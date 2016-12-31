Город горит (тест)

Новогодний Новосибирск превратился в незнакомый светящийся город — попробуйте отличить его от европейских столиц

Город горит (тест)

​К Новому году в Новосибирске открыли сразу несколько ледовых городков, нарядили елки на больших площадях, а на улицах повесили разноцветные гирлянды. По вечерам в городе горят тысячи лампочек, и кажется, что местами это вовсе не Новосибирск, а столица какой-нибудь далекой страны. НГС.НОВОСТИ предлагает угадать, на каких фотографиях запечатлен Новосибирск, а какие снимки сделаны за границей.



Покататься на коньках на каникулах в планах у многих россиян и жителей других стран. В каком городе расположен этот каток?

  • Думаю, это Центральный парк в Нью-Йорке. Этот каток так часто показывали в фильмах, что его трудно не узнать.
  • Да это ж наш Центральный парк!
  • Это не просто каток, а замерзший канал Ридо в Оттаве — канадцы катаются по нему всю зиму.


Этот трамвай не только не боится пробок, он еще очень красивый. Только где такие ходят — у нас или в Европе?

  • Это же наш легендарный трамвай № 13! Сфотографировали на Серебренниковской.
  • Узкие улочки, аккуратная плитка — больше похож на чешский город Брно, чем на Сибирь.
  • Это точно Шёнхаузер-аллее в Восточном Берлине — там еще много закусочных и отличных пивоварен.


Кажется, на фото настоящее царство Снежной королевы, только в каком городе оно находится?

  • Это оленья ферма Сирмакко в Финляндии. Если пройти дальше, то сфотографироваться можно будет уже с настоящими северным оленем.
  • Мэрия обещала превратить Новосибирск в новогодний заповедник, вот и поставили в центре оленей.
  • Такие светящиеся звери появились под Новый год в Москве.


Рождественские распродажи уже стали традицией за рубежом, а витрины магазинов украшают не хуже, чем весь город. А в каком городе сфотографировали эту витрину?

  • Безусловно, Париж! Посмею предположить, что это бульвар Османа — там самые шикарные магазины.
  • Видел эти красные елки на Орджоникидзе — это Новосибирск.
  • Полагаю, что это модная столица Италии — Милан, а это витрина одного из бутиков ул. Монтенаполеоне.


Перед каким известным зданием стоит эта елка? Подсказка заретуширована.

  • Все просто, это елка перед ДК. им Горького на Богдашке. Где еще в Новосибирске такие колонны?
  • Может, это Большой театр в Москве?
  • Кажется, это Большой Гостиный Двор — памятник архитектуры в Санкт-Петербурге.


Уютные посиделки с друзьями в кафе — самое то для праздничных вечеров. А в каком городе находятся эти заведения?

  • Похоже на пабы в центре Рейкьявика.
  • Никакая это не заграница, это наш Красный проспект.
  • Возможно, это рестораны в исторической части Стокгольма.


Звезды ближе, чем кажутся. В каком городе их повесили над оживленной улицей?

  • Вероятнее всего, это одна из центральных улиц Бухареста, столицы Румынии.
  • Так перед праздниками преобразилась Вокзальная магистраль. Даже снег почистили.
  • Это парижский бульвар Сен-Жермен. Здесь много бутиков и кафе — ни с чем не перепутать. 


Где зимой расцвели деревья с сотнями лампочек вместо листвы?

  • Думаю, это Амстердам — там целые сады таких деревьев.
  • Скорее всего, это Прага — там очень любят такую иллюминацию.
  • Помню, такие светящиеся деревья стояли на ул. Ленина.


Перед праздниками в магазинах просто яблоку негде упасть — все ищут подарки друзьям и родственникам. Оригинальные подарки можно найти на ярмарках. Угадайте, в каком городе расположена рождественская ярмарка на фото.

  • Интуиция подсказывает, что это Штрицельмаркт — ежегодная рождественская ярмарка в Дрездене. 
  • Эти милые ларьки со всякими безделушками работают ежегодно в Любляне.
  • Разве это не ярмарка на ул. Ленина перед Универсамом? Там точно бусы и шапки продавали.


Гирляндами и ледяными фигурами уже никого не удивишь даже в провинциальных городах. Сейчас в моде устраивать световые шоу с помощью современных технологий. На фасаде какого здания показали шоу с фотографии?

  • Это тот самый грандиозный мэппинг на здании нашего Облпотребсоюза, о котором говорила Анна Терешкова.
  • Явно не Новосибирск. Больше похоже на фасад дворцового комплекса Бельведер в Вене.
  • Это же Здание Главного Штаба на Дворцовой площади — его фотография есть в школьном учебнике истории.


И еще одна елка — где стоит эта елка в золотом?

  • Да это же елка перед кинотеатром «Победа», с ней уже весь город сфотографировался.
  • Кажется, это где-то на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
  • Столицу невозможно не узнать! Это Комсомольский проспект в Москве.


Ну и последний вопрос: где повесили такие гирлянды?

  • Архитектура очень похожа на польскую. Возможно, это Краков или Гданьск.
  • Видел что-то подобное в районе «сталинок» на Красном проспекте.
  • Такие большие окна в домах часто встречаются в Прибалтике. Наверное, это Рига. 



Город горит (тест)

Правильные ответы: 5/10

Вы едва отличаете Париж от Новосибирска. Гуляйте чаще!

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Город горит (тест)

Правильные ответы: 5/10

Новосибирск вы знаете хорошо, а вот Европу еще предстоит изучить.

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Город горит (тест)

Правильные ответы: 5/10

Вас не провести!

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Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова (1, 4, 6, 8, 11, 13); Essentials/iStock: PatrikSlezak (2), Grosescu Alberto Mihai (7), Dragoncello (9), Gelia (12); Владимира Астапковича (РИА Новости) (3), Алексея Даничева (РИА Новости) (5, 10), 

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