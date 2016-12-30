Пережили високосный

Главные события и итоги уходящего 2016-го по версии НГС — вспоминаем самые громкие открытия, подвиги новосибирцев, главные потери года и рождение белого мишки Ростика

Осталось совсем немного до начала 2017 года — и многие подводят личные и корпоративные итоги. Новосибирску тоже есть что вспомнить — и хорошее, и плохое. Картина событий выглядит неоднозначно — с одной стороны, случилось несколько знаковых открытий, а с другой — год постоянно омрачали печальные истории. НГС.НОВОСТИ попытались ужать 2016-й до размеров одной статьи и напомнить, что новосибирцы пережили за этот год.​

Чему радовались





Этот год оказался богат на долгожданные открытия. Одним из главных стало открытие крупнейшего в России аквапарка. Хотя сначала запуску новосибирцы обрадовались, потом нашлись недовольные горками и гигантскими очередями.







Фото Татьяны Фатеевой





Дельфинарий на территории новосибирского зоопарка постигла та же судьба — родители и дети радостно устремились рассматривать дельфинов и скатов, но вот зоозащитники осудили насилие над морскими животными. Немного легче борцы за права животных отнеслись к первому новосибирскому пингвинарию.





Фото Ольги Бурлаковой





Также в городе открылась необычное отделение Почты России, первая теплая остановка с туалетом и роллердром. А для многих жителей открытием года стал огромный торговый центр «НОРДМОЛЛ», куда переехали продавцы с легендарной барахолки — ныне закрытой.





А вот открытие трамвайной линии к крупному жилмассиву «Чистая Слобода» прошло не так гладко, как обещали власти: новосибирцы жалуются, что ждут трамваи по часу, а то и больше.







Рождение медвежонка Ростика однозначно стало праздником для новосибирцев — ему уже исполнился год, а рассказали о мишке сотрудники зоопарка в прошлом феврале.







Фото Александра Ощепкова





Кем восхищались





Неожиданно для всех новосибирские спортсмены поставили рекорд в Рио-де-Жанейро, завоевав на летней Олимпиаде в Рио 5 медалей, из них 2 золотых. Новосибирцы смогли подняться на четыре строчки в медальном рейтинге регионов России и стали третьими по числу завоеванных наград на этой Олимпиаде. «Золото» принесли фехтовальщица Юлия Гаврилова и борец Роман Власов, «серебро» — гимнаст Иван Стретович и боксер Миша Алоян, а «бронзу» — фехтовальщица Любовь Шутова.





Фото Ксении Евдокимовой





Однако в конце года успех омрачил Спортивный арбитражный суд, лишивший Мишу Алояна серебряной медали за провал на допинг-тестах.







В других областях новосибирцев тоже не раз признавали победителями. Например, фотографа Антона Уницына признали лучшим фотографом 2016 года. Глава новосибирской школы Анна Леонтьева стала лучшим в стране директором-новатором, а новосибирский хирург-онколог из горбольницы № 1 победил на конкурсе «Лучший врач России-2016». Общая победа — у сотрудников Новосибирского государственного университета: в этом году НГУ обошел большинство конкурентов в престижном национальном рейтинге.







Фото читателя НГС





С кем прощались







В этом году после тяжелой болезни скончался один из самых известных людей города, директор новосибирского зоопарка Ростислав Шило,— попрощаться с ним пришли более тысячи горожан. Памятник Ростиславу Шило должен появиться весной 2017 года.







Фото Ольги Бурлаковой





Весной же на 88-м году ушла из жизни прима-балерина и педагог Новосибирского театра оперы и балета Лидия Крупенина. Новосибирцы простились и с заслуженным артистом России, создателем юношеского симфонического оркестра Владиславом Янковским.





Чему ужасались







Крупнейшее смертельное ДТП 2016 года унесло жизни семи человек, среди погибших три студентки НГУ и семья священнослужителя. Удалось выжить только 2-летнему мальчику. А самое массовое ДТП собрало 12 автомобилей между Кольцово и Академгородком.





В городе за этот год произошло несколько резонансных убийств и смертей женщин, невероятных по своей жестокости: убийство беременной женщины в «Снегирях», смерть помощницы депутата Инны Антонниковой, гибель загадочно пропавшей Ольги Чекановой у фермы с лисятами и убийство 12-летней девочки в Криводановке.





Чего ждали от суда







Решение по самому громкому убийству прошлого года суд вынес 31 октября: за убийство девочки-подростка Карины Залесовой подростка Марка Конькова приговорили к 9 годам без ограничения свободы в воспитательной колонии с принудительным лечением у психиатра.







Фото Ольги Бурлаковой





Уже в конце года суд признал Виктора Ганчара виновным в смерти непрошенного гостя, который пытался ворваться к нему в квартиру, но прекратил уголовное преследование из-за истечения срока давности. За это время Ганчар стал практически народным героем в Новосибирске. Также из-под стражи вышел участник дела «Интерры» Дмитрий Петров.







К пожизненному заключению приговорен таксист Алексей Иванов — его жертвами стали четыре женщины. А насильник и убийца школьницы из Криводановки отправился в колонию на 25 лет.





В следующем году, по всей видимости, мы будем ожидать приговора самому кровожадному маньяку в истории города. В конце октября его отправили на психиатрическую экспертизу в Москву.







Чем возмущались







Скандалом номер один в этом году стал перевод стрелок и переход на 4-часовую временную разницу с Москвой. В начале мая депутаты областного Заксобрания сообщили о своем намерении передвинуть НСО в другой часовой пояс, и, несмотря на жаркие дискуссии и веские аргументы против, в июле мы все-таки перешли в формат «МСК+4».







Фото Густаво Зырянова





Главный строительный скандал случился вокруг ул. Богдана Хмельницкого, где застройщик, несмотря на нескончаемые протесты жителей, снес клуб «Отдых» и Дом спорта. Жители возмущены и не собираются прекращать митинги, хотя им уже обещали спорткомплекс с 8-метровыми потолками.







Повышение тарифов ЖКХ на 15 % всколыхнуло город в начале этой зимы — губернатор НСО Владимир Городецкий «подписал непопулярное решение» 16 декабря. Возмущенные горожане вышли на митинг против этого документа, несмотря на 30-градусный мороз.







Фото Александра Ощепкова





Традиционно скандал устраивает и неомосквич Артем Лоскутов, который приезжает в Новосибирск проводить «Монстрацию». В этом году правоохранительные органы оштрафовали его на 20 тыс. руб.







В этом году разгорелся и научный скандал — специальная комиссия ученых объявила лженаучной компанию из технопарка. Еще один серьезный конфликт в Академгородке случился из-за участка леса — и теперь масштабный инновационный парк «Зеленая долина» растерял инвесторов.







Самое культурное учреждение Новосибирска — филармония — тоже попало в СМИ из-за скандала с увольнением директора Татьяны Людмилиной, с которой не смогли подружиться музыканты. Конечно же, повестка скандалов не обошлась и без директора НОВАТа Владимира Кехмана, остающегося на должности, несмотря на банкротство.







Фото Анны Золотовой





А вот выборы в Государственную Думу в этом году в Новосибирской области прошли так прилично, что даже скучно — во время кампании разве что плакаты оказались чуть больше обычного, а на самом голосовании была рекордно низкая явка. Зато онлайн-трансляция с выборов стала самой читаемой статьей на НГС за год.