год. Сейчас на сайте TEZ TOUR предлагают путевки на Хайнань в трехзвездочный отель на 6 ночей с вылетом 11 июля всего за 461 долл. (около 27 400 руб.). Провести неделю в отеле категории «пять звезд» там можно за 785 долл. (около 46 700 руб.).





Кроме полетов в Китай после перерыва могут возобновиться рейсы до самых любимых курортов россиян. В конце прошлого года директор аэропорта «Толмачёво» Евгений Янкилевич заявил, что в ближайшее время вернутся рейсы в Турцию, а в перспективе, возможно, и в Египет. Однако туроператоры опасаются, что после недавних политических событий туристы побаиваются отдыхать на турецких и североафриканских курортах. «Турция и Тунис — спрос мало предсказуемый из-за разного рода угроз и небезопасности этого направления. Во всяком случае из разряда семейного отдыха эти направления сейчас выпадают», — считает Наталья Куцевол.





Все же дешевизна туров остается главным аргументом при выборе путевки у новосибирцев. «Турция повышать цены не будет — цены держатся на уровне 2014 года. Прошлый сезон был тяжелый, отели не вкладывали деньги в развитие. Сейчас тот период, когда гостиницы готовы за меньшую цену привлекать туристов. Минимальный тур "все включено" на 7 дней сейчас от 25 тыс. в мае, тысячи на 3 дороже в июне. По сравнению с другими странами ранее бронирование в Турции реально выгодно», — считает генеральный директор агентства «Глобус-Тур» Елена Лукьянова. Если поторопиться, то до конца марта можно успеть купить путевку в самый сезон — сейчас тур на 1 человека у TEZ TOUR в Кемер с вылетом 1 августа на 9 ночей в трехзвездочном отеле обойдется в 746 долл. (около 44,4 тыс. руб.).





Пока полеты в Турцию были запрещены, новосибирцы массово облюбовали другие курорты: главными альтернативами турецкому берегу стали Болгария, Черногория и Греция.





«Большим спросом пользуется сейчас Черногория. Россиянам туда не нужна виза, но это уже кусочек Европы с ее культурой и архитектурой. Там есть много вариантов размещения, страна пошла не по отельному пути развития, много частного сектора, апартаментов — это вариант для продвинутых туристов, которые много чего видели. Размещение от 10–15 евро на человека в сутки», — рассказывает Елена Лукьянова. Приверженцы традиционных туров в Европу могут слетать на неделю в Италию всего за 45 тыс. руб., тур включает в себя поездку в Рим, Флоренцию и Венецию.





Для любителей Таиланда авиакомпания S7 Airlines вводит рейсы с 29 марта — билет из Новосибирска до Паттайи будет стоить от 326 евро. Улететь до Бангкока и обратно можно будет дважды в неделю авиакомпанией «Икар».Точная стоимость летних туров в Таиланд будет известна в феврале-марте.





В туристической сфере постоянно происходят изменения, сетуют представители отрасли. Так, с конца января этого года ужесточаются требования к туроператорам. «Раньше минимальная страховка была около 30 млн руб., сейчас для среднего туроператора она будет составлять от 50 млн и выше. Кроме того, у турооператоров появятся резервные фонды. Государство сделало все, чтобы организованный отдых граждан стал более защищенным. Из-за ужесточения закона не все агенты смогут остаться на рынке, но на стоимости туров это не скажется», — считает Лукьянова.