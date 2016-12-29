«Невозможно жить прошлым»

Эффектная блондинка из Новосибирска стала лучшим молодым бизнесменом России благодаря своим «сенсорным комнатам» — в интервью НГС она рассказала о секрете их популярности у мам и МЧСников

​Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» завершился в Москве 26 декабря. Нина Шварёва одержала победу в номинации «Производство года». 30-летняя Нина начала вести бизнес четыре года назад с нуля, а теперь сенсорные комнаты ее компании «Звездное детство» есть в каждом регионе России — их заказывают для роддомов, МЧС, детских садов и даже больших гипермаркетов. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщался с Ниной Шваревой и узнал, в чем секрет популярности сенсорных комнат.

​Бизнес-леди из Новосибирска Нина Шварёва сразила жюри на всероссийском конкурсе в Москве — она презентовала свою компанию, которая делает сенсорные комнаты.





Как вам пришло в голову заниматься таким необычным производством?







С 2007 года я работала с учреждениями образования, разбиралась в этой специфике — продавала учебную мебель, учебно-лабораторное оборудование, оборудование для комплектации школ и садиков. Увидела для себя перспективное направление — не забитый конкурентами рынок. Производителей сенсорных комнат в принципе мало, решила что-то новое сделать. Организовала сначала продажи, потом производство.







С чего решили начать? Какие были первые шаги?







Стартовый капитал был 50 тыс. руб. Купила факс, сделала сайт, заполнила его, сделала прайс-листы и начала работать. Изучение сенсорных комнат начинала сама.







А ориентировались на успешные подобные проекты в Москве, Санкт-Петербурге?







Как у нас [в России] были в 1989 году первые такие компании, которые занимались производством, так все на том уровне и осталось. То есть были компании, которые делают интересные тактильные детские панельки, было несколько световых компаний, которые делали проекторы, а вот в целом это начало развиваться только, наверное, когда я организовала свою компанию.











Мне стало интересно делать комплексное оснащение — чтобы было функционально и было что-то новое. Мы многое меняли. С люминесцентных ламп накаливания перешли на светодиоды, убирали кнопки — делали датчики давления (сенсоры), все видоизменяли и улучшали, адаптировали к современному миру.







Невозможно жить прошлым, нужно делать будущее — чем я и занялась, наверное, поэтому такие результаты и получились.







Вы производите не только сенсорные комнаты, но и детские лабиринты, игровое оборудование. А что все-таки стоит в приоритете?







Игровые комплексы и лабиринты предложила производить одна московская компания. Я не побоялась и забрала это производство в Новосибирск.







Сенсорные комнаты для меня самые важные, потому что они идут в рамках федеральной программы «Доступная среда». Мы поставляем оборудование по этой программе для адаптации детей-инвалидов к окружающему миру.







Здесь можно еще много сделать — в этом направлении я прописываю методические рекомендации. Здесь я больше всего развиваюсь.







Сколько сенсорных комнат выпускаете сейчас?







Делаем 1,5 тыс. заказов в год — работаем по всей России и Казахстану. В прошлом году поставка была комплексная — минобр Чувашской Республики заказал 31 комплект сенсорных комнат, 44 комплекса ушло в Удмуртию, в Томскую область — 10 комплектов. В этом году повезли сенсорные комнаты в Чечню, Тыву.











У нас очень много заказов — в каждой области есть однозначно наши комнаты. Плюс работаем по дилерской системе — в каждом регионе есть компании, которые закупают и потом уже сами поставляют оборудование по своему региону. В половине школ и садиков в Новосибирске тоже стоит наше оборудование.







Как вы справляетесь с такими оборотами? Из скольких человек состоит команда «Звездного детства»?







Первые два года я боялась болеть и пропустить рабочий день. В прошлом году занялась поиском персонала — руководящих специалистов, расставила их на ключевые места. Слежу за рабочими процессами заочно, даю распоряжения. Я даю указания, и компания идет в ту сторону, куда я хочу. Штат сейчас 50 человек. За первые 7 месяцев начали работать 14 человек. У нас производственные площади — больше тысячи квадратных метров, на первом этаже столярка — там делают сенсорные элементы и лабиринты. Есть еще швейный цех, склад.







У нас также большой офис в городе, представительство в Москве и это не предел. В этом году мы выиграли внутренний конкурс, будет большая поставка в один из регионов — около 900 млн руб. заказ, под него собираюсь открыть производство корпусной мебели. Хочу сделать хорошее качество, но очень конкурентоспособные цены. Планирую открыть еще производство надувных и водных аттракционов.







В чем особенность сенсорных комнат? Почему они так популярны?







Сенсорные комнаты — они не только для детей. Это особым образом организованное пространство, где есть всевозможные симуляторы — аудиальные, тактильные, визуальные. Сенсорные комнаты применяются в профессиях с повышенными стрессовыми ситуациями — заказывают МЧС, ставят такие комнаты в роддома, даже [гипермаркет] «Ашан» заказывал. Исправительные колонии тоже заказывают.







В чем особенности комнат для взрослых и для детей?







Для взрослых это больше релаксирующие элементы — массажные кресла, мягкое освещение, расслабляющие очки со световыми программами, мягкая мебель, кресла нулевой гравитации. Человек получает расслабление, идет улучшение психологического фона.







Для ребенка набор другой. Когда он заходит в такую комнату, то попадает в атмосферу сказки и волшебства. Здесь с детьми работают и психологи-логопеды Например, если ребенок с девиантным поведением (эти дети очень скрытные, не говорят о проблемах в семье), то задача разговорить ребенка. Если [ребенок] с ограниченными возможностями — тоже комната помогает. При нарушениях зрения — световые панели, при нарушениях речи — звуковые. Тактильные элементы есть во всех комнатах — они подбираются под задачи учебного заведения.







И расскажите, как прошел конкурс? Рассчитывали на победу?







Мне осенью позвонили в 7 часов вечера из Ассоциации поддержки малого и среднего бизнеса. Сказали — завтра выступите с презентацией? Я согласилась, меня признали победительницей регионального этапа. Затем поехала в Москву. За пять минут нужно было рассказать о проекте. Выступала 29-й, думала, уже не выйду на сцену, а если и выйду, то буду смотреться как белая ворона — моя презентация сильно отличалась. При выступлении сильно нервничала, а когда сошла со сцены, и вовсе расстроилась, засобиралась в аэропорт — самолет был через три часа. Услышала [имена занявших] второе и третье места, думаю, первого точно не видать и назвали меня. Больше не хочу участвовать в конкурсе — сильно эмоционально это все. Лучше буду работать.

