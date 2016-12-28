Теплая встреча

О том, какой будет погода будет в новогоднюю ночь, синоптики гадают с начала декабря. Новосибирцев сложно удивить как оттепелью до +1, так и сорокаградусными морозами. Теперь стал известен точный прогноз. По этому случаю НГС.НОВОСТИ вспомнили, какой была погода в Новый год в прошлые годы, и чем тогда жил Новосибирск.

Новогодняя ночь в этом году будет красивая, с небольшим снегом, рассказала 28 декабря начальник Гидрометцентра Анна Лапчик. Такими же будут и ближайшие дни накануне праздника, правда, ожидается небольшое усиление ветра до 14–16 метров в секунду.





В ночь на 1 января температура воздуха будет –12...–14 градусов. 1 января днем –5..–7 градусов. С 31 декабря на 1 января ветер усилится до 15–20 метров в секунду, зато во второй половине ночи стихнет. Во время новогодних праздников характер погоды тоже существенно не изменится.





«Мы ожидаем аномально теплую погоду — на 4–6 градусов выше нормы. В связи с этим температурный фон первой декады будет меняться от –10...–21 ночью и днем от –8...–15 градусов. Большинство дней будут снежными. По юго-западным районам области не исключены даже оттепели», — описала новогодние каникулы Лапчик.







Специалист напомнила, что погода в новогоднюю ночь в Сибири может быть совершенно разной. Например, рекордно низкая температура в Новый год была в 1930 году: –43 градуса. А самый «весенний» Новый год праздновали в 2002 году при температуре –2 градуса.







Декабрь прошлого года тоже запомнился оттепелью и лужами. Однако к Новому году зима одумалась, и на улице резко похолодало до –26 градусов.







Запомнился прошлый год и странными инициативами — депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул, предлагая заменить их дополнительным 10-дневным отпуском. Новосибирцы не очень обрадовались: по итогам опроса на портале Зарплата.ру 77 % высказались за то, «чтобы остановить все как было».





Зато другая прошлогодняя инициатива — о смене часового пояса — вызвала бурные обсуждения в обществе и закончилась все-таки переходом на летнее время.







В 2014 году накануне новогодней ночи было очень тепло. Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин предупредил о мокром снеге и не исключил, что горожанам могут понадобиться зонтики. В отличие от 2015 года, в 2014 году депутатам не давал покоя факт того, что людям нужно работать 31 декабря. Депутат Госдумы от Новосибирской области Вадим Деньгин (снова ЛДПР) предложил сделать его выходным. «В этот день все думают исключительно о празднике, однако вынуждены находиться на рабочем месте, хотя чаще всего всю серьезную работу переносят на другое время», — объяснялось в законопроекте.







Новогодняя погода (–10 и сказочный снег без ветра) радовала новосибирцев в 2013 году. В Новосибирске проходили съемки третьей части новогодней комедии «Ёлки» Тимура Бекмамбетова, из-за этого на две ночи перекрывали две улицы у оперного театра. Накануне праздника директор зоопарка Ростистав Шило в беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ рассказал, что на праздничном столе у него по традиции будет дичь: «Зайцы должны быть, косули». Этим высказыванием он вызвал негодование у некоторых комментаторов. Также Шило признался, что этот год для него был не очень хорошим, что связано с «личными событиями».







В 2012 году «Горэлектротранспорт» предложил горожанам арендовать экскурсионный троллейбус для проведения новогодних мероприятий за 1044 руб. в час. А главной темой ледового городка на набережной в 2013 году был сам Новосибирск — изо льда возвели основные достопримечательности — цирк, зоопарк, оперный театр и гигантского Ленина.







Начиная с 2010 года фейерверки на улицах и во дворах решили классифицировать как «мелкое хулиганство». В 2008 году в Новосибирске еще были вытрезвители, и в каникулы туда угодили около 198 человек, несмотря на то, что, по словам сотрудников ГУВД, к пьяным относились нормально.

