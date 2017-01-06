Новосибирск глазами других

Один день в городе с 8 иностранцами с разных концов света: они похвалили маршрутки, удивились людям на кассах и застряли на машине в снежной каше

​​С 5 по 7 января Новосибирск принимает участников проекта Siberian trip (Сибирское путешествие). Четвертый год подряд посмотреть на Сибирь приезжают 8 жителей разных уголков Земли. Принимающая сторона – Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. Иностранцы едут поездом, останавливаясь в каждом городе на 2-3 дня. Корреспонденты НГС провели один новосибирский день с путешественниками, чтобы посмотреть глазами гостей на знакомые вещи

«Трип» – социальный проект молодежной международной организации «Ротаракт». На первую поездку в Сибирь желающих нашлось немного. В этом году заявок уже было около 40. С помощью голосования выбрали обязательную команду из 8 человек. По правилам трипа, в группе должно быть 4 девушки и 4 парня из стран, отличных культурными и языковым традициями. Язык общения – английский. В этом году участвуют Моэз Яхия-Бача из Франции, Мирко Салваладжио из Италии, Альваро Розалес из Аргентины, Рикки Леон из Австралии, Софи Хьютебелл из Дании, Корина Чан из Англии, Химена Мартинес Кааманьо из Мексики и Санья Шаин из Швеции.







Вступительный взнос за поездку – 300 евро. Кроме того участники самостоятельно покупают билеты на самолет, чтобы долететь до начальной точки путешествия. Далее – их принимают местные члены клуба «Ротаракт» и многочисленные волонтеры, которым интересно пообщаться с иностранцами. Вступительный взнос раскидывается на всю программу во всех четырех городах – организаторы покупают билеты на поезд, бронируют проживание, договариваются о питании и экскурсиях.







Для того, чтобы принять группу «трипунов» (русское прозвище участников проекта) в Сибири готовятся заранее: организаторы из разных городов договариваются, чтобы программа развлечений не повторялась. В Омске иностранцев уже искупали в горячем источнике, в Кемерово скоро покатают в упряжках с хаски, а в Красноярске сводят на Столбы. В программу главных развлечений Новосибирска включена экскурсия в институт ядерной физики, катание с гор в ледяном городке на набережной и посещение оперного театра.







«Первый трип четыре года тому назад мы сделали новогодним, – рассказала организатор Siberian trip 2017 Екатерина Бочкарева, – Потом мы вдохновились и решили делать два раза в год, зимний и летний. Но поняли, что никто не хочет ехать в Сибирь летом. Лето есть у всех. А такая зима – не у каждого».







Австралиец Рики, например, первый раз в этой поездке увидел снег. Оказываясь на улице, он тут же принимается играть в снежки. Мексиканка Химена включается в игру. Они с визгом роняют друг друга в сугробы. В этот раз с погодой повезло – термометр показывал 0 градусов, валяться в снегу было интересно. В прошлом году группа попала в Новосибирск в 30-градусный мороз. Оказавшись в Сибири, иностранцы неоднократно высказывают удивление, что при таких условиях, в помещениях оказывается можно раздеваться.







Санья родом из Хорватии, но живет в Швеции. В России она второй раз, уже ездила в подобный трип «Двух столиц» – посмотреть Москву и Санкт-Петербург. Петербург ее не впечатлил – слишком похож на другие европейские города, а вот Москва, по словам девушки экзотична. «Но больше всего запоминается общение, тусовки и обычные бытовые вещи. Маршрутка – это очень интересно, – улыбается Санья, – интересно также то, что у вас, например, билеты в кассах до сих пор продают люди, а в Швеции многие вещи автоматизированы и роботизированы».







Первая часть нынешней новосибирской культурной программы – посещение в Академгородке гимназии №6 «Горностай». Поскольку все участники – члены международной общественной организации, в поездках обязательна социальная составляющая. В прошлом году иностранцы съездили в приют для животных, в этом – встретились с новосибирскими школьниками. Десяток старшеклассников согласились прийти на каникулах в школу, чтобы составить компанию путешественникам и поболтать о разнице менталитетов.







Вопреки опасениям организаторов, между школьниками и гостями завязалась оживленная дискуссия. Иностранцев, например, интересовало, как молодежь относится к коммунизму, и какие стереотипы имеет относительно жителей других стран, а старшеклассников – как в разных странах относятся к результатам выбора президента в Америке и присоединению Крыма.







По пути случилась обычная для Новосибирска дорожная ситуация: один из автомобилей, перевозящих участников, застрял в снегу. «Выталкивание машины из снега – главная сибирская игра», – тут же объяснили волонтеры. А иностранцы с удовольствием на нее посмотрели, и кое-кто даже лично в ней поучаствовал.







Следующая остановка – Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера (ИЯФ СО РАН). «Самостоятельно ходить и перелазить через заборы у нас нельзя, – загадочно предупреждают перед экскурсией, – на территории института порядка 25 зданий, заблудитесь – найти будет непросто». Александр Макаров, научный сотрудник ИЯФ, кандидат физико-математических наук показал гостям ускоритель для облучения раковой опухоли: «Называется этот метод бор нейтрон-захватная терапия».







Научный сотрудник ИЯФ, Леонид Эпштейн, сначала показал фрагменты старых ускорителей для элементарных частиц, а потом провел в цех с действующим электрон-позитронным коллайдером, который сейчас находится на модернизации. На типичные обязательные вопросы далеких от физики людей, вроде, какая практическая польза от коллайдера, и зачем нужно разгонять какие-то невидимые глазу частицы, Леонид Эпштейн улыбается: «Это фундаментальная наука».







После экскурсии, в наступивших сумерках, волонтеры провели для иностранцев небольшую экскурсию по Академгородку. Показали Дом Ученых и новый корпус НГУ и поведали о том, что «когда-то в городке жили лишь ученые да студенты, а сейчас это элитный район с самыми дорогими квартирами».







Закончилась поездка в район ученых и студентов в ресторане «Гуси». Пивовар Константин велел всем нарядиться в бахилы и накидки и попробовал донести до иностранцев технологию приготовления пива. Дегустации, к слову, не предвиделось. Участники поверили в прелесть вкуса и грамотность варения на слово и отправились, наконец, отдыхать – за большой общий и шумный стол.







Путешествие методом международной сборной команды придумано достаточно давно. Новосибирск включился в этот обмен впечатлениями лишь четыре года тому назад. Плюс такого путешествия – четкая организация и взаимопомощь. Иностранец попадает в совершенно незнакомый (и даже местами дикий) для себя мир, в окружении толпы помощников. Но в этом же кроется и возможный минус – приезжий не принадлежит самому себе, завалиться тихо под елку с планшетом уже не получится – все время нужно куда-то бежать и в чем-то участвовать.

