​«За своих детей любому глотку перегрызем»

​Всероссийскую премию «Папа года» в России вручают уже в третий раз. В этом году одним из обладателей награды стал житель Новосибирской области Сергей Малакеев. Еще полгода назад семья, взявшая опекунство над четырьмя мальчиками, путешествовала и строила планы на будущее. Но неожиданная болезнь и уход из жизни жены Сергея Светланы пошатнули семейное благополучие. Теперь мужчина в одиночку воспитывает четверых детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по-прежнему дарит свою любовь, внимание, заботу, и учит их бороться с любыми трудностями. История семьи Малакеевых — в материале НГС.НОВОСТИ.

О победе в конкурсе «Папа года» 54-летний житель Багана Сергей Малакеев узнал случайно, так как заявку на участие не подавал. В беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ он предположил, что о нем рассказал «кто-то из администрации». Как пояснили в министерстве социального развития Новосибирской области, премия «Папа года-2016» проводится в России в третий раз, ее цель — популяризация семейных ценностей и ответственного отцовства.





Ответственным отцом Сергей стал уже давно — его старшему сыну 32 года, есть две взрослых дочери — Зина и Ольга, и младший сын Семен, которому сейчас 18 лет. Именно с появлением Семена началась история приемной семьи Малакеевых. Так как у ребенка были проблемы со здоровьем, перед супругами встал выбор — кому увольняться с работы. У Сергея высшее образование, он работал энергетиком, но решили, что дома останется все-таки он, а жена Светлана продолжит работать на элеваторе.









Родители часто по очереди бывали вместе с Семеном в больнице. Вместе с ним лежал Миша — местный мальчик, у которого тоже были проблемы со здоровьем, но не было родителей. Так в семье Малакеевых появился первый приемный ребенок. Сейчас их четверо — у всех, как неохотно говорит Сергей, проблемы со здоровьем.







Сибиряк объясняет: мальчишек с ограничениями по здоровью взяли прежде всего потому, что знают на примере своего сына, насколько им тяжело. «Тут не город, а самая натуральная деревня, все друг друга знают. Мы прошли через все эти разговоры — мол, из-за денег взяли и так далее. Люди считали, что нам машину выдали. Да, дети помогли. Сначала "Жигулюшка" была, потом иномарочка. Сейчас купили "Ларгус" семиместный. Раньше оправдывались перед всеми, а потом стали говорить — да, вот за одного дали, а еще две машины за домом стоят. Я еще говорю — а возьмите вы из-за денег».







Семья Малакеевых переехала в Новосибирскую область из Семипалатинска в начале 90-х. Там у них была хорошая квартира, но в России удалось купить лишь небольшой домик в Багане. «Здесь мы выживали, можно сказать. Но ничего, не пропали, у нас трезвый образ жизни, выкарабкались», — вспоминает Сергей. За 10 лет он в одиночку построил большой дом площадью больше 100 «квадратов», куда семья переехала четыре года назад.











В прошлом году они посадили детей в свой «Ларгус» и отправились путешествовать. «Объехали весь Алтай, мы месяц целый путешествовали, доехали до монгольской границы. Отдыхали там по полной программе — дети вообще были в восторге, мы довольны, — вспоминает Сергей. — В этом году собирались на Урал».







Однако поездка не случилась — умерла жена Светлана. «Она заболела резко, неожиданно, ничего не предвещало. Ее нет, а она была… очень энергичная, жизнерадостная, бегала», — рассказывает Сергей. Свою фотографию в «Одноклассниках» мужчина заменил на фото горящей свечи и закрыл от посторонних глаз. Страничку жены, хоть друзья и советовали удалить, удалять не стал, заменил лишь имя на «Памяти Светланы Малакеевой-Токаревой». На странице Светланы осталось много фотографий, где вся семья в сборе — вместе катаются на коньках, ходят в походы, сидят за общим столом...





Трое первых детей Малакеевых живут и работают в Новосибирске. «Я опекаю детей, а они опекают меня», — смеется Сергей, рассказывая о своих старших. Сергей неохотно говорит про проблемы со здоровьем у своих приемных мальчишек, объясняя это тем, что не хочет им навредить. У мальчиков серьезный прогресс в развитии. «Коля очень мало разговаривал… Сейчас мальчик раскрывается, смотреть на это, конечно, очень приятно», — осторожно поделился многодетный отец.





Сергей признался, что через полгода после смерти жены ему стало хоть немного, но полегче психологически, тем более что все время занято заботами и воспитанием: «У нас подъем в половине восьмого. Они делают зарядку, отжимаются, растягиваются. Миша у нас чистит картошку, это его обязанность, к тому же нужно руки развивать. Альберт у нас — это чистота. Может из кухни часами не выходить, все моет, моет, дотошный такой, как немец. Даня помогает во всем, везде и всем — кому надо, кому не надо. (Смеется.) Семен — самый старший, крепкий такой стал парнишка, помогает мне с мелкими.





Турник во дворе сделали, правда, в этом году, наверное, уберу. Посмотрел передачи про трагические последствия, не дай бог, кто-то стукнется о мои качели, сразу возьмут меня. Она же не сертифицирована, хотя мы варили на совесть.





Не знаю, в администрацию еще, конечно, схожу по этому вопросу».











Каждый год в середине декабря в доме появляется большая елка. «Я ее еще по своей технологии попышнее делаю. Все заходят, спрашивают — вы где такую елку взяли. Я — в лесхозе. Они — нет там такой елки. Два года подряд заливали каток прямо в ограде, соседи были в шоке», — смеется Сергей.







Недавно к ним приходили из соцзащиты дарить подарки для детей, но, по словам многодетного отца, в этой инициативе есть нюанс. Детей много, но подарки положены не всем, поэтому нужно как-то компоновать или докупать. «Коле и Дане привезли, а Альберт, раз не на инвалидности, значит, выпадает. Мише 15 лет, а там до 14 лет — тоже выпадает. Ладно, мяч — будем вместе играть. А игрушка одна — кому ее отдать сейчас, даже не знаю. У нас не было такого, что кому-то что-то купили, другому похуже. Если купили перчатки борцовские, то они у всех. Если купили бинокли, то тоже у всех, даже у мамы и папы. Подарки разворачивали — это была целая история.





Да, нам нелегко, но мы всегда сами. Если кто-то дает, — спасибо. Ходить и клянчить — никогда. Так жили и живем, точнее, я теперь один живу по этому принципу.





Мы с супругой всегда говорили — за своих детей любому глотку перегрызем, за этих (приемных. — А.Б.) — уж тут берегитесь. Оптимизм никогда нельзя терять. Воспитываю детей так, чтобы они смотрели реальной жизни в глаза и никогда не отступали. Так что, как говорили в одном фильме, — будете на Колыме, заезжайте, но у нас Сибирь — будете в Багане, заезжайте». (Смеется.)