С Новым годом, Новосибирск!

​Новосибирцы отмечают, пожалуй, самый главный праздник — Новый год. Ближайшие несколько часов Новосибирском будет править дух праздника и новогодних чудес (и судя по грохоту салютов, некоторые начали отмечать задолго до боя курантов!). Редакция НГС.НОВОСТИ решила в режиме онлайн посмотреть, что в эту ночь будет происходить на улицах города и в домах горожан — и сделать это мы сможем, конечно же, только с вашей помощью. Этой ночью мы ждем от вас фото праздничного застолья, поздравлений родным и близким, наряженных елок и домашних питомцев под ними, удивительных, красивых или просто необычных кадров, снятых на улице — в-общем, всего того, что делает эту ночь волшебной. Мы ждем ваших писем, смс и сообщений в редакционной почте news@ngs.ru, а также в приложении Whatsapp по номеру 8-923-157-0000.

Трансляция обновляется





00:48

А вот такой салют был в поселке Геологов (на самом деле он был круче, но вы понимаете, что камера мобильного телефона нашего читателя не может передать всей красоты):









00:42

А кого-то праздник уже утомил.





Happy New year 🕺🏼 Фото опубликовано Andrey Krivyakin, 22 (@a_kriy) Дек 31 2016 в 9:40 PST









00:37

Что мы все про салюты да про площадь Ленина. Самое время разворачивать подарки! В нашей трансляции можно не стесняясь хвастаться, что вам принес дедушка Мороз под елочку — шлите фото в приложении Whatsapp по номеру 8-923-157-0000.





00:26

Спасатели МАСС Коля, Иван и Леха прислали фото с площади Ленина — там настоящее столпотворение.





















00:23

Какая канонада над городом — ребята, срочно шлите ваши фото праздничных салютов! Давайте померимся: в каком районе круче всего встретили Новый год.





00:19

А вот и еще одно видео с площади Ленина:

Видео Николая Копалова.











00:14





Какой же Новый год без селфи с Дедом Морозом! Горожане вышли на главную площадь, вооружившись палками.









00:09

Салют на площади Ленина еще не закончился, а наши неутомимые корреспонденты уже прислали первое видео с места событий. Наслаждайтесь!





Видео Николая Копалова.







00:06

То чувство, когда президент говорит как будто бы и про твой трудовой подвиг) С наступившим, друзья! Пусть у всех нас будет счастливый год. Ура!







23:58





Новосибирцы замерли на площади Ленина в ожидании нового 2017 года! Спасибо за кадры нашим читателям!













23:50





За считанные минуты до полуночи площадь Ленина выглядит примерно так — людей пока немного. Очевидно, наплыв будет сразу спустя несколько минут после боя курантов. За фото спасибо нашему читателю Николаю!





23:44

Уважаемые читатели, мы прервемся буквально на 15 минут: ведущий трансляции тоже человек, и бокал шампанского под бой курантов никто не отменял. До Нового года осталось 15 минут, торопитесь, если что-то не успели сделать в этом году!





23:42

Бравые спасатели МАСС, которые в эту ночь дежурят в центре города, прислали фото своего «рабочего места». Подпись брутальна и немногословна (и мы все понимаем, работа у парней такая!): «На фото Коля и Иван, фотографирует Леха». С праздником, Коля, Иван и Леха!









23:39

Ровно 20 минут осталось до праздничного салюта в Первомайском сквере. Как мы уже рассказывали раньше, он продлится не меньше 5 минут. Кстати, метро сегодня работает до 2 часов ночи, так что не отказывайте себе в удовольствии погулять по праздничному Новосибирску!





23:38

И еще немного новогодней живности в ленту нашего репортажа. Друзья, не стесняйтесь присылать и свои фото!









23:36

Внимательные читатели пишут, что название нашего сайта можно трактовать (немного переставив буквы), как "С Новым Годом". Хм, мы об этом как-то даже не задумывались!





23:26

«В эту новогоднюю ночь мы хотим поздравить весь Новосибирск! Отличного настроения, новых побед, друзей и Нью Йорк не только на обоях!))» — желают Анна и компания. Путешествуйте чаще, друзья — но всегда возвращайтесь в наш любимый город.





23:20

«В Новый год сбываются все мечты, и мы нашли место где покататься на сноуборде в центре города! Но что-то пошло не так... Всех спортсменов Новосибирска с новым годом! » — передает наша читательница Елена. Не переживайте, Елена, мы еще покатаемся!













23:17

Смотрите, какой классный новогодний торт присмотрела себе на десерт кошка Кристя!









23:14

Наша читательница Олеся прислала фото своих детишек, которые, видимо, уже ждут подарочков под елкой. «С наступающим весь любимый город Новосибирск. Всем огромнейшего счастье, здоровья, мечтайте и пусть Ваши мечты сбываются!!!», — пишет она.

















23:12

«Дорогие Сибиряки, с Наступающим Новым Годом Вас, улыбок и веселья непрекращающихся!!!» — пишет наш читатель Максим. Подозрительно знакомый шарик на фото — неужели это самый популярный этой ночью антураж для фото?













23:08

Это Ганс, и по морде Ганса можно догадаться, что он очень устал ждать Нового года. На всякий случай напоминаем: сегодня ночью не стоит выводить собак на улицу без поводка — хлопки фейерверков их пугают, и они могут потеряться. Давайте заботиться не только о близких, но и о наших четвероногих друзьях!













23:04

Накануне мы уже публиковали подборку домашней живности, которая тоже празднику рада. Фото забавных котеек продолжают сыпаться в почту.

















Следующий пост — чарка бальзама на душу любителей собак, появится буквально через пару минут.





23:01

«С наступающим Новым годом! На улице новогодняя атмосфера полным ходом!) любите друг друга и берегите своих близких!», — пишет наш читатель Денис и в качестве подтверждения шлет это фото. Редакция НГС присоединяется к его словам — любовь правит миром.













22:46

Наша читательница Елена поздравляет всех новосибирцев с праздником, и передает отдельные слова благодарности врачам "Скорой", которые спасли ее отца. Вот ее рассказ:





«Добрый день, дорогие земляки-новосибирцы! Хочется поздравить всех с Новым годом и сказать как нам повезло, что в нашем городе живут и работают такие замечательные люди, ЛЮДИ- так будет правильнее... Это настоящие специалисты своего дела - реанимационная медицинская бригада "скорой помощи" Ленинского района - врачи Петров А.А, Ершова И.Б., Наугольников С.А. 28 декабря 2016г. с моим отцом Арнаутовым А.А. случилось большое несчастье, инсульт. Он у меня заядлый рыбак. и произошло все на рыбалке, прямо на льду, в Затоне. Конечно, огромное спасибо рыбакам, которые не растерялись и вызвали "скорую помощь", поклон им до земли.





Но главное - врачебная помощь этой замечательной бригады, оперативность, реанимационные действия врачей "скорой помощи" спасли моего отца!!! Спасибо вам огромное за ваш труд, знания, умение благодарность нашей семьи не знает предела. Дай Бог вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия. С уважением семья Арнаутовых ,Балахниных, Бутрановых.»





22:37

И о погоде: сейчас на улице сказочно, всего -6. Ночью сервис НГС.Погода обещает нам -9 — но имейте ввиду, что на улице поднимается неслабый ветер. Впрочем, когда нам вообще погода мешала гулять в новогоднюю ночь?





22:33

Тут такое дело, ребята: стоило нам порадоваться, что первый комментарий под этой статьей принадлежит не Пенсионерке, как она написала длиннющее поздравление всему Новосибирску. И вдобавок прислала в почту фото своей новогодней елки и новогоднего стола. Вот они:













Берите пример! Давайте уже хвастаться, у кого и что на столах стоит, и какое главное блюдо томится в духовке.





22:27

А вот и первое сообщение с «Родников»: наш читатель Дмитрий за пару часов до Нового года спохватился (а может, и просто понадеялся на скидку) отправился за елкой. И едва не остался без новогоднего деревца — еле нашел работающий елочный базар! «Продавцы говорят, что власти их заставили до 1 января очистить все площадки, и многие свой товар вывезли еще до обеда 31 декабря. Но елку мы с сыном все-таки купили», — рассказал читатель НГС.













22:23

Да, кстати: накануне читатели НГС переживали за сотрудников, которым придется работать в новогоднюю ночь. Модераторам повезло — имейте ввиду, что в эту ночь они отдыхают, и проверкой ваших комментариев будет заниматься ведущий трансляции. Поэтому не обижайтесь, что ваши сообщения будут появляться на сайте с некоторой задержкой. Мы стараемся изо всех сил!





22:13

На площади Ленина уже началась праздничная программа — продлится она до глубокой ночи, а в полночь над Первомайским сквером грянет праздничный салют. Наши корреспонденты передают, что среди празднующих встретили флегматичного зверя. Полюбуйтесь:





И вообще на площади очень красиво, если устанете от застолья — рекомендуем заглянуть:

















22:09

Редакционную почту уже засыпали фото и поздравлениями — спустя несколько минут мы опубликуем первые сообщения от наших читателей. А пока давайте вместе послушаем, пожалуй, самую новогоднюю песню из всех спетых на этой планете.









22:08

С наступающим, друзья! Мы начинаем наш праздничный онлайн-репортаж!



