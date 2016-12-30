«Доходы людей не растут»

Губернатор подвел на НГС итоги 2016 года — он ответил на неприятные вопросы и рассказал, что будет с новосибирцами дальше

Губернатор Новосибирской области ​Владимир Городецкий 29 февраля пришел на НГС и ответил на вопросы горожан и главного редактора сайта. Он ответил на критику за повышение тарифов ЖКХ, признал продолжение кризиса, но заявил, что 2017 год станет временем «создания комфортной среды для жизни людей».

​2016 год заканчивается, хотелось бы подвести итоги, понять, с чем наша область входит в 2017 год. Какие самые знаковые проекты удалось реализовать?

Сегодня закончили подведение итогов в областном минфине, во всех отраслевых органах подвели итоги. Считаем год успешным для НСО — с учетом нынешней экономической ситуации. Главное, что не остановились, а приросли в индексе промышленного производства. Достигли объема валового продукта — это 1 трлн 55 млрд руб. Выросли объемы в сельскохозяйственном комплексе, но наблюдаем спад в строительной отрасли, хотя входим в число 10 ведущих регионов России по сдаче в эксплуатацию жилья — более 1 млн 900 тыс. кв. м сдаем в этом году.







Таких общих показателей много, но этого недостаточно, есть над чем работать, размышлять, искать подходы и управленческие решения. Именно в 2016 году удалось утвердить программу реиндустриализации экономики НСО, удалось получить поддержку на федеральном уровне. Создали межправительственную комиссию, которая сопровождает новосибирскую программу с точки зрения вхождения в федеральные программы. По трем из пяти проектов мы получили меры федеральной поддержки — это проект тонкостенных наноуглеродистых трубок, медицинский технопарк и так далее.





Из объектов — сдача дельфинария, ввод аквапарка. Слышу отзывы — как приятно купаться в нем в зимнее время. Потенциал области великолепен с точки зрения науки, бизнес-сообщества, у нас хорошая промышленная база.







Мы понимаем точки роста в каждом муниципалитете области. Выполнили все социальные обязательства по бюджету. Это принципиально важно — ни один день не было задержки по зарплате, были своевременные социальные выплаты. Стабильность была обеспечена.





Бюджет выполнен с профицитом, удалось закрыть кредиторскую задолженность. Общий итог положительный, но нет абсолютного повода для спокойствия, тем более — для самолюбования. Время требует реальных решений, реальных подходов — нужно находить их. Это наша задача и ответственность.







Наверняка есть сферы, где продолжается спад из-за кризисных явлений?







Объемы строительной отрасли упали на 23 %. Тем не менее 4,5 млн кв. м находится в заделе — на фундаменте, перед вводом. Хорошо растет стройиндустрия — появилось два кирпичных завода, два завода сухих смесей, завод крупнопанельного домостроения.







Но наблюдаем снижение покупательского спроса, хотя правительство и приняло оперативные меры — снизило ипотеку до уровня 2013 года. Доходы не растут — люди размышляют, стоит ли брать ипотеку, — это и есть сдерживающий фактор.







Есть заказы для предоставления жилья детям-сиротам, расселение аварийного. Может, выйдем на меры поддержки [застройщиков] — для оживления строительной отрасли, ее поддержки.







Читательница спрашивает, когда будет сдан дом по ул. Связистов, 61, застройщик «Авантаж»? Какая вообще ситуация с обманутыми дольщиками сейчас?







Проблемы есть. Ищем пути выхода с 2011 года. Если в 2011 году ввели в эксплуатацию два дома, то в прошлом — 23. В этом году будет 18 домов. [Это стало возможным] благодаря тому, что объединили все усилия людей, которые вошли в долевое участие, оказали меры поддержки — уменьшили арендную плату застройщикам, оказываем финансовые поддержки ТСЖ на подключение к сетям, оказываем поддержку инвесторам, мэрия делает благоустройство. Отработали эксклюзивный опыт — когда привлекаем добросовестных инвесторов. Даем им землю без конкурса, но они доводят дом — пять таких домов сдано уже.





Сейчас 40 домов с разными историями обманутых дольщиков. Задача — закрыть в три года. Число объектов не прирастает.







Подписав постановление о росте тарифов на 15 %, вы сказали: «Я принял непопулярное решение», после чего на вас обрушилась и волна критики вплоть до призывов подать в отставку. Как вы на это реагируете, и ,может, все-таки собираетесь какие-то меры предпринять, чтобы повысить уровень доверия населения к вам?





Можно зарабатывать [доверие] популистскими мерами, можно общением, а можно созданием надежности. Это не самоцель — добиться доверия. Самоцель — добиться надежного функционирования хозяйства, благосостояния людей.







Убежден в экономической обоснованности и целесообразности решения. Моя забота как управленца — оценивать перспективность оказания услуг для населения. Главная болевая точка для такого решения — это большой износ тепловых сетей: как магистральных на балансе «СИБЭКО», так и разводящих сетей на балансе мэрии, — 73 %. Нужно видеть грань, когда процент износа приведет к техногенности. Люди не должны ощущать эту грань, но мы как управленцы должны сделать так, чтобы люди эту грань не почувствовали.





В тоже время — да, решение непопулярное. Мы вошли в правительство согласовать повышение в Новосибирске на 14,9 %. Но по всей области не превысим 4 %, не нарушим федеральный закон. Повышение нужно, чтобы жить в этом городе и быть убежденным, что услуги будут стабильны и системны.





С другой стороны — прибавка [в платежке] 200 руб. (А.А.: для кого-то 500 руб.), для кого-то — 50 руб., для кого-то серьезная сумма. Поэтому принято решение в первый квартал 2017 года отработать дополнительные меры поддержки социально незащищенному населению. По нашей оценке, «СИБЭКО» за счет повышения тарифа получит 610 млн руб. дополнительной выручки, около 210 млн руб. получит «Горводоканал». Итого 800 млн руб. — дополнительная выручка.







За первый квартал 2017 года будет сделано дополнительное соглашение, что эти деньги не пойдут на дивиденды и «Лексусы», а пойдут на восстановление сетей. Будет подписано соглашение в 2017-18 году, решено, какой объем сетей будет переложен. Этим мы увеличим надежность теплоснабжения. Третье — это гласность работы «СИБЭКО».





Есть ли основания проверять офшорную компанию «СИБЭКО»? Почему раньше ее не проверяли?







Проверяли. Да, это частная компания, но она работает по регулируемым тарифам. Есть возможность регулировать их.







Почему «СИБЭКО» ранее не использовало свою прибыль?







Использовало каждый год — перекладывали сети, но ремонт был недостаточен, чтобы выйти за грани техногенности.





Какова судьба Восточного обхода? Сдвинулись ли сроки сдачи и на сколько?







Восточный обход реализуется за счет федерального дорожного фонда. Он даст даже больше эффекта, чем Северный. Первая очередь ведется третий год. Еще 9 млрд руб. надо освоить, но урезаются программы. Сейчас вносим коррективы во 2 и 3-ю очереди — нашли поддержку. Планируем сдать к 2020 году. У Минтранса РФ есть понимание о стратегичности этого обхода для НСО.





Затем начнем заниматься юго-западным транзитом, тогда и Северный и Восточный обходы заработают с большей эффективностью — получится кольцевой обход. Он включен в федеральную программу, но темпы выделения денег изменились. Сейчас работы приостановились, но в след году все возобновится. Будем работать по усилению темпов.





Не лучше ли вместо строительства четвертого моста выделить средства, чтобы интегрировать Бугринский мост в городскую инфраструктурную сеть? Или не будет ли полезнее для Новосибирска построить скоростной трамвай?







С одной стороны, понимаю рассуждения жителей, но есть профессиональные оценки — утвержден генплан. Идет постепенное его выполнение. Город катастрофически отстает по строительству мостов. Уже должен быть пятый мост, а мы четвертый обсуждаем. Он строится не за счет бюджета, а по системе государственно-частного партнерства через концессионное соглашение. Мы провели работу по оценке проекта, прошли экспертизу. Было заявлено 12 территорий. Из трех мы на первом месте. Заседание комиссии Минтранспорта было на прошлой неделе, в январе будет заседание правительственной комиссии , которую [Аркадий] Дворкович возглавляет, — надеемся на получение гранта. Получим 26 млрд руб. — только на мост. Конкурс [по концессии] будет в апреле. Общая стоимость объекта — около 41 млрд руб. Дальше концессионер будет эксплуатировать мост 25 лет, а мы ему будем возмещать за счет бюджета или за счет платности.





Уже с 10 утра в городе сейчас 10-бальнные пробки. В чем причина, что может сделать область, город?







На сегодня главная сложность — небывалый объем снега. Было время, когда за полмесяца выпадала такая норма, но за два месяца… это нанесло дисбаланс. Уборочным службам надо было вывезти весь снег на снегоотвалы. Да, происходил сбой. Оказали меры поддержки — выделили городу 40 млн руб. для приобретения самосвального парка для большего вывоза. Теперь ситуация будет под большим контролем дорожных служб.







Выплаты на субсидии по строительству дома в НСО возобновятся?







Мы выделяли 300 тыс. руб. молодым семьям на строительство жилья в сельской местности. Накопилась задолженность, но добавили денег в октябре. Сейчас этот вопрос поправлен.







Этой весной региональный минздрав начал реформу городских поликлинических отделений, чтобы оптимизировать расходы. Как будет реформа продолжаться?







Она будет продолжаться для повышения эффективности оказания услуг. Для пациента важно, чтобы он пришел, его культурно обслужили, записали на прием.







Сегодня оптимизация — это не сокращение поликлиник, а объединение. Оптимизировалась система организационного управления. Было две бухгалтерии — стала одна, два главврача — стал один. Деньги остались в здравоохранении. Оцениваем путь как эффективный.







Дальнейший этап — конкурс концессии на строительство сразу семи поликлиник в Новосибирске. Городские поликлиники не справляются с потоком. Концессионер несет обязанность за три года запроектировать, построить их, сдать на баланс в минздрав в областную собственность. Адреса отрабатывались долго — будет, например, поликлиника на Плющихинском жилмассиве, в «Чистой слободе».







Планируется ли развивать региональные автобусные перевозки?







Это одна из наших стратегических задач — заниматься концепцией разработки туристической рекреационной зоны. Это Cузунская зона, где монетный двор. Интерес большой — уже два маршрута в неделю везут людей туда. Вторая зона — более перспективная — это озеро Карачи. Это уникальный санаторий-грязелечебница. Вошел туда инвестор, ведет активную позицию — вложил 700 млн руб., чтобы восстановить от разрухи, обеспечить транспортную доступность. 18 пассажирских поездов там останавливаются. Отрабатываем и автобусную сеть.







Предложение S7 также отрабатываем — после первого квартала ввести 12 маршрутов, соединяющих территории: Новосибирск с соседними Алтаем, Томском, Кызылом. Нас просят поддержать дотирование, 50 % берет федеральный центр. Сейчас отрабатываем условия. Ввели в строй аквапарк — много туристов едут из Томска, с Алтая, из Кемерово. Дельфинарий — тоже объект привлекательности.





В свое время Новосибирск был научным центром Сибири, потом торговым. А сейчас стал развлекательным?







Новосибирск был научным центром, остается им и будет развиваться так. Программа реиндустриалиции как раз лежит в основе научных разработок. Новые составляющие будут работать на развитие экономики территории.







С какими ощущениями вы подходите как житель города к Новому году? Что пожелаете горожанам?







Хочу сказать всем жителям области признательные слова — за то, что год свершился с теми показателями, которые есть. Это стоило большого труда людей разных профессий, возрастов. Такое бывает, когда люди любят свою территорию и вкладывают силы в ее развитие. Спасибо новосибирцам за вклад в 2016 год.







Цель на 2017 год — создание комфортной среды для жизни людей, для проживания. Пожелание — чтобы чувство удовлетворенности по итогам 2017 года было больше каждого отдельного ощущения.





Хотел бы, чтобы мы объединились. Это год 80-летия области, эта дата должна нас объединить — людей разных поколений, возрастов, партийности. Хотелось бы, чтобы год стал вдохновляющим на новые этапы развития области.