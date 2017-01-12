Жеребец под венец

Зрелые сибирячки повально выходят замуж за парней на 10 лет моложе — им надоели деньги и власть, но трудно без секса и детей

Жеребец под венец

​Работники новосибирских загсов отмечают новую тенденцию: женщины, в том числе разведенные, все чаще сочетаются браком с мужчинами значительно моложе себя. Невесты отчаянно молодятся — надевают на церемонию белые платья с фатой, но при этом не хотят брать фамилию мужа. Каковы плюсы и минусы «неравных браков», когда женщина старше мужчины, и меняется ли из-за этого уклад в новосибирских семьях, выяснил корреспондент НГС.НОВОСТИ у специалистов и самих молодоженов.

Времена, когда девушку чуть старше 20 считали старой девой, все дальше уходят в прошлое. Статистика от работников новосибирских загсов подтверждает: планка возраста, который считается оптимальным для вступления в брак, поднимается все выше год от года. Если в 2015-м большинство женихов и невест были от 24 до 30 лет, то в прошлом году жениться хотели в основном люди от 26 до 34 лет.


«Эта тенденция связана с тем, что к браку начали относиться более серьезно и обдуманно. Причем если раньше после развода женщины не спешили в загс снова, то теперь ситуация другая. Вторичные браки заключают чаще женщины, чем мужчины. А мужчины остерегаются, вероятно, брать на себя ответственность», — поделилась наблюдениями начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Людмила Дядченко.


Для женщин семейный статус очевидно важнее, чем для мужчин. В подтверждение своих слов Людмила Дядченко приводит результаты Всероссийской переписи населения, которая проходила в 2010 году. «Перепись показала, что женщина сожительствует с мужчиной, а говорит переписчику, что у нее есть муж. А мужчина даже в браке иногда считает себя свободным», — отметила Людмила Дядченко.


Женщины все чаще отказываются от фамилии мужа и обставляют свадьбу в классическом стиле — с фатой и белым платьем.


«Невесты — все красавицы, перестали надевать клоунские наряды. Несколько лет назад мы мучились, просили даже умыться некоторых, потому что размазывали личики так, что было непонятно, кто есть кто», — говорит Людмила Дядченко.


Отказ принять фамилию мужа она связывает с тем, что растет чувство самостоятельности, личного патриотизма. «Сейчас сменой фамилии, кстати, увлеклись и более зрелые люди. Они хотят вернуть свое родовое имя, чтобы оно, по их собственному объяснению, было на их погосте. Чтобы была фамилия отца и деда, это уважение к корням, к своим предкам», — комментирует специалист.


Закономерно, что рожать первого ребенка новосибирцы тоже стали позже. В среднестатистической семье младенец появляется, когда маме исполняется 30, второй ребенок — к 35-летию и позже. Понятие «старородящая», которое еще лет пять назад применялось в отношении 25-летних женщин в роддоме, сейчас уже потеряло свою актуальность.


К числу любопытных наблюдений, сделанных работниками новосибирских загсов по итогам 2016 года, можно отнести и то, что жены стали заметно старше мужей.


«До 8–12 лет доходит разница. При этом женщины выглядят шикарно, и никогда им не дашь их реальный возраст.


Вероятно, они также состоялись в работе и в глазах женихов выгодно отличаются от молодых невест еще и по этому критерию», — предположила Людмила Дядченко.


Профессор НГУЭУ, доктор социологических наук Светлана Ильиных, изучающая гендерные и семейные вопросы, говорит, что современное общество имеет дело с инфантилизацией мужчин. «Женщина при таком раскладе — больше мама, чем жена. Но нельзя сказать, что это делает семью нестабильной. Пары могут жить долго, воспитывать совместных детей, если, конечно, меркантильность мужчины не выходит на первый план. Потому что в таком случае всегда можно найти женщину еще богаче», — рассуждает социолог.


По ее наблюдениям, семьи, где муж младше жены, все меньше порицаются обществом. Например, Максим Галкин и Алла Пугачева не только поженились, но и стали родителями, когда Алле уже было хорошо за 60. Социолог отмечает, что за их жизнью так или иначе следят многие, и 


у женщин возникает вопрос: «Почему Пугачевой можно, а мне нельзя?».


«У нас с супругом разница 15 лет. Уже второй год в браке, мне сейчас 45. Сразу с ним обсудили, что глава семьи — он, а не я. Значит, он должен решать семейные проблемы, должен думать, где взять денег в случае чего, и о своей половинке тоже заботиться должен. В том числе защищать от нападок так называемых друзей, которые зовут меня "старушкой". Родители мужа, как ни странно, хорошо приняли, а вот компания, с которой муж общается, до сих пор не в восторге от "пожилой" супруги», — сетует жительница Новосибирска Анжелика П. Из преимуществ союза с мужчиной моложе себя Анжелика называет в первую очередь стремление держать себя в тонусе. «Муж действует на меня как эликсир молодости», — смеется собеседница.


42-летняя Мария К., которая старше своего супруга на 12 лет, идет в своих рассуждениях еще дальше: «Женщине столько лет, сколько ее любовнику. У нас первой эмоцией при знакомстве была вспышка, секс. И сейчас, через год после свадьбы, все отлично. Муж полон сил и желания, и мне есть чем его порадовать. С дочерью моей они хорошие друзья, думаю, скоро мы ей братика родим».


Среди знакомых автора статьи есть дама, впервые ставшая матерью в 43 года уже в третьем браке с 20-летним мужем — до этого врачи разводили руками, называли женщину старородящей и предупреждали о бесплодии. Чтобы удержать молодого мужа, жена согласна рожать, говорит Светлана Ильиных. Так что на рождаемость такие «неравные браки» не влияют — при условии, что оба супруга здоровы и морально готовы стать родителями.

Анна Наумцева
Фото Essentials/iStock

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