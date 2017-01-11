Стилисты из подворотни

Новый поворот в деле скандальной расправы над юношей с челкой: одного из участников расправы побили собственные друзья, а дело взял на контроль генерал полиции

​История с подростком, которому сверстники насильно обрезали челку ножом, сняв экзекуцию на видео и выложив ее в интернет, получила продолжение. Дело взял под личный контроль начальник ГУВД Юрий Стерликов — полиция уже нашла и допросила всех участников стычки. Впрочем, одного из «авторов» расправы наказали свои же. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил подробности громкого скандала, поговорил с друзьями пострадавшего и его обидчиков и узнал, чем может кончиться дело для участников жестокой шутки.

Видео, как подростки 7 января сперва избивают, а потом отрезают челку своему знакомому на задворках ТРЦ «Аура», появилось на YouTube еще на выходных. В понедельник история, подхваченная соцсетями и журналистами, прогремела на всю страну — и в дело вмешалась полиция. Как удалось выяснить НГС.НОВОСТИ, в полиции начали доследственную проверку, однако решения о том, заводить ли дело (и по какой статье) пока нет.







«Уже допрошены все участники инцидента, пострадавший молодой человек написал заявление. В дальнейшем материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — рассказал НГС.НОВОСТИ официальный представитель полиции в Новосибирске Антон Сурнин, отмечая, что





происшествие находится на контроле у главы ГУ МВД по НСО Юрия Стерликова.







10-минутное видео с издевательствами по-прежнему гуляет по Сети. На нем парни в одинаковых куртках-парках, с капюшонами на головах, в узеньких джинсах и кроссовках глумятся, пританцовывая на морозе, над светловолосым парнем. Сперва его заставили вывернуть карманы, забрали паспорт. Из разговора понятно, что нападавшие уже давно преследуют свою жертву, заставляя его постричься.







— Ты месяц назад говорил, что подстрижешься, три дня назад говорил, что сегодня подстрижешься, — обвиняет его один из парней.



— Я в понедельник записался, на час дня, — отбивается жертва.



— Мне не надо в понедельник, мне надо сегодня, сейчас.



— Я в понедельник подстригусь, — стоит на своем парень.







В таком духе разговор идет несколько минут — пока парня не решают повалить на землю. Один из участников расправы достает нож — и отрезает челку у оппонента.





Пострадавшего парня зовут Никитой, ему 18 лет, учится в одном из новосибирских техникумов. Сам он разговаривать с журналистами отказывается в максимально доходчивой и нецензурной форме. Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ его знакомые, Никита не анимешник, как его ранее называли в СМИ, а просто парень с длинной челкой.







«Никита — неформальный парень, не совсем обычный, как и все мы, его друзья. У меня пирсинг, татуировки. Мы собираемся по выходным большой компанией, человек двадцать, на фудкорте в "Ауре", там же с нами сидят и эти "модники" — мы все друг друга знаем, можно сказать, что большая общая компания: тут и "модники", и эмо, и готы, и любители игры в "Дота", разная публика», — рассказала автору приятельница Никиты. В этой компании Никита и встретил бывшего одноклассника, конфликт с которым был со школы. Когда несколько парней ушли вместе с Никитой с фуд-корта на улицу, никто не придал этому значения и не подумал, что юношу ведут бить.







Сам Никита в интервью видеоблогеру Shuni на «Ютубе» эти события описал так: «Подбегают двое, с одним из них я учился в свое время в школе, и начинают при моих друзьях, девушке оскорблять меня, говорить, что в школе я был п** (гомосексуалистом. — прим. А.Т.), оскорбляли мою девушку. Чтобы инцидент не происходил в самой «Ауре», я согласился с ними выйти на улицу. Но как видно, просто поговорить не удалось».







Про четверку друзей-хулиганов корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, что все они не имеют отношения к скинхедам, как считалось ранее. По словам пострадавшего Никиты, нападавшие уже писали ему слова извинения, но такой вариант он даже не рассматривает.







«Я снял побои — гематома на ребрах и на голове, подозрение на повреждение протеза. Я извинять не собираюсь. Я доведу до суда, чтобы они получили по заслугам, по строгости закона», — рассказал на «Ютубе» юноша. По его словам, подобное глумление началось с 7-го класса, сверстникам не нравился его неформальный вид, длинные волосы, но до физической расправы дошло первый раз.





«Сначала я весь день сидел дома, убивался, что меня подстригли. Потом успокоился — отрастет, все это заживет», — говорит Никита. На вопрос, почему он не пытался убежать от хулиганов, отвечает, что «не привык убегать от проблем».







Любопытно, что возмездие уже настигло одного из парней, который помогал другу резать волосы (на видео он в белых носках). Как рассказали его знакомые, его избили свои же друзья — за то, что подставил снимавшего видео, которому теперь тоже грозит наказание за соучастие в избиении. По ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений) участникам драки светит до двух лет лишения свободы. При этом участники уже достигли возраста уголовной ответственности по этой статье — 16 лет.







По словам официального представителя ГУ МВД по НСО, майора внутренней службы Антона Сурнина, юношеские разборки из-за внешнего вида представителей разных молодежных субкультур происходят периодически, но, как правило, информация об этом в полицию поступает от родителей пострадавших подростков. Подсчитать количество таких обращений в полиции затруднились.