Пролетел над миром

​«У меня излюбленная фишка всю жизнь была — авиация, и в этом году мы сделали проект для ОАК, это “Объединенная авиастроительная корпорация”. Поэтому у меня стояла задача — за год прошвырнуться по всем авиазаводам страны. И могу однозначно сказать: на промышленность в России с каждым годом все приятнее смотреть», — говорит Слава Степанов. Сейчас фотограф и его команда готовят книгу со снимками авиастроительных заводов со всей страны — от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре.





Ан-124 «Руслан» — самый большой в мире серийный самолет







Ту-95 («Медведь») — российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями.







Еще одна давняя мечта Славы Степанова — фотокнига с кадрами городов России с высоты. По его словам, он был уже почти во всех крупных городах страны, в некоторые ездит специально — переснимать виды. Вопрос «А где еще не был?» заставляет фотографа крепко задуматься, — но он вспоминает: в Пензе, например.







Омск





Золотой мост во Владивостоке







Калининград





Сочи









Скульптура «Родина-мать зовет!» в Волгограде







А несколько дней назад Слава вернулся из Африки, где фотографировал золотодобывающий рудник Bissa в Буркина-Фасо. Еще месяц назад, смеется фотограф, даже не знал, что есть такая страна в Западной Африке. Кроме рудника в кадр к Степанову попали африканские улицы и жители.







Жители Буркина-Фасо







В этом году Gelio открыл для себя и Южную Америку, уже после Олимпиады в Рио. «Этот город, Рио-де-Жанейро, звучит очень романтично, но там так страшно — в центре города могут подойти к тебе с ножом и потребовать деньги, сумку и т.д., это не шутки. Как никто другой, Рио красив с высоты, — а внизу полный бардак», — вспоминает он.







Статуя Иисуса Христа на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро







Ушуая — город и порт на юге Аргентины







В 2016 году Славе удалось исполнить мечту — отправиться в тур по городам США. В Штатах Слава Степанов бывал и раньше, в Нью-Йорке, но в этот раз посетил еще Чикаго, Лас-Вегас, Вашингтон, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В трех городах получилось взять вертолет, а в Сан-Франциско удалось пролететь на вертолете не только над, но и под мостом «Золотые ворота».







Сан-Франциско. Мост «Золотые ворота»











Ключевое путешествие года — поездка на Аляску, отмечает Слава. Он признается, что очень волнующим был перелет до Аляски, когда самолет пересек линию перемены даты, которая находится в этом месте на 172-й долготе.





Аляска





Анкоридж — крупнейший город на Аляске







На Аляске Степанов посетил гору Денали, бывшую Мак-Кинли. Также побывал в национальном парке Кенай-Фьордс, на мысе Принца Уэльского, где соприкасаются Тихий и Северный Ледовитый океаны. Это место, где Россия и США максимально близки, здесь между ними всего 85 км. Подробнее фотограф рассказывал НГС об этом путешествии в августе.







Мыс Принца Уэльского — крайняя западная материковая точка Северной Америки. Отсюда до России всего 85 км, только это на разных континентах.







Полет над горой Денали на Аляске







Среди личных итогов года у Славы Степанова есть минимум один важный — свадьба. «Несмотря на частоту перелетов, 150 в год, я каждые выходные стараюсь находиться дома, исключая разве что дальние поездки — как Африка или США. У меня были съемки как-то в Хабаровске и Владивостоке. Было глупо возвращаться между ними домой в Новосибирск, но я так сделал — для семьи. Но все в сравнении познается — женам подводников и военных тяжелее», — отмечает Слава.







Берег Северного Ледовитого океана возле мыса Бароу







Сахалин





Как рассказал фотограф, недавно он летел из Москвы в Новосибирск с одним из депутатов — так получилось случайно. «Мы разговорились, и я ему начал жаловаться. С 2008 года я начал фотографировать Новосибирск с высоты, и за 8 лет Новосибирск — я однозначно могу сказать — изменился в худшую сторону в плане съемки с высоты. Стал похож на винегрет. Были дома-доминанты — как “Бэтмен" мой любимый, — а сейчас не за что глазу зацепиться, каша и каша. Слава богу, Бугринский хоть есть», — переживает Слава Степанов.







Новосибирск





Новосибирск





Закономерно, что рано или поздно известные новосибирцы переезжают в столицы России и мира, но Слава при всей своей критике Новосибирска не торопится покидать наш город навсегда. «Идеального города не существует: нужно взять кастрюлю, туда нашинковать Москвы, добавить интеллекта новосибирских людей, казанской наглости, рельефа Владивостока, тепла Краснодара… Но так как это невозможно, поэтому пока остаюсь здесь», — заключил фотограф.







Воронеж









Инновационный центр и Московская школа управления «Сколково»







У подножия горы Денали, Аляска







