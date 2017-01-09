Наехали на Горыныча

Власти сносят известное кафе возле метро «Октябрьская» — оно установило в парке огромного Змея Горыныча, а его владельцев связывали с «первомайской» братвой

Администрация Октябрьского района требует сноса кафе «Кадриль» в двух шагах от станции метро «Октябрьская». По мнению властей, владельцы кафе нарушили условия договора аренды участка в парке и построили капитальное здание вместо разрешенного павильона. Ответчиками по иску районной администрации оказалась компания, связанная с бывшими владельцами барахолки, областным депутатом и, возможно, «первомайской» группировкой. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

​Иск о сносе здания по адресу ул. Кирова, 44«а» подан администрацией Октябрьского района 6 декабря прошлого года. Ответчики по иску — ООО «ГринПарк» и ООО «Веста», говорится в картотеке дел Арбитражного суда НСО. Очередное заседание по делу пройдет сегодня, 9 января.





По указанному адресу уже более 10 лет находится кафе «Кадриль», специализирующееся на русской и европейской кухне. Причина своей нишевой популярности на сайте кафе объясняется тем, что «с оживленной магистрали здание кафе почти не просматривается — ведь вокруг шумят высокие сосны, даря летом прохладу, а зимой радуя глаз зеленью» (цитата по сайту кафе). Заведение стоит в парке им. Кирова в двух шагах от станции метро «Октябрьская».





Парк на этом месте существует примерно с 1930-х годов, а само место известно еще как минимум с XVIII века. Здесь находилась крепость чатских татар, после прихода русских поселенцев на берега Оби место называлось «Чертовым городищем».







В районной администрации считают, что кафе в парке им. Кирова является капитальным сооружением, хотя по условиям аренды участка здесь можно было строить только нестационарный объект, например павильон, киоск или летнее кафе. «В результате обследования установлено, что на земельном участке расположено строение расположено кафе. <…> Поскольку земельный участок был предоставлен для размещения нестационарного объекта, то строительство объекта недвижимости на нем не предусмотрено», — говорится в ответе на запрос НГС.НОВОСТИ за подписью главы администрации Октябрьского района Петра Прокудина. Объект капитального строительства в парке нарушает условия договора аренды, поэтому администрация просит признать кафе самовольной постройкой и снести его. Кафе «Кадриль» представляет собой 1-этажное деревянное здание.







У ответчиков по иску администрации Октябрьского района оказались не самые рядовые учредители — бывший депутат и совладелец закрытой Гусинобродской барахолки, а также бизнесмен, которого в публикациях СМИ связывали с бывшей «первомайской» группировкой.







При учреждении в 2003 году ООО «ГринПарк» называлось иначе — общество с ограниченной ответственностью инвалидов правоохранительных органов «Беркут-1». Сейчас, по данным «СПАРК», собственники компании — Александр Калугин (20 %), Сергей Еременко и Евгений Мануйлов (по 40 %). До последнего времени компанию возглавлял депутат областного совета в 2005–2010 годах Олег Мануйлов. В облсовете Мануйлов входил во фракцию партии «Единая Россия» и занимал должность зампреда комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, а до прихода в депутаты работал в охранном бизнесе и служил в Вооруженных силах (об этом он рассказывал в интервью газете «Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов»).







Олег Мануйлов и Сергей Еременко раньше, по данным «СПАРК», также числились владельцами долей в ООО «СкинР» — компании, которая управляла одним из рынков в составе Гусинобродской барахолки до ее ликвидации в 2015 году. В декабре 2013 года сотрудники компании «СкинР» были одними из тех, кто устраивал массовые акции протеста против решения мэра Анатолия Локтя о закрытии барахолки.





Сергей Еременко упоминался и в другом контексте: газета «КоммерсантЪ» в 2012 году называла его «младшим братом одного из предполагаемых лидеров некогда влиятельного первомайского организованного преступного сообщества, бывшего вице-президента клуба спортивных единоборств "Первомаец" Олега Еременко».







Тогда в его доме задержали фигуранта громкого дела «милицейских решальщиков» Максима Каганского.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился к Олегу Мануйлову за комментарием о тяжбе с районной администрацией, но тот отказался обсуждать «ГринПарк», сославшись на то, что больше не является директором и никогда не был его совладельцем, и порекомендовал обратиться в само кафе «Кадриль». Запись в ЕГРЮЛ о смене директора «ГринПарка» действительно появилась уже после начала разбирательств — 26 декабря.







В кафе корреспондента НГС.НОВОСТИ соединили с Дмитрием Поспеловым, который назвал себя его директором (в «СПАРКе» он числится руководителем ООО «Веста»). Поспелов сообщил, что его компания не согласна с иском районной администрации и представит в суд аргументы против сноса кафе. «Мы экспертизу сделали, которая подтвердила, что это не капитальное строение», — сообщил он. Кроме того, Дмитрий Поспелов выдвинул гипотезу о причинах конфликта с районными властями: «Какой-то общественный деятель мимо проходил, увидел признаки капитального строения, где-то их рассмотрел, и подал [жалобу]».







По признанию Поспелова, кафе «Кадриль», «по сути, содержит» парк им. Кирова — зимой нанимает рабочих для очистки его от снега, а летом — садовников, которые высаживают в нем цветы.





Ко Дню города в 2013 году компания «ГринПарк» открыла в парке им. Кирова необычный фонтан — в виде скульптурной композиции Змея Горыныча, Кащея Бессмертного и нескольких каменных рыб.







Кащею и Горынычу, как следует из ответа районной администрации, снос не угрожает — претензии чиновников касаются только здания кафе.