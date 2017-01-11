​Жертва по вызову

Новосибирец жестоко убил 35-летнюю мать-одиночку в новогоднюю ночь — он два дня держал в заложницах ее подругу и заставил девушку тащить спальный мешок с телом на мусорку

​Полиция и СК по горячим следам задержали преступника, который в первый день наступившего 2017-го жестоко расправился с девушкой по вызову. Убив проститутку, которая приехала на вызов с подругой, сибиряк взял на двое суток в заложницы ее напарницу — и заставил помогать ему избавляться от трупа. На третий день глубокой ночью под прицелом видеокамер убийца вытащил труп в спальном мешке на улицу — а после сбежал на такси, но был задержан по дороге на Алтай. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал подробности страшного убийства и выяснил у работниц древнейшей профессии, что они делают, чтобы не погибнуть от рук клиентов.

Около 6 утра 3 января в полицию позвонил мужчина, который испуганно рассказал, что около мусорного контейнера возле дома по ул. Державина, 47 в спальном мешке, кажется, лежит чей-то труп. Приехавшие полицейские обнаружили в новеньком, недавно купленном «спальнике» тело женщины — ею оказалась 35-летняя Марина Н. А спустя несколько часов в полицию позвонила подруга убитой, которая рассказала подробности страшного убийства.





«Женщины приехали [на ул. Державина] для оказания интимных услуг», — констатирует уже установленные детали следователь Железнодорожного межрайонного отдела СК по НСО Анна Трушина. По версии следствия, двух дам пригласили к себе двое 22-летних приятелей, переехавших в свое время в Новосибирск из Иркутской области.







1 января около 6 утра Марина и ее подруга переступили порог одной из квартир в доме на ул. Державина, 47. Вместе заказчики и девушки провели около трех часов — знакомство и застолье переросло в резню: один из клиентов схватил нож и несколько раз ударил потерпевшую ножом. Подруга Марины и ее приятель, по версии следствия, даже не успели ничего сделать — сейчас они проходят по делу как свидетели. Приятель преступника пообещал никому и ничего не рассказывать.







А вот второй девушке сбежать не удалось: преступник взял ее в заложницы и двое суток не выпускал из квартиры.







Первый день они просидели дома — мужчина придумывал, как избавиться от трупа. На второй день у него родилась идея — взяв девушку с собой, убийца поехал в магазин, где купил спальный мешок. Глубокой ночью 3 января он положил в него тело и потащил на мусорку, заставив напарницу убитой помогать ему в обмен на свободу. Ни в лифте, ни в подъезде странную парочку никто не заметил: дотащив страшный груз до мусорного контейнера, преступник сдержал обещание и отпустил заложницу. После чего ударился в бега.







Правда, задержали его моментально, проведя настоящую спецоперацию с подключением коллег из соседних регионов. Предполагаемого преступника задержали, когда он ехал на такси из Новосибирска на Алтай.







«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», — подтвердила корреспонденту НГС.НОВОСТИ следователь Железнодорожного межрайонного отдела СК по НСО Анна Трушина. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ, наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.







У убитой Марины Н. осталась 6-летняя дочь — скорее всего, теперь за ней будет ухаживать бабушка. Автор пообщался с близкими убитой: кто-то из них знал, что Марина занималась проституцией, кто-то в это отказывается верить до сих пор. Свою работу она не слишком афишировала: по крайней мере, по страничкам Марины в соцсетях можно лишь судить, что это была симпатичная и приличная женщина.







«Когда я впервые услышала про это распутство, мне было неприятно, хотя в глаза Марине я никогда не говорила, что знаю. Особо удивлена не была, было много предпосылок, что к этому может прийти. Поговорить начистоту даже не пыталась, она сразу закрывалась», — поделилась с автором близкая знакомая Марины.







«Марина выросла в Новосибирске, окончила 9 классов в школе № 77 и пошла учиться на повара в техникум. Отец у нее умер, когда ей было лет 10, и дальше мать воспитывала ее с братом сначала одна, потом с отчимом. Молодость и у нее, и у брата были бурные, с алкоголем, с нехорошими приключениями. Брат потом отсидел несколько лет и, когда освободился, взялся за ум, у Марины тоже вроде бы началось налаживаться, вышла замуж, но муж умер, когда дочке было около года», — рассказала автору еще одна подруга женщины.







В последнее время Марина встречалась с мужчиной, но накануне своей гибели, вспоминает ее молодой человек Антон, они поругались. «Последний раз мы виделись в новогоднюю ночь, но поссорились, и полдвенадцатого Марина уехала, больше я ее не видел», — рассказал он НГС.НОВОСТИ.







Женщин легкого поведения в Новосибирске убивают регулярно, констатируют в Следственном комитете. Самое громкое дело — «новосибирского маньяка», который в начале 2000-х убил 17 женщин-путан. Свои преступления мужчина прервал только в 2006 году, когда его случайно арестовали по подозрению в серии преступлений. Страх попасться был настолько сильным, что мужчина залег на дно на целых десять лет, но все равно был повторно арестован весной прошлого года, когда у следователей появились новые технологические возможности по выявлению ДНК на найденных вещах убитых. 52-летний подозреваемый сейчас ждет своей участи в СИЗО.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщался с тремя девушками, которые работают в этой сфере услуг, попросив рассказать, каких правил безопасности они придерживаются, чтобы остаться в живых. 40-летняя Наталья, 33-летняя Олеся и 20-летняя Кристина в один голос заявили:





Марина и ее подруга нарушили сразу два основных правила работы — нельзя распивать алкоголь с клиентом и выезжать на чужую квартиру в компанию мужчин без охраны.





«Я вообще крайне редко выезжаю, принимаю на своей территории. Также гостиница дает некоторую безопасность. А в квартиры никогда не езжу, тем более к двоим! В квартиры никогда. Да еще в компанию, двое — это уже стадо! Инстинкт! Ощущение силы и сплоченности!» — говорит Наталья.







При этом, по словам женщин, даже такие трагедии не отваживают их от профессии, лишь заставляя быть более бдительными. «Этим летом в гостинице с тремя немцами, которым меня представил наш общий знакомый, я за три часа заработала 55 тыс. руб. — это в два раза больше, чем моя зарплата на обычном месте работы. Я одна воспитываю ребенка, никто из близких и знакомых даже не подозревает, чем я подрабатываю на жизнь. И таких, как я, много. Иногда смотрю на 20-летних, мне кажется, что чуть ли не все время от времени подрабатывают проституцией», — призналась автору 33-летняя Олеся.