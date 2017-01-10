​Погода заколебалась

​9 января в Новосибирске резко похолодало — температура за вечер опустилась на 10 градусов. Синоптики Новосибирского Гидрометцентра и другие специалисты-метеорологи объяснили это резкое, но вместе с тем — кратковременное похолодание, рассказав, чего следует ожидать от первого месяца 2017 года. А также рассказали, почему срабатывает негласное правило, которое каждый год обещает похолодание на Крещение. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал, чего ждать от погоды в январе, и выяснил, что власти и синоптики со страхом ждут весны и масштабного — из-за аномальных снегопадов — паводка.

В Новосибирске резко похолодало: по области этой ночью были морозы до –28. И это притом что первый рабочий день года начался при вполне комфортных –4. «Неустойчивость погоды связана с прохождением атмосферных фронтов и связанных с ними циклонов», — рассказала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.







Похолодает только на один день, утверждают синоптики, — сегодня днем в городе обещают –23.







А после погоду будет определять циклон, который уже формируется над районами Омской области. Новосибирская область будет сначала под влиянием теплого фронта, поэтому 11 января возможны метели, а температура поднимется до –8…–13 градусов в черте города. С 12 января в дневные часы температура может подняться до –4…–9, но впоследствии снова станет опускаться.







«В последующие дни (после 12 января. — И.К.) мы ожидаем сохранение облачной погоды с более низким температурным фоном», — заметила Лапчик, уточнив, что предварительный долгосрочный прогноз будет сформирован к концу 10 января, а пока даже в очень общих чертах она не может описать, какой будет зима в начале 2017 года.







Метеорологи говорят, что резкие смены погоды, когда за один день город бросает из тепла в холод, вполне объяснимы: «Этой зимой у нас идут зональные переносы [воздушных масс] — с запада на восток. Что не очень характерно для января. Обычно в это время у нас стоит сибирский антициклон, ядра которого чаще всего [формируются] над севером Монголии или над Якутией», — объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ доцент кафедры метеорологии и климатологии геолого-географического факультета ТГУ Ирина Кужевская.







Кроме того, добавляют ее коллеги, в скором времени в Сибирь принесет морозы, которые в минувшие выходные охватили Москву, — это случится, скорее всего, как раз к Крещению: «Это — так. Идет западный перенос [воздушных масс] с Атлантики через Москву в Сибирь. Когда нет задержки такого переноса — все хорошо. Как только он (перенос воздушных масс. — И.К.) блокируется, часто в районе Урала, тогда имеет место холодное вторжение — из Арктики», — пояснил доктор физико-математических наук, г.н.с. лаборатории физики климатических систем Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Иван Ипполитов.







А вот народную примету, которая гласит, что на Крещение всегда стоит ждать крепкие морозы, климатологи комментируют со скепсисом. «Это, по-моему, только в 6 из 10 случаев совпадает.







Но людям свойственно такое (серьезные холода. — И.К.) помнить. <…> Конец января – начало февраля — это самый неустойчивый период… [Происходит] усиление или смещение ядер сибирского антициклона», — объяснила Ирина Кужевская связь между крещенскими морозами и тем сценарием, который в этот период времени обычно из года в год и складывается в атмосфере.







Нынешняя зима выдалась аномально снежной — на что не раз жаловались городские службы, которые не могут очистить город от сугробов. В понедельник на совещании в мэрии чиновники признались: заснеженные улицы — это еще цветочки. Весной город ждет мощный паводок. «По выпадению осадков получена оперативная информация… По октябрю при норме 43 мм выпало 82 мм — [это] 191 % превышения нормы. В ноябре при норме 44 мм выпало 61,4 мм — 140 % превышения нормы, в декабре: 38 мм — норма, выпало 63 мм, [это] 166 % превышения от нормы. И с 1 по 8 января 2017 года при 13 мм нормы, выпало 16 мм — 123 % от нормы. <…>







Эта ситуация будет естественно усугубляться. По имеющейся оперативной информации от Новосибирского Гидрометцентра, там (в алтайских горах. — И.К.) уже более 2 тонн выпавшего снега», —







сообщил заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин, курирующий в том числе департаменты энергетики, ЖКХ, по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии.







С 3 января 2017 года, отметил Сафиуллин, основные усилия муниципалитета бросили на вывоз снега, мэрия отправила управляющие компании очищать от снега крыши многоквартирных домов и вывозить снег из дворов. Потому что такие аномальные снегопады и дальнейшее таяние снега могут весной привести к серьезному подтоплению Новосибирска, констатировал чиновник. Начальник департамента по ЧС и МР мэрии Новосибирска Александр Ерохин прогноз на паводок дал короткий, но необнадеживающий: «Если сказать одним словом — риски высокие. У нас паводок на территории Новосибирска начинается в апреле. <…> Поэтому ситуация, будем говорить, непростая».







Мэр Анатолий Локоть, призвав в понедельник управляющие компании активнее убирать снег из дворов, был еще более трагичен: «Само растает — это значит, что нас всех затопит. Тем количеством снега, который находится в городе, если мы его не вывезем, мы просто зальем все подвалы, все низкие места в городе. Никакая ливневая канализация не справится», — заявил он.