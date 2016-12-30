Петух в пальто (фоторепортаж)

Новосибирцы из последних сил выбирают новогодние подарки — корреспондент НГС нашел в магазинах красивые варианты, которые могут решить эту проблему

​Выбор новогодних подарков часто становится мучением, особенно если речь идет о людях не очень близких, чьи вкусы сложно угадать. НГС.НОВОСТИ решили пойти по пути наименьшего сопротивления и посмотреть, что новогоднего предлагают продуктовые магазины — подарок на праздничный стол может оказаться универсальным выходом из положения: его можно съесть, и он не будет пылиться в шкафу вместе с другими бессмысленными сувенирами.









Можно купить в кондитерской Галины Заливиной уменьшенную копию Деда Мороза из съедобной мастики (1800 руб.).











Можно ограничиться имбирным петушком за 230 руб. — хороший вариант для тех, кому нужно купить много подарков за минимальную цену. Вроде и мелочь, но ручная работа, опять же.











Самые изящные пряничные домики встретились в кондитерской «Пекарно». Правда, стоят они тут тоже недешево. Да и ломать такую красоту жалко. Хотя некоторые так устали за год, что могут таким вот образом выплеснуть накопившийся негатив.











Вообще, в «Пекарно» обещают сделать пряничный дом любого размера. Даже такую вот многоэтажную башню, с помощью которой ваш домашний праздник или корпоратив сразу станет звездой «Инстаграма». Цена на такие сложные конструкции договорная.











Здесь тоже есть фигуры из мастики, но вместо Деда Мороза в наличии какой-то явный Санта-Клаус. Да еще и с саксофоном, и, судя по выражению лица, играет джаз.











В «Дуднике» пряничные дома попроще, но зато побольше. Оно и понятно — сеть демократичная, работает для широких масс, лепить тонкие сосульки тут некогда.











Если грызть имбирные пряники вам не позволяет внутренний стоматолог, то в «Подсолнухах» вас ждет большой тематический торт со сливками и абрикосовым конфитюром. Главное в процессе празднования — соблюдать меру, чтобы в итоге не ударить потом в этот торт лицом.











Супермаркеты не отстают от кондитерских. Пряничные домики из «Бахетле» смотрятся попроще, зато и стоят существенно дешевле (около 470 руб. за штуку).











Здесь же хитрые кондитеры приделали к торту «Мулен Руж» более актуального в эти дни снеговика.











А вот, наконец, и главный герой торжества — «Петух в пальто». Именно так называется эта шоколадная фигура. Узнать цену у работников «Бахетле» не удалось — всплеснув руками при виде отсутствующего ценника, отзывчивая женщина в спецодежде магазина ушла это выяснять, да так и пропала.











Здесь же, в «Бахетле», можно пойти на хитрость, купив уже готовую и даже декорированную жареную утку. Удовольствие не из дешевых (2640 руб.), но лень и неумение готовить вообще обходятся недешево.











Если, напротив, вы любите делать что-то руками, то можете удивить родных и близких, купив в ИКЕА запчасти для пряничного домика, и собрать его, и расписать самостоятельно. Обойдется это всего в 249 руб. Почти как один готовый пряник в кондитерской.











Атмосферу праздника можно поддержать и вовсе за сущие копейки. Главное, чтобы она была у вас в душе. А петушка в крайнем случае можно купить и такого, за 10 руб.