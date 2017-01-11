У лопаты выходной

Дворы новосибирцев завалило снегом, который не убирают неделями — УК заявили, что им не хватает денег, а военные готовы ввести в город технику, если губернатор объявит режим ЧС

Снегопады начала января серьезно осложнили жизнь новосибирцам — читатели НГС.НОВОСТИ прислали в редакцию десятки фотографий заснеженных дворов. Горожане утверждают, что не видели дворников и снегоуборочной техники с прошлого года. Корреспондент НГС.НОВОСТИ изучил жалобы новосибирцев, выбрал фотографии самых засыпанных снегом домов и узнал у управляющих компаний, когда дворы все-таки уберут.

У лопаты выходной (фоторепортаж)


Несколько десятков жалоб с фотографиями нечищеных дворов и сосулек на домах пришли на редакционный WhatsApp за неполных 3 дня. В каждом случае корреспондент НГС.НОВОСТИ пытался связаться с руководителем УК, ответственных за эти участки. На фото сверху — дом по ул. Степная, 2. «Сосульки длиной с этаж висят уже давно», — жалуются местные жители. Заместитель руководителя УК «Союз+» Елена Мартынова объясняет, что собственникам надо принимать решение об изоляции трубопровода на крыше, из-за которого снег постоянно подтаивает и превращается в сосульки. «Сейчас туда ребята ушли работать — поотбивают. А что касается адреса Костычева, 14 (жильцы этого дома пожаловались на снежные завалы. — И.К.), могу сказать, что тракторная уборка у них запрещена самими жильцами. А без их согласия и бесплатно мы это сделать не можем».


У лопаты выходной (фоторепортаж)


Дома по адресам Красный проспект, 100/1 и 100/2 обслуживает УК «СПАС-Дом». Жильцы этих многоэтажек тоже пожаловались — на большие сосульки на козырьках балконов 8-го и 9-го этажей. Эти сосульки должны сбивать сами жители, пояснил первый заместитель руководителя УК Андрей Харланов: «Будем выписывать предписания… Это ответственность жильцов, вплоть до уголовной». По другим жалобам — с ул. Авиастроителей, 2 и 2«а», где вычищали подвалы, и складировали мусор во дворе, и частично его не вывезли — Харланов заметил, что вывезен он будет в ближайшее время, как накопится нужный объем, чтобы не гонять зря машину. «По этим адресам много спорных придомовых территорий, например муниципальных. Мы их не убирали. Но свою территорию стараемся чистить», — говорит Андрей Харланов.


У лопаты выходной (фоторепортаж)


Проблема, поясняет Андрей Харланов, изначально в неплатежах со стороны жильцов. Например, перед «СПАС-Дом» долги населения составляют 157 млн руб., что равноценно, по оценке Харланова, годовой зарплате всех сотрудников УК. Бороться с должниками сложно, даже через суды, сетует замруководителя «СПАС-Дом», а содержать территорию в чистоте УК обязана. Но сколько раз надо вычищать территорию, в нормативах не говорится: тут все зависит от собственников и договоров, договоры они заключили и какие тарифы одобрили… На фото: ул. Большевистская, 48. Дом обслуживает ООО «УК ЖХ Октябрьского района», в которой на звонки корреспондента НГС.НОВОСТИ вчера не отвечали весь день. В этом дворе, по словам читателя НГС.НОВОСТИ, снег не убирают совсем.


У лопаты выходной (фоторепортаж)


Дом № 6 по ул. Шамшурина обслуживает УК «Дост-Н». «Мы каждый день чистим… По Шамшурина, 6 вместе с жителями даже чистили», — заверил корреспондента НГС.НОВОСТИ руководитель УК Павел Гольденфанг, хотя свежая фотография, присланная в редакцию, это не подтверждает. На полную очистку двора одной стандартной пятиэтажки может уйти от 30 млн до 70 млн руб. в зависимости от территории и количества снега, оценивает Андрей Харланов из «СПАС-Дома».


У лопаты выходной (фоторепортаж)


Дом по ул. Линейная, 31/1 тоже обслуживает «Дост-Н». Здесь, пишет местный житель, проехать можно только на джипе. «Конкретно по этим адресам я не могу сказать навскидку, почистили или нет. Но то, что до конца недели мы завершим очистку [всех наших] придомовых территорий, это однозначно, по всем адресам», — обещает Павел Гольденфанг.


У лопаты выходной (фоторепортаж)


Заваленный снегом двор дома № 27 по ул. Новосибирская закреплен за УК «Сфера». Руководство застать на месте не удалось — комментарий предоставил мастер Дмитрий Тихонов: «Снега в этом году идут непредсказуемо. Но сегодня или завтра (10–11 января. — И.К.) после 13:00 там обязательно чистка пройдет».


У лопаты выходной (фоторепортаж)


В УК «Кедр» тоже пообещали, что 11 января очистят двор на Забайкальской, 53, на который тоже жаловались читатели НГС. «Техника работала вчера, сегодня и завтра по плану будет работать. Пройдет механизированная зачистка. Но пока решается, когда будет вывоз снега», — рассказали в «Кедре». В мэрии Новосибирска пояснили, что УК должны справляться с этой работой своими силами — муниципалитет не может помогать им из бюджета.


У лопаты выходной (фоторепортаж)


Сразу несколько читателей пожаловались на дворы «МКС-Новосибирск». На фото — ул. Горького, 102, где с крыши свисают огромные сосульки, а опасное место обозначено лентой. «По Горького, 102 уже сбили [сосульки]. А по ул. Добролюбова, 18 и 20 очистка снега произведена, но он не вывезен. В тарифе жильцами вывоз не заложен», — говорит замруководителя УК Николай Лисов. Собственники некоторых домов таким образом экономят, жалуется он.


У лопаты выходной (фоторепортаж)


Два дома по ул. Палласа, 5 (на фото) и ул. Комсомольская, 5 в зоне ответственности «Управляющей жилищной компании Кировского района» тоже собрали отзывы от читателей. По обоим адресам, присланным в редакцию 9 января, — дворы, не очищенные от снега.


У лопаты выходной (фоторепортаж)


«На Палласа у нас много домов. Часть мы вычистили, часть — еще нет. Непосредственно по адресу ул. Комсомольская, 5 (на фото) будет все очищено 11 января до 10:00. Мы на газоны пока [снег] сдвигаем. А вообще на этой неделе полностью весь Северо-Чемской будет [вычищен]», — говорит замруководителя «Управляющей жилищной компании Кировского района» Татьяна Спирина.


У лопаты выходной (фоторепортаж)


На фото — дом по ул. Петухова, 150 и окружающая территория. Местная жительница утверждает, что здесь за всю зиму чистили всего один раз, а потом — не вывозили и сгребали на обочины. «Из-за сугробов не видно ничего, когда выезжаешь с прилегающей территории», — пожаловалась одна автолюбительница. «Последние сутки у нас была закрыта территория, мы снег вывозили целые сутки: вчера целый день и сегодня целую ночь. Территория просто вылизана. Желающие пусть придут, посмотрят и прокомментируют», — заметил руководитель ТСЖ «Родник» Андрей Сенько.


У лопаты выходной (фоторепортаж)


«Петухова там вообще не чистят — и проезжую часть, которую администрация должна чистить, и домовую территорию. Да, трактор там всю ночь чистил снег и сваливал его на газоны во дворе. Вывозили еще за забор. Сгрузили на территорию автостоянки. Из-за этих сугробов вообще ничего не видно, когда выезжаешь», — говорит жительница ул. Петухова. 


У лопаты выходной (фоторепортаж)


Еще одно странное несоответствие обнаружено во дворах домов по ул. Челюскинцев, 30 и 30/1. Жильцы жалуются, что снег здесь сгребают в кучи на парковки, но проезжать все равно сложно. В ответ на это из администрации Центрального округа за подписью главы округа Сергея Канунникова 9 января приходит ответ, что дворы убраны еще 27 декабря. «Прилагаем вам фото и ответа, и ”убранности“», — шутят жители, присылая в редакцию фотографии заваленных снегом дворов.


У лопаты выходной (фоторепортаж)


На фото — бизнес-центр «Партнер» на ул. Орджоникидзе, 35. «Ни парковок, ни тротуаров — машины не могут разъехаться. И это центр города!» — возмущается читатель. Директор БЦ Владислав Сафонов эти эмоции разделяет: земля вокруг здания ему не принадлежит, все остальное должны чистить городские службы. «Мы еще 5 декабря отправили заявку [об уборке и вывозе снега], как и положено, на сайт администрации [Центрального округа]. Нам ответили: до 5 января заявка будет исполнена. 9 января мы вновь интересуемся, что с заявкой. И нам отвечают, что заявка заново принята, срок исполнения — до 31 января. Мы прям в штопоре, потому что у меня там коллапс», — говорит Владислав Сафонов.


У лопаты выходной (фоторепортаж)


Андрей Харланов из «СПАС-Дома» считает, что ситуация с нехваткой средств на уборку дворов от снега будет сохраняться всегда: новосибирцы платят за это от 60 коп. до 2 руб. за 1 кв. м придомовой территории, в то время как в Москве на эти же нужды собственники сдают по 16 руб. Председатель общественного движения «Клуб Управдом» Артем Демченко называет ситуацию в этом году «чрезвычайным происшествием». Недовольным уборкой надо сразу обращаться с письменной заявкой в УК, советует Демченко: «Тратить на это деньги придется — это надо понимать. Возможно, деньги УК будет брать из других запланированных трат. Значит, на чем-то сэкономят, но без этого не обойтись».


В начале декабря после первых сильных снегопадов представители Центрального военного округа выразили готовность помочь коммунальщикам с уборкой снега, сообщали «Новосибирские новости». Сегодня в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что армия по-прежнему готова оказать городу помощь, если к ним поступит соответствующее обращение. «Все зависит от конкретной ситуации, сложившейся в регионе. Это принципиальный вопрос. Выделение техники должно же быть обосновано. Например, при введении режима чрезвычайной ситуации. Как правило, в адрес командующих обращается губернатор», — пояснили в ЦВО.

Илья Калинин
Фото предоставлено читателями НГС

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