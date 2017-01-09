Девять лет за интернет

Новосибирский студент получил 9 лет строгого режима за работу в подпольном интернет-гипермаркете — зато сам магазин никто закрывать не стал

Новосибирский областной суд отказал в апелляции по делу 20-летнего студента с пороком сердца, которому дали 9 лет строгого режима за сбыт наркотиков через специализированный интернет-магазин. Адвокат утверждает, что дело ее клиента основано на фальсификациях. Тем временем сам интернет-магазин наркотиков продолжает спокойно работать до сих пор и набирает новых сотрудников.

Суд апелляционной инстанции Новосибирского областного суда опубликовал решение по ноябрьской апелляции 20-летнего студента Романа Полуянова, которому дали 9 лет строгого режима за незаконный сбыт наркотиков через интернет.





Полуянов получил свой суровый приговор еще в мае 2016 года по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (сбыт наркотических средств в крупном размере) УК РФ, однако после его адвокаты обжаловали решение суда.







По версии следствия, тогда еще 19-летний Роман Полуянов, студент-первокурсник одного из новосибирских вузов, приехав из Бурятии, устроился работать оператором в интернет-магазин по продаже наркотиков «Матанга».





Как следует из приговора, торговал он синтетическим каннабиоидом AB-PINACA, делая закладки, к примеру, на ул. Кропоткина.





В его обязанности входило подыскивать людей для размещения закладок и самому прятать в закладки наркотики. Были даже свидетели этому, которые, как утверждает адвокат Полуянова Елена Стребко, на суде не появились. Сам Полуянов в отделении полиции написал явку с повинной. Но у стороны защиты есть этому объяснение.







«Изначально парня привозят, держат всю ночь, а у человека больное сердце. Пиши, Рома, явку. Роман пишет явку. Вот это, вот это, вот это нужно написать… Соответственно этой явке уже считается, что все доказательства собраны. А когда тебя ночь подержат, а если еще поугрожают немножко… Дай-то бог, чтобы маму родную не сдать», — защищает студента адвокат Стребко.







По словам защитника, по данным статьям ему еще дали немного — 9 лет строгого режима вместо предусмотренных «от 10». Суд учел заболевание Романа и снизил срок на 1 год, объяснила адвокат.







Елена Стребко настаивает на том, что обвинение строится «на недопустимых и даже фальсифицированных доказательствах». «Закладки изымались также с нарушением — приглашались якобы понятые. В принципе, бабушку мы нашли <…>, а она говорит, мол, да вы что, ребята, я нигде не была и ничего не видела», — рассказывает Стребко.





У суда свои аргументы. «В памяти изъятого у Полуянова Р.В. сотового телефона обнаружены черновики SMS-сообщений, содержащие информацию, характерную для описания местонахождения тайников — закладок», — отмечается в апелляционном решении.





Матанга — индийское имя, которое имеет значение «брахман-передвижник». «Матанга» — также и международная сеть интернет-магазинов, где можно купить любые наркотические вещества почти в 70 городах России, Украины, Белоруссии и Казахстана.





Новосибирский раздел сайта по состоянию на 30 декабря по-прежнему предлагал практически любые существующие в природе наркотики. К примеру 0,1 г метадона в Заельцовском районе продавали по 1500 руб., полграмма гашиша в Кировском районе за 900 руб., а за полграмма экстази в Калининском районе пришлось бы заплатить 3300 руб.





Одно из сообщений чата (орфография и пунктуация сохранены): «Люди приветствую всех.. Когда будут опиаты на витрине этой чудесной площадке? Вчера вечером смотрю появилось в Ленинском 16 шт и в кировском 4. Все разобрали за ночь.. Видимо сильный спрос».







Здесь есть и раздел для желающих открыть личный наркомагазин в своем городе, а также объявления по устройству на работу оператором или курьером.





Доступ к сайту совершенно свободный через любого провайдера, а зарегистрирован он, судя по сервису Whois, на Багамах.





Старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин признает, что органы, «конечно, обязаны реагировать» на подобные магазины.





«Если сайт работает, об этом знают СМИ, люди, то можно обратиться и в прокуратуру — мы проведем проверку. Почему они (правоохранительные органы, проводившие расследование. — И.К.) не увидели, я не смогу прокомментировать», — пояснил Лямкин, предположив, что повлиять на это могла проходившая реструктуризация ФСКН, которая задержала Полуянова.







В интернет уходит все больше и больше преступлений, неофициально рассказывает один из сотрудников полиции. Различные мошенничества, недобросовестные сделки — продажи некачественного товара, торговля наркотиками и оружием, проституция, вербовка в террористические и экстремистские группы, доведение до суицидов.







«Единственно могу сказать, что есть такая вещь, как мониторинг интернет-пространства, а есть и другие формы отслеживания. И они в последние годы стали применяться гораздо шире. <…> В том числе и в соцсетях, даже на закрытых страницах», — рассказал сотрудник полиции, пожелавший остаться неназванным, добавивший, что работают с преступлениями в интернете различные оперативные подразделения полиции, а не только отдел «К», который изначально создавался для расследования преступлений в сети.







В официальном комментарии на тему преступлений в интернете в пресс-службе областной полиции рассказали, что основная опасность для граждан в сети — это мошенничество в банковской сфере, связанное как с личными счетами и мобильным банкингом, так и вообще с любыми банковскими операциями.







По данным директора РОЦИТ Сергея Гребенникова, которого цитировало издание PCWEEK, в 2015 году 35 % всех обращений с жалобами на преступления в Сети касалось мошенничества в интернет-магазинах, 17 % жалоб приходилось на взлом аккаунтов и фишинг, 12 % — на кражу персональных данных.