Город горит (тест)

Новогодний Новосибирск превратился в незнакомый светящийся город — попробуйте отличить его от европейских столиц

​К Новому году в Новосибирске открыли сразу несколько ледовых городков, нарядили елки на больших площадях, а на улицах повесили разноцветные гирлянды. По вечерам в городе горят тысячи лампочек, и кажется, что местами это вовсе не Новосибирск, а столица какой-нибудь далекой страны. НГС.НОВОСТИ предлагает угадать, на каких фотографиях запечатлен Новосибирск, а какие снимки сделаны за границей.

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Покататься на коньках на каникулах в планах у многих россиян и жителей других стран. В каком городе расположен этот каток?

Думаю, это Центральный парк в Нью-Йорке. Этот каток так часто показывали в фильмах, что его трудно не узнать.

Да это ж наш Центральный парк!

Это не просто каток, а замерзший канал Ридо в Оттаве — канадцы катаются по нему всю зиму.





Этот трамвай не только не боится пробок, он еще очень красивый. Только где такие ходят — у нас или в Европе?

Это же наш легендарный трамвай № 13! Сфотографировали на Серебренниковской.



Узкие улочки, аккуратная плитка — больше похож на чешский город Брно, чем на Сибирь.



Это точно Шёнхаузер-аллее в Восточном Берлине — там еще много закусочных и отличных пивоварен.







Кажется, на фото настоящее царство Снежной королевы, только в каком городе оно находится?

Это оленья ферма Сирмакко в Финляндии. Если пройти дальше, то сфотографироваться можно будет уже с настоящими северным оленем.

Мэрия обещала превратить Новосибирск в новогодний заповедник, вот и поставили в центре оленей.

Такие светящиеся звери появились под Новый год в Москве.





Рождественские распродажи уже стали традицией за рубежом, а витрины магазинов украшают не хуже, чем весь город. А в каком городе сфотографировали эту витрину?

Безусловно, Париж! Посмею предположить, что это бульвар Османа — там самые шикарные магазины.

Видел эти красные елки на Орджоникидзе — это Новосибирск.

Полагаю, что это модная столица Италии — Милан, а это витрина одного из бутиков ул. Монтенаполеоне.







Перед каким известным зданием стоит эта елка? Подсказка заретуширована.

Все просто, это елка перед ДК. им Горького на Богдашке. Где еще в Новосибирске такие колонны?

Может, это Большой театр в Москве?

Кажется, это Большой Гостиный Двор — памятник архитектуры в Санкт-Петербурге.





Уютные посиделки с друзьями в кафе — самое то для праздничных вечеров. А в каком городе находятся эти заведения?

Похоже на пабы в центре Рейкьявика.



Никакая это не заграница, это наш Красный проспект.

Возможно, это рестораны в исторической части Стокгольма.





Звезды ближе, чем кажутся. В каком городе их повесили над оживленной улицей?

Вероятнее всего, это одна из центральных улиц Бухареста, столицы Румынии.

Так перед праздниками преобразилась Вокзальная магистраль. Даже снег почистили.

Это парижский бульвар Сен-Жермен. Здесь много бутиков и кафе — ни с чем не перепутать.





Где зимой расцвели деревья с сотнями лампочек вместо листвы?

Думаю, это Амстердам — там целые сады таких деревьев.

Скорее всего, это Прага — там очень любят такую иллюминацию.

Помню, такие светящиеся деревья стояли на ул. Ленина.





Перед праздниками в магазинах просто яблоку негде упасть — все ищут подарки друзьям и родственникам. Оригинальные подарки можно найти на ярмарках. Угадайте, в каком городе расположена рождественская ярмарка на фото.

Интуиция подсказывает, что это Штрицельмаркт — ежегодная рождественская ярмарка в Дрездене.



Эти милые ларьки со всякими безделушками работают ежегодно в Любляне.

Разве это не ярмарка на ул. Ленина перед Универсамом? Там точно бусы и шапки продавали.





Гирляндами и ледяными фигурами уже никого не удивишь даже в провинциальных городах. Сейчас в моде устраивать световые шоу с помощью современных технологий. На фасаде какого здания показали шоу с фотографии?

Это тот самый грандиозный мэппинг на здании нашего Облпотребсоюза, о котором говорила Анна Терешкова.

Явно не Новосибирск. Больше похоже на фасад дворцового комплекса Бельведер в Вене.

Это же Здание Главного Штаба на Дворцовой площади — его фотография есть в школьном учебнике истории.







И еще одна елка — где стоит эта елка в золотом?

Да это же елка перед кинотеатром «Победа», с ней уже весь город сфотографировался.



Кажется, это где-то на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.



Столицу невозможно не узнать! Это Комсомольский проспект в Москве.







Ну и последний вопрос: где повесили такие гирлянды?

Архитектура очень похожа на польскую. Возможно, это Краков или Гданьск.

Видел что-то подобное в районе «сталинок» на Красном проспекте.



Такие большие окна в домах часто встречаются в Прибалтике. Наверное, это Рига.









Город горит (тест) Правильные ответы: 5/10 Вы едва отличаете Париж от Новосибирска. Гуляйте чаще! Пройти тест еще раз

Город горит (тест) Правильные ответы: 5/10 Новосибирск вы знаете хорошо, а вот Европу еще предстоит изучить. Пройти тест еще раз