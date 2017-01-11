Неудачная амнистия

Власти придумали, как собрать с новосибирских дачников минимум по 5 тысяч рублей — придется получать новые справки и по-честному платить налоги

Неудачная амнистия

​Государство «закручивает гайки»: с 1 января упрощенный режим оформления дач серьезно изменился. Если подтвердить свое право на землю пока еще легко, то с домами дачникам теперь придется повозиться. Что изменили вступившие в силу с нового года поправки и во сколько обойдется оформление загородной резиденции, выяснила корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Продленная в 2015 году «дачная амнистия» перестала быть амнистией в полном смысле: с 1 января 2017 года изменилось одно из основных ее положений. Теперь оформить на даче дом не так просто, как предполагал упрощенный режим раньше.


Прошлым летом в закон о кадастре внесли поправки, которые изменили порядок «дачной амнистии». Саму «амнистию» пока не отменили — она будет действовать до 1 марта 2018 года. Упрощенной остается и регистрация земельных участков: например, вызывать кадастровых инженеров или межевать участок пока не нужно, достаточно будет заявления и любого из имеющихся документов на землю — свидетельства о собственности, решения о выделении участка или хотя бы выписки из похозяйственной книги.


Домов, которые строятся на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), «дачная амнистия» касается в меньшей степени: предполагается, что это дома капитальные, предназначенные для круглогодичного проживания. «По "дачной амнистии" разрешение на ввод [на землях] ИЖС не требуется, но разрешение на строительство требовалось всегда, — объясняет руководитель инженерного отдела компании «БТИ про» Наталья Павлюшина. — С июня разрешение на строительство мы должны обязательно приложить при подготовке документов на постановку на кадастровый учет. В связи с этим у нас работы приостановились, потому что у людей по большей части не получены эти разрешения, и им приходится обращаться в суд — другого пути нет, администрации задним числом [разрешения] не выдают».


Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию домов на землях, предназначенных для ведения дачного хозяйства или садоводства, пока не нужны. 


Чтобы зарегистрировать дом, теперь недостаточно просто указать его примерную площадь в декларации — основанием для кадастрового учета с нового года стал технический план. 


А к этому уже придется привлекать кадастровых инженеров.


Подобные услуги предоставляют и в государственных, и в частных БТИ, но это потребует денег и времени. В государственном «Федеральном БТИ» составление техплана обойдется в 4720 руб., с техпаспортом — от 8260 до 13 570 руб. в зависимости от этажности, а работы займут 5 рабочих дней.


В частных БТИ на все про все может потребоваться до месяца, а стоимость стартует с 5 тыс. руб. и выше — в зависимости от площади дома и его расположения. Однако в цену также входит постановка дома на учет, который теперь проводится одновременно с регистрацией собственности. «Мы готовим техплан в электронном виде и сами его отправляем в кадастровую палату, где объект ставится на учет. Сейчас нет кадастровых паспортов, будет выписка из ЕГРН: там будет информация и о доме, и о собственнике», — объяснили в компании «БТИ-Альтернатива».


Упрощенный порядок оформления в собственность дач появился в 2006 году, с тех пор сроки его действия неоднократно продлевались, но существенных изменений в него не вносили. По словам управляющего партнера юридической компании «ЭКВИ» Кирилла Кузнецова, первоначально задачей «поблажек» для дачников было стремление государства узаконить все возможное. «Результаты амнистии были очень двоякими: зачастую она вызывала конфликты, когда кто первый подсуетился, тот узаконил себе лишнего, и в итоге мы получили реестр с противоречащими друг другу правами», — заметил юрист.


Нынешнее ужесточение, по его мнению, должно навести в системе хоть какой-то порядок. 


Раньше в декларации указывалась просто площадь построек без их точных координат расположения на участке, а это могло привести к спорам с соседями. 


Теперь же присвоить себе чужой туалет или узаконить дом в опасной близости от соседской бани будет гораздо сложнее.


С другой стороны, как считает организатор «Рейтинга коттеджных поселков» (которые зачастую расположены как раз на дачных и садовых землях) Марина Решетняк, старая форма оформления дома через декларацию предполагала исключительную веру на слово его владельцу. Площадь дома можно было «округлить» в удобную сторону — проверять указанные данные никто не стремился.


«Можно сказать, что у тебя одноэтажный домик пять на пять, когда по факту 200 кв. м, но тебя никто не проверяет, а если возникает ситуация с налогами, ты платишь с 25 кв. м», — объясняет эксперт. Впрочем, считает Решетняк, новосибирский рынок загородного жилья — в отличие от, например, московского — достаточно молодой и даже наивный, и большинству дачников и в голову не придет осознанно указать неверные данные.


Увеличение налогооблагаемой базы — это приятный побочный эффект для государства, соглашается Кирилл Кузнецов. «Уверен, сейчас налоговое давление на собственников любой недвижимости будет повышаться», — добавил он. При этом юрист не исключил, что после завершения действия «дачной амнистии» начнутся проверки данных, чтобы исключить обман и «округления».


Тех, кто не оформит дачные постройки, так или иначе будут ждать санкции: налог на имущество все равно коснется всех построек.


Однако станет ли вообще 1 марта 2018 года окончательной точкой в «дачной амнистии», пока не ясно. Как будет осуществляться регистрация дач после этого — тоже. «Разрешение на строительство для дачных домов пока не требуется, а разрешение на ввод вполне можно ожидать — это документ, подтверждающий соответствие построенного формальным требованиям. Это, безусловно, усложнит процесс», — размышляет управляющий партнер «ЭКВИ». Не исключает Кузнецов и повышения требований к дачам до уровня домов на землях ИЖС: по сути, они мало чем отличаются, а возможность «прописаться» на даче для кого-то была бы кстати.​

Лиза Пичугина
Фото Владимира Федоренко (РИА Новости)

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