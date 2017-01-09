Пролетел над миром

Новосибирец за год облетел 150 городов мира — он рассказал, чем красив и уродлив Новосибирск, а также поделился фото удивительных пейзажей и городов мира с высоты птичьего полета

Пролетел над миром (фото)


Немногие могут похвастаться десятками путешествий за год, но Слава Gelio Степанов — один из самых известных фотографов Новосибирска и России — может. За 366 дней 2016 года у него было около 150 перелетов: от Рио-де-Жанейро и Аляски до Африки и Дальнего Востока. Тем не менее Новосибирск в кадр Славы Степанова тоже попал — снимать свой родной город он не устает. Фотограф рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, где был и что видел, каков рецепт идеального города и почему он каждые выходные все равно возвращается в Сибирь из любой точки мира.

​«У меня излюбленная фишка всю жизнь была — авиация, и в этом году мы сделали проект для ОАК, это “Объединенная авиастроительная корпорация”. Поэтому у меня стояла задача — за год прошвырнуться по всем авиазаводам страны. И могу однозначно сказать: на промышленность в России с каждым годом все приятнее смотреть», — говорит Слава Степанов. Сейчас фотограф и его команда готовят книгу со снимками авиастроительных заводов со всей страны — от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре. 


Ан-124 «Руслан» — самый большой в мире серийный самолет
Ан-124 «Руслан» — самый большой в мире серийный самолет


Ту-95 («Медведь») — российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями.
Ту-95 («Медведь») — российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями.


Еще одна давняя мечта Славы Степанова — фотокнига с кадрами городов России с высоты. По его словам, он был уже почти во всех крупных городах страны, в некоторые ездит специально — переснимать виды. Вопрос «А где еще не был?» заставляет фотографа крепко задуматься, — но он вспоминает: в Пензе, например. 


Омск
Омск


Золотой мост во Владивостоке
Золотой мост во Владивостоке


Калининград
Калининград


Сочи
Сочи



Скульптура «Родина-мать зовет!» в Волгограде
Скульптура «Родина-мать зовет!» в Волгограде


А несколько дней назад Слава вернулся из Африки, где фотографировал золотодобывающий рудник Bissa в Буркина-Фасо. Еще месяц назад, смеется фотограф, даже не знал, что есть такая страна в Западной Африке. Кроме рудника в кадр к Степанову попали африканские улицы и жители. 


Жители Буркина-Фасо
Жители Буркина-Фасо


В этом году Gelio открыл для себя и Южную Америку, уже после Олимпиады в Рио. «Этот город, Рио-де-Жанейро, звучит очень романтично, но там так страшно — в центре города могут подойти к тебе с ножом и потребовать деньги, сумку и т.д., это не шутки. Как никто другой, Рио красив с высоты, — а внизу полный бардак», — вспоминает он. 


Статуя Иисуса Христа на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро
Статуя Иисуса Христа на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро


Ушуая — город и порт на юге Аргентины
Ушуая — город и порт на юге Аргентины


В 2016 году Славе удалось исполнить мечту — отправиться в тур по городам США. В Штатах Слава Степанов бывал и раньше, в Нью-Йорке, но в этот раз посетил еще Чикаго, Лас-Вегас, Вашингтон, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В трех городах получилось взять вертолет, а в Сан-Франциско удалось пролететь на вертолете не только над, но и под мостом «Золотые ворота». 


Сан-Франциско. Мост «Золотые ворота»
Сан-Франциско. Мост «Золотые ворота»


Пролетел над миром (фото)


Ключевое путешествие года — поездка на Аляску, отмечает Слава. Он признается, что очень волнующим был перелет до Аляски, когда самолет пересек линию перемены даты, которая находится в этом месте на 172-й долготе. 


Аляска
Аляска


Анкоридж — крупнейший город на Аляске
Анкоридж — крупнейший город на Аляске


На Аляске Степанов посетил гору Денали, бывшую Мак-Кинли. Также побывал в национальном парке Кенай-Фьордс, на мысе Принца Уэльского, где соприкасаются Тихий и Северный Ледовитый океаны. Это место, где Россия и США максимально близки, здесь между ними всего 85 км. Подробнее фотограф рассказывал НГС об этом путешествии в августе


Мыс Принца Уэльского — крайняя западная материковая точка Северной Америки. Отсюда до России всего 85 км, только это на разных континентах.
Мыс Принца Уэльского — крайняя западная материковая точка Северной Америки. Отсюда до России всего 85 км, только это на разных континентах.


Полет над горой Денали на Аляске
Полет над горой Денали на Аляске


Среди личных итогов года у Славы Степанова есть минимум один важный — свадьба. «Несмотря на частоту перелетов, 150 в год, я каждые выходные стараюсь находиться дома, исключая разве что дальние поездки — как Африка или США. У меня были съемки как-то в Хабаровске и Владивостоке. Было глупо возвращаться между ними домой в Новосибирск, но я так сделал — для семьи. Но все в сравнении познается — женам подводников и военных тяжелее», — отмечает Слава. 


Берег Северного Ледовитого океана возле мыса Бароу
Берег Северного Ледовитого океана возле мыса Бароу


Сахалин
Сахалин


Как рассказал фотограф, недавно он летел из Москвы в Новосибирск с одним из депутатов — так получилось случайно. «Мы разговорились, и я ему начал жаловаться. С 2008 года я начал фотографировать Новосибирск с высоты, и за 8 лет Новосибирск — я однозначно могу сказать — изменился в худшую сторону в плане съемки с высоты. Стал похож на винегрет. Были дома-доминанты — как “Бэтмен" мой любимый, — а сейчас не за что глазу зацепиться, каша и каша. Слава богу, Бугринский хоть есть», — переживает Слава Степанов.


Новосибирск
Новосибирск


Новосибирск
Новосибирск


Закономерно, что рано или поздно известные новосибирцы переезжают в столицы России и мира, но Слава при всей своей критике Новосибирска не торопится покидать наш город навсегда. «Идеального города не существует: нужно взять кастрюлю, туда нашинковать Москвы, добавить интеллекта новосибирских людей, казанской наглости, рельефа Владивостока, тепла Краснодара… Но так как это невозможно, поэтому пока остаюсь здесь», — заключил фотограф. 


Воронеж
Воронеж


Йошкар-Ола
Йошкар-Ола


Инновационный центр и Московская школа управления «Сколково»
Инновационный центр и Московская школа управления «Сколково»


У подножия горы Денали, Аляска
У подножия горы Денали, Аляска


Ранее НГС рассказал о победителях конкурса фотографии The Best of Russia — среди них оказались новосибирцы со снимками «Монстрации» и охоты на кита.

Мария Морсина
Фото Славы Степанова

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