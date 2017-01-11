Сам себе мэр

За последние несколько лет в социальных сетях появились десятки групп жителей различных микрорайонов — новосибирцы активно создают форумы и чаты своих жилмассивов и домов, где знакомятся и помогают друг другу. Четыре активиста крупных жилмассивов Новосибирска рассказали, как они обсуждают проблемы, обмениваются вещами, помогают найти пропавших животных и даже заставляют управляющие компании пересчитать платежи.

​Кто, если не первомайцы





Несколько лет назад микрорайон «Берёзовое» прославился на весь город бесконечными перебоями с электричеством — жители высоток, преимущественно с небольшими студиями, регулярно оставались без света. Дурной славы новому микрорайону добавляло его расположение: Первомайский район и по сей день у многих новосибирцев ассоциируется с криминалом. Однако всего за пару лет активные жители «Березового» смогли доказать — здесь можно жить хорошо.







В мае 2014 года две молодые соседки решили устроить субботник, чтобы убрать мусор с берега небольшого озера, где любят гулять местные жители. Они развесили объявления, разместили анонсы на форуме микрорайона — и к ним присоединились 23 человека. Спустя год после субботника жители устроили пикник, где познакомились поближе и решили устроить детям праздник к 1 июня. С тех пор в микрорайоне при поддержке ТОСа регулярно празднуют Масленицу, день Ивана Купалы, 23 февраля и проводят семейные эстафеты.







Кроме развлечений первомайцам удалось облагородить свой микрорайон. «Много писали в администрацию про тротуары, а после их установки выяснилось, что не сделали ливневку нормальную. Снова письма — теперь вода пусть не полностью, но уходит. Также после наших писем демонтировали с остановки "Радиостанция" незаконные ларьки. Жители не должны сидеть и ждать чего-то от власти, нужно менять что-то самому, заставлять власть», — считает активистка Наталья Ерополова. Недавно жители за свой счет установили детскую горку.







Сплотила жильцов огромного микрорайона группа «ВКонтакте» «КСМ и Березовое», где ежедневно подписчики делятся своими новостями, обмениваются вещами, помогают друг другу найти парикмахера или мастера по ремонту мебели, ищут потерянных животных. Актуальные вопросы каждого дома соседи обсуждают в чатах WhatsApp.







Пристыдили администрацию







Сообщество «ОбьГЭС» во «ВКонтакте» появилось в 2015 году: компания друзей выкладывала красивые фотографии видов микрорайона и Обского моря и шутки, понятные только старожилам этих мест. Однако всего за полтора года из развлекательной группы сообщество переросло в площадку для обсуждения актуальных проблем и идей, как благоустроить микрорайон.







«Мы хотели рассказать историю микрорайона, ходили по музеям, собирали информацию. В прошлом году еще запустили несколько краудфандинговых проектов, например, установили лавочку "из карандашей". Именно в группе нашлись люди, которые помогли финансово. Были и проблемные вопросы. В группе выложили фотографии разбитой дороги на дачи, администрация говорила, что нет денег на ее ремонт. Один из жителей сам решил забетонировать ямы, его фотографии попали из паблика в НГС, и через неделю дорогу отремонтировали», — вспоминает достижения жителей администратор паблика «ОбьГЭС» Антон Бурмистров.







Добро на «Родниках»







Чуть больше года назад молодая пара решила создать «ВКонтакте» группу «Жилмассив "Родники" Новосибирск», чтобы соседи могли знакомиться и общаться друг с другом — как оказалось, среди жителей много приезжих. Сейчас в сообществе более 7 тыс. участников — вместе им удалось добиться некоторых изменений в жизни большого микрорайона.







«Мы добились, чтобы на остановке "Свечникова" по ул. Тюленина поставили островок безопасности на пешеходном переходе, где регулярно происходили наезды на пешеходов. Около года все вместе писали письма на сайте ГИБДД, — хвастается успехами администратор группы Владимир Дудинов. — Недавно был случай: в микрорайоне возле поликлиники № 29 есть пологий скат, дети оттуда каждую зиму катаются, как с горки. Скатываясь, они попадают на проезжую часть. Мы обратились к Ивану Сидоренко (депутат Законодательного собрания НСО по округу в Калининском районе. — Д. Я.), на что нам ответили, что это дело не их компетенции. Тогда несколько пап сообща лопатами соорудили снежный вал, чтобы дети были в безопасности».







Общие задачи сдружили жителей «Родников» — соседи стали вместе выбираться на природу пожарить шашлыки и занялись благотворительностью. Вместе они выезжали в детские дома и устраивали детям праздники, поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны с 9 Мая, помогали приютам для животных.







«Мальчик Кирилл с нашего микрорайона сейчас проходит курс реабилитации в Китае и уже начал улыбаться, двигаться и пытаться говорить. У него ДЦП. Просто нам в группу написали с просьбой о помощи, когда он еще был в Новосибирске. Мы проверили документы и начали сбор денег для него», — рассказывает Дудинов.







Проследили за счетами







Совет жильцов одного из домов на ул. Иванова в Советском районе регулярно добивается своего от управляющей компании — им удалось согласовывать даже тарифы на обслуживание дома. «УК нам предлагает ценник, мы торгуемся и сбиваем вниз. Так в принципе положено по закону, но у нас это работает по факту. Был еще такой эпизод: в начале 2015 года нам пришли огромные счета за отопление. Тысяч по 8 лишних на квартиру. В конце года счетчик насчитал перерасход. Я посмотрел, какие у нас приборы учета, скачал из интернета руководства к ним, залез, как было возможно, в их недра. И выяснил, что с нас неправильно сняли показания — на дом заходит труба, а потом выходит обратка. Нужно вычесть обратку из того, что заходит, а нам ее не вычли. Мы не стали размахивать судами и искать виноватого — они признали ошибку и пересчитали», — объясняет председатель совета многоквартирного дома на ул. Иванова Константин Алехин.