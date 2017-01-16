Пожиратель сугробов

Тонны снега и клубы пара до небес — НГС.НОВОСТИ заглянули в недра новой снегоплавилки и увидели, как она уничтожает собранный на улицах города снег

​Нынешняя зима в Новосибирске выдалась особенно снежной — дорожники отчитались, что с начала сезона вывезли из города столько же снега, сколько за всю прошлую зиму. Снегоотвалы города почти заполнились, поэтому вторая снегоплавильная станция на ул. Широкой открылась очень вовремя. Сейчас там лежат горы снега, привезенного из центра города, а поток КамАЗов со снегом из Ленинского района не прекращается. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на станции и расспросили рабочих о том, как машина «съедает» снег и куда исчезают песок и мусор, которыми он щедро сдобрен.





Снегоплавильная станция на ул. Широкой — вторая в Новосибирске. Первая станция открылась в 2013 году на ул. Федосеева. Обе станции идентичны, только первую доставили из Канады и собирали в России, а вторая приехала из Канады целиком, уже в собранном виде. «Это уникальная установка в России, стационарная, — мы первые. В Москве, за Уралом используют снегоплавильные машины, которые передвигаются, у нас именно стационарные», — заявил директор станции Иван Колпаков.









На территории площадью чуть более 1 тыс. кв. м на Широкой за год построили 1-этажное здание площадью 187 кв. м, а также подсобные модули. Саму станцию оборудовали канадской газовой установкой TRECAN 180-SG, предназначенной для утилизации больших объемов снега.











Сделали станцию по концессионному соглашению между мэрией и застройщиком «Перлит-Строй»: муниципалитет предоставил земельный участок и обустроил инженерные сети, остальные затраты — на концессионере. Договор был заключен в августе 2016 года на 14 лет. По нему ежегодно за сезон на станции должны перерабатывать до 400 тыс. куб. м снега по 78,99 руб. за 1 куб. м. Потратили на снегоплавилку 240 млн руб. По словам директора станции, в сутки она может «переварить» до 10 тыс. куб. м снега — это почти 800 самосвалов со снегом. Сейчас на станции перерабатывают 7–8 тыс. куб. м.









Станция функционирует 22 часа в сутки, в смену там выходит 6 рабочих. Начальник смены в отделении механизации следит за работой газовой системы. Его помощник работает на улице — корректирует механизатора, который подает снег. Работу тельфера — приспособления, вытаскивающего песок, контролирует тельферист. Песок, остающийся после фильтрации снега, вывозит водитель КамАЗа. Диспетчер принимает талоны и считает приехавшие машины со снегом. А главный инженер следит за тем, как работают обе станции — и на Федосеева, и на Широкой.









Каждое утро бригада рабочих из специальной решетки вытаскивает крупногабаритный мусор — кирпичи, канистры, бутылки, елки, иногда попадаются и трупы сбитых животных, которые попадают в ковши снегоуборочной техники (в сутки получается по два КамАЗа мусора, который новосибирцы оставили на дорогах города). Еще неочищенный снег сваливают на специальную площадку, внизу которой решетка. После этого он попадает в камеру плавления.











Под площадкой для снега в землю врыт вглубь на 2,5 м огромный резервуар на 200 тонн. Рядом с резервуаром — три турбины, работающие на газе, с улицы можно рассмотреть их крышки. В резервуаре турбины гоняют теплую воду, поддерживая ее температуру на уровне +2…+3 градуса. Каждая турбина может растопить 60 тонн снега в час.











Компьютер в машинном отделении контролирует работу турбин и станции, показывает температуру каждой из горелок. «Чем больше будет снега, температура будет опускаться до нуля», — отметил Иван Колпаков. Также в машинном отделении стоят двигатели, генераторы, вентиляторы. На одной из дверей есть значок, напоминающий, что работать внутри следует в наушниках — очень шумно.











После того как снег растопили, находящийся в нем песок оседает на дно резервуара. Там стоит «гидросмыв» — большая труба, которая под давлением выталкивает из жидкости песок в другой резервуар.











Второй резервуар находится в помещении, под крышей. Его глубина 8 м, для песка там отводится 3,5 м. Песок из него вытаскивают тельфером — рабочий с помощью специального пульта опускает приспособление в резервуар, там оно зачерпывает песок, закрывает «челюсти» и поднимается на поверхность.











Когда вода из тельфера выливается обратно в резервуар, песок высыпают на спецплощадку. Там из него вытаскивают мусор и сушат, а потом опять же тельфером загружают в КамАЗ и вывозят на улицу. За ночь рабочие вывозят по 8-9 КамАЗов песка, в сутки получается около 120 куб. м, говорит Иван Колпаков.





Грязная вода из второго резервуара сливается по двум трубам диаметром 400 мм — для очистки. Потом уже чистая вода сливается в городскую канализацию.











За сутки снег на станцию привозят от 200 до 300 КамАЗов, основной поток идет ночью — дорожники привозят 3–4 тыс. куб. м снега (для сравнения: днем — около 1 тыс. куб. м). «Снег привозят в основном из Ленинского района, до этого загружали 60 тыс. тонн из Центрального и Железнодорожного районов», — рассказал Колпаков.











Когда станцию проектировали, замгендиректора ОАО «ЭкоНИИпроект» Ростислав Винокуров обещал, что вокруг нее поставят защитный экран, снижающий уровень шума. Однако Иван Колпаков пояснил, что экран не понадобился — от станции до ближайших домов около 150 м. Летом вдоль забора станции высадят ели.





По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергея Райхмана, таких установок городу нужно еще 4-5 штук. В противном случае снег после зимней уборки просто будет негде хранить.











«Со снегоотвалами у нас все сложнее ситуация с каждым годом. Во-первых, есть требования законодательства, ужесточаются требования по экологии. Мусор копится на снегоотвале, по сути дела, это свалка получается. Вывозить куда-то за черту города — этот снег становится "золотым". Поэтому в перспективе установка снегоплавильных станций, в принципе, по одной на каждый район, это самый оптимальный вариант. Но это дорого действительно, это нам не осилить так сразу», — сказал мэр Анатолий Локоть.











По словам мэра, городские власти уже задумались о строительстве третьей снегоплавильной станции. «В принципе здесь, на левом берегу, требуется еще одна. Потому что площадь левобережья велика и одной станцией обойтись нельзя. Поэтому эта станция, которая заработала, это весьма вовремя, очень нужно», — заключил мэр.

