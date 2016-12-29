«Цены вырастут с февраля»

Анатолий Локоть подвел на НГС итоги года — он ответил на вопросы об огромных пробках, росте цен на транспорт и ЖКХ, а также назвал поводы для оптимизма в 2017 году

​​28 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время онлайн-конференции ответил на вопросы журналистов НГС.НОВОСТИ и жителей города. Уходящий год Локоть назвал сложным: городу на многое не хватает денег. Однако власти придумали способ и в следующем году планируют сэкономить на новых вагонах для метро и трамваях. Также Локоть пообещал, что деньги от повышения тарифов ЖКХ пойдут на ремонт труб, рассказал, что цены на проезд повысятся с февраля, и призвал горожан «не терять боевитости».

Каким уходящий 2016 год был для Новосибирска?







Високосным, прежде всего, а значит — сложным. Я лишен каких-то предрассудков, тем не менее трудности, с которыми мы столкнулись, заставили меня задуматься, что это не случайно. Мы столкнулись с серьезными последствиями кризиса, исполнением бюджета, мы недобираем в доходах серьезно — и отсюда наши многие проблемы. Когда мы недособираем доходную часть, мы должны сокращать свои аппетиты по расходам. Хотя город продолжает строиться, появляются новые детские сады, школы, наши спортсмены хорошо выступили, позитива тоже много. Как всегда: есть и хорошее, есть и сложности. Сложности надеемся дальше решать с помощью вас — новосибирцы народ очень активный, много предложений, замечаний поступает.







Активность растет?







Активность растет, это хорошо, это позволяет выверять политику, те решения, которые мы принимаем.







В каких сферах мэрия будет экономить?







То, что случилось в 2014 году в связи с перераспределением доходов НДФЛ, это сказывается на протяжении нескольких лет. Запущены были программы, которые надо было выполнять, приходится обращаться к уровням других бюджетов. Я должен сказать, что большая часть бюджета Новосибирска социально направленная. Мы привыкли этим гордиться, но это и недостаток. Зарплата бюджетникам, школы, детские сады, — это защищенные статьи. То, что остается на развитие Новосибирска, — только 900 млн руб. Это мало. Когда мы себя уверенно чувствовали, это было около 4 млрд.







Все-таки будет рост зарплат у бюджетников и на сколько?







Пока мы не планируем повышение зарплат бюджетникам. Мы выполняем все соцобязательства, 58 % бюджета — это защищенные статьи.







Что именно входит в 900 млн, направленных на развитие города, будут какие-то знаковые проекты?







К сожалению, таких больших проектов, какие были раньше, например Бугринский мост, нет. Мы планируем серьезные инвестиционные проекты: попадание в две федеральные программы. Первая программа — строительство новых школ.







В этом году мы построили школу на Горском жилмассиве, это позволило решить проблему со школьными местами: эта и соседняя школы переходят на одну смену. Строятся еще школы за счет бюджета города, кредитных ресурсов. На Ключ-Камышенском плато, в Дзержинском районе школа № 82 проходит глобальную реконструкцию, запланировали восстановить старый и новый корпус построить. На «Чистой Слободе» строится новое здание на зарезервированной площадке. И строится по другой федеральной программе школа в Первомайском районе.







Вторая программа, от которой мы ожидаем серьезных финансовых вложений со стороны федерального бюджета, это развитие дорожной инфраструктуры. Называется она «Безопасные и качественные дороги». Мы должны повысить безопасность, и в программу попадают именно те дороги, которые связаны с агломерацией. Красный проспект — никак не связан, это внутригородская дорога, а вот ул. Большевистская напрямую связана с выходом на Бердск, она подходит. Мы эту номенклатуру дорог составили, рассчитываем в течение 9 лет получать по 1 млрд руб. в год. Такие серьезные вливания позволят нам ремонтировать, приводить в порядок и развивать дорожную сеть.







Видите ли вы как мэр оживление в каких-то секторах экономики в этом году? А в каких секторах продолжается падение, и насколько оно велико?







Общее падение мы ощущаем. Однако оживление есть, во-первых, если говорить о промышленности, то лучше всего чувствует себя станкостроение, «оборонка», все, что связано с государственным заказом. Наши флагманы — завод им. Чкалова, Коминтерна. Как ни странно, развитие радиоэлектронных отраслей идет. Известное предприятие «Катод» построило и сдало новый корпус. Там высочайшие технологии, по которым мы конкурируем с США. Оживление в химической промышленности, пищевой.







Серьезные трудности испытывает строительная отрасль, но, несмотря на это, мы сдаем около 1,5 млн кв. м жилья. Город растет, и новосибирцы потенциально рассчитывают улучшать свои жилищные условия. Интересно в этом сегменте меняется спрос. В начале кризиса популярны были малоразмерные квартиры — и строители делали упор на однокомнатные, студии. Мы не очень приветствовали эти акценты, понимали, что это уйдет. И ушло. Сегодня упор — двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры.







Разве это не говорит о том, что у тех, кто раньше мог позволить себе студию, теперь совсем нет денег?







Улучшились условия получения ипотеки, и это говорит о том, что люди намерены вкладывать свои средства уже основательно. И промежуточные варианты их не устраивают. Спрос строительной отрасли — это очень важно, это определяет развитие города.







Не так давно новый главный архитектор Новосибирска говорил, что облик новостроек очень печален и безыскусен и строят серые здания, которые уродуют облик Новосибирска. Мэрия ничего не может сделать в этом плане?







Это не так, можем. Этим надо заниматься системно, нельзя каждое здание перекраивать. Определять правила — это полномочия муниципалитета, мы должны ими пользоваться. В уходящем году приняли ПЗЗ — это стратегический документ, который определяет облик города на 5–10 лет. Именно он задает этажность, согласовывает правила вплоть до облика. Я поддерживаю начинания нового архитектора, у него есть желание сделать город красивее. Однако эти решения — небыстрые, но надо этим заниматься, подходить ответственно, над этим работать.







Такой пример: то, что произошло на Богдана Хмельницкого. После сноса мы вернулись к разговору с собственником. Принято решение возводить не просто жилые серые коробки, а этажность должна быть не выше 10 этажей. Внешний облик — чтобы он повторял красную тональность, свойственную сталинскому ампиру. Появилось техзадание, разработан проект строительства нового Дома спорта.







В свое время тема вызывала острые вопросы, много спорили.







Дом спорта будет находиться на балансе мэрии?







Мы планируем передачу в собственность муниципалитета.







Были мнения, что Дом спорта в последнее время выполнял функцию выставки для кошек…







Дом спорта строился все-таки для спорта. Он обветшал, был в аварийном состоянии, проводить там какие-то массовые мероприятия было нельзя. Дом спорта должен оставаться домом спорта.







Будет ли он пользоваться спросом?







Уверен. Было несколько обращений коллективных, которые касались проведения там занятий и соревнований борцов, художественных гимнастов. У нас есть талантливые девочки, которых приглашают в Калининград, Москву. Нам хотелось бы, чтобы они оставались у нас. У нас в городе не очень много залов, где можно было проводить занятия по художественной гимнастике.







Ко мне очень много вопросов по судьбе кинотеатра «Космос». Сейчас надо выждать некоторое время, чтобы общественное мнение устоялось и осело. Потому что есть требования: убери. И на наш взгляд, сразу после сноса одного приступать к другому — не совсем правильно. Надо сформировать взгляды, что там должно появиться. У нас предложение построить там культурно-развлекательный центр.







Важная проблема декабря: городские пробки. Именно в этом году 10-балльные пробки начинаются уже с обеда. Есть ли у вас понимание, что случилось и как мэрия может это решить?







Подсказывают наши новосибирцы, что это связано с обильными снегопадами. Я не жалуюсь, зима есть зима, тем более сибирская. Такие зимы были всегда, но такого количества автомобилей не было.







Перед нами важная задача — новые дороги, инфраструктура. Изменить ее за один присест не удастся. Сейчас самая важная задача — убирать и вывозить снег, чем мы занимаемся день и ночь. Израсходовали уже 2/3 запасов песко-соляной смеси, возможно, придется докупать. Нам пришлось усилить мощности уборки, для этого я обращался к губернатору, нам выделили 40 млн из резервного фонда, и 10 млн мы добавили из нашего резервного фонда и объявили ЧС для того, чтобы сразу воспользоваться деньгами. Мы без конкурсных процедур распределили средства по ДЭУ, районам, это позволило привлечь сторонние организации и резко увеличить в 2–3 раза количество техники. И объемы сразу выросли.





Наши снегоотвалы очень сильно заполнены, вывезли более 1 млн куб. м за этот период. В прошлом году мы вывезли 600 тыс. Ударно работаем, у нас проблемы возникают теперь со снегоотвалами. Планируем, что до нового года вторая снегоплавильная станция войдет в строй. Это дороже обойдется, но неизбежно придется к этим новым технологиям прибегать.







Насчет неприятностей с проездом, возникающих в отдаленных районах, у которых одна магистраль: мы раздвигаем снег, происходят эти валики, этот снег надо убирать с обочин, вывозить.







Собственной техники мэрии не хватает?







Ее никогда не будет хватать. Ее и нельзя хранить, летом она будет простаивать. Не каждая зима такая обильная, поэтому речь идет о том, чтобы увеличивать ее за счет сторонних организаций.







Есть пример ДЭУ-1, которое за последние 3 года списало более 100 единиц старой техники. При этом новую не закупили. И денег на закупку в следующем году тоже нет?







Списание техники большое, но мы стараемся ее восстанавливать. Каждый год мы понемногу закупаем, до 70 млн мы отложили на закупку новой техники. Другой разговор, что хотелось бы увеличить эту сумму до 100 млн. Это планомерная работа, ресурсов таких нет, что одним махом за один сезон решить все проблемы.







Появилась информация о строительстве «7-го микрорайона». Что власти собираются делать с дорожной сетью, учитывая, что жители 5 и 6-го микрорайонов уже стоят в глухих пробках?







В направлении «Родников», «Снегирей» мы всерьез работаем над реконструкцией и развитием дорожной инфраструктуры. Ситуация выглядит перспективной. Мы серьезно вложились в Мочищенское шоссе и 2-й этап сдали — это существенно увеличило пропускную способность. Мы будем продолжать строить ул. Колонды.







Вы можете гарантировать, что в 2017 году она будет достроена?







Нет. Я говорю о том, над чем мы работаем. Мы будем продолжать строить.







И «лесная дорога» в Сосновом Бору, мы планируем ее реконструкцию, у нас пока трудности с финансированием проекта на следующий год. Но мы планируем ее расширить. Там скапливается много транспорта, особенно во время проведения мероприятий в спорткомплексе «Север». Мы оформили автостоянку, это существенно разгрузило улицу.





В этом году начало меняться метро, там появляются удобные вещи для жителей: туалеты, зарядки для мобильных телефонов. При этом туда снова возвращается торговля. Нет ли ощущения, что метро превращается в торговый центр?







Метро в Новосибирске — это муниципальное предприятие, которым мы можем гордиться. Я знакомился с опытом работы метро в других городах — Самаре, Нижнем Новгороде, Казани. Наше по ряду позиций их опережает, прежде всего по финансовой эффективности. Их экономика поддерживается за счет бюджета города, республики, если говорить о Татарстане. Наш метрополитен решает свои вопросы самостоятельно, это объясняется величиной пассажиропотока. Откуда? Правильно спланировали. Пассажиропотоки в связи с изменениями в экономике у нас не упали. А в Нижнем Новгороде, Казани потоки идут из спальных районов в заводские: заводы остановились, коллективы уменьшились, и пассажиропотоки упали. У нас такого нет, наше метро работает интенсивно.







Некоторое снижение пассажиропотока все же обнаружилось: если в 2014 году перевозили 80 млн человек за год, в 2015 и 2016-м — чуть меньше 80 млн. Это серьезная проблема, здесь нужны какие-то меры, чтобы пассажиропоток не падал.







Мы следим строго за тем, какие предприятия появляются на площадях, потому что метрополитен — транспорт стратегического уровня и вопросы безопасности здесь в первую очередь. За счет рекламы торговых точек метрополитен получает более 200 млн в год.







Метрополитен работает, во многом улучшаются условия, наши станции становятся удобнее. И мы одни из немногих, кто проводит капремонт подвижного состава самостоятельно. В этом году отремонтировали 2 состава, это 8 вагонов. Приобретение одного нового вагона на московском заводе — 90 млн, капремонт у нас — 13 млн. Мы получили лицензии и здесь можем собирать новые вагоны для себя, для потенциальных покупателей, свердловского метрополитена, например.







Проект перехода на электрички с 5 вагонами временно приостановлен?







Переход на 5 вагонов — это дополнительные затраты, если не требует пассажиропоток, этого не следует делать. Но мы планируем, что метро будет набирать обороты и пассажир будет возвращаться в метрополитен. Некоторое снижение пассажиропотока связываем со снижением активности новосибирцев в связи с кризисом: кто-то работу изменил ближе к дому, кто-то работает дома. Но это пройдет, мы планируем, что пассажиропоток будет увеличиваться.







Около месяца назад ГИБДД не выпустила на линию около 30 троллейбусов и трамваев из-за того, что они изношены настолько, что просто опасны. Будут ли обновлять парк, будут ли новые трамвайные линии?







Отрицать то, что парк нашего общественного транспорта, нашего «Горэлектротранспорта», это бессмысленно. Действительно, износ очень высокий, особенно трамвайного парка. Новый российский вагон стоит 22–25 млн руб. В этом году мы открыли новую линию на «Чистую Слободу» и решили серьезную проблему транспортной доступности этого микрорайона. Мы стояли перед дилеммой: у нас не было трамваев, которые пошли бы по этой линии. Мы приобрели вагоны, бывшие в употреблении в Москве, по цене в среднем в 500 тыс. и реконструировали, привели в надлежащее состояние.







Закупать новые вагоны по 25–30 млн нам не под силу, поэтому подписали вместе с белорусами, предприятием «Белкоммаш», договор о создании совместного предприятия по реконструкции. Технологию белорусы привезли из Швейцарии и у себя ее применяют. Мы собираемся по этой технологии подвергнуть реконструкции весь парк трамваев, который есть у нас. Выбрасывается старый корпус, обновляется «начинка» вся, она делается здесь, у нас. Новый корпус мы покупаем у белорусов. И фактически получаем трамвай как минимум в 1,5–2 раза дешевле.







Предприятие создано, есть база, работники, инженеры. С нового года приступим, надеемся, что в первый год не менее 10–12 трамваев сделаем. По троллейбусам, я думаю, будем двигаться в этом же направлении. У нас есть несколько предприятий в городе, которые предлагают свои услуги по созданию оборудования и реконструкции троллейбусов.





Будет ли повышение тарифов на проезд в транспорте, когда и на сколько?







Это решение принимается департаментом по тарифам области. Неизбежно повышение вслед за инфляцией будет идти. Я предполагаю, что решение будет подписано. По срокам боюсь обмануть, по-моему, с февраля повышение. Оно небольшое, но будет вслед за инфляцией. Это будет касаться и трамваев, и автобусов, и метро. И в метро впервые за долгие годы будет закладываться инвестиционная составляющая, нам надо второй тоннель строить, подвергать реконструкции старый тоннель и завершать «Дзержинскую» линию с выходом на Гусинобродское шоссе. Это будет вторая жизнь этой части города.







Пожалуй, самый важный и болезненный вопрос для новосибирцев: повышение на 15 % тарифов на ЖКХ. Много читателей просят вас прокомментировать этот резкий рост? И почему митинг пришлось проводить на набережной — нельзя ли было сместить уборку пл. Ленина на другой день, чтобы дать людям высказаться в центре города?







Очень важная проблема. Перед руководством дилемма: как обеспечить устойчивость и развитие систем жизнеобеспечения города? Дилемма следующая: либо бюджет, либо тариф. С бюджетом я ситуацию обрисовал. Это было предложение губернатора о повышении тарифов, рассматривали его депутаты. Очень бурно, горячие споры были, тем не менее решили поднять тариф. Надо обеспечивать не доходность чью-либо, каких-то организаций, а устойчивость систем: чтобы было тепло, вода, избегать аварий.







Сегодня на утро в Новосибирске отключено 90 объектов в связи с планово-предупредительным ремонтом, это происходит регулярно. Чтобы уходить от этого, чтобы летом производить ремонт не просто труб, но и ЦТП, нужны средства. Когда обсуждали эту проблему с депутатами, два условия приняли. Первое условие — контроль. Сейчас разрабатывается дополнительное соглашение с «СИБЭКО», по нему все собранные средства пойдут на ремонт и развитие сетей. Там будут указаны адреса конкретные, километры, улицы и т.д.







Энергетическое хозяйство разделено на две части: трубы большого диаметра и ТЭЦ — это собственность «СИБЭКО», в разводка поквартальная, ЦТП — это собственность города. Из этих 610 млн, которые соберутся дополнительных денег, 200 млн пойдут на восстановление муниципальной собственности. Мы получим возможность ежеквартально проверять, контролировать, куда пошли эти деньги. Это наши с вами деньги, мы имеем право, мы обязаны контролировать ситуацию.







Вторая часть вопроса — социальная. Мы обратились к области, чтобы не просто сохранить соцгарантии, но и увеличить их. Меры сейчас разрабатываются, их надо принять, утвердить, внести изменения в бюджет. Это не в карманы, не для того, чтобы увеличить чьи-то доходы. А для того, чтобы усилить надежность работы наших теплосетей.







И вторая часть вопроса: была ли возможность у мэрии пустить митинг на площадь Ленина?





Мы 23-го числа открыли елку, снежный городок. Мы поддерживаем и убираем регулярно площадь Ленина, у оперного театра. Я обратился к новосибирцам: на период новогодних каникул давайте воздержимся от этих акций, давайте позитива добавим. Я отношусь с пониманием к желанию выразить свое мнение. Роль площадки в парке «Городское начало» для проведения публичных мероприятий будет возрастать. Мы планируем уходить от этого, в центре нужны альтернативные площадки: есть площадка у ГПНТБ, в парке «Городское начало».





Чего бы вы в первую очередь хотели пожелать новосибирцам? И приоткройте завесу, как отмечает Новый год мэр Новосибирска?







Я постоянно нахожусь на работе, телефон приходится не выключать. Для новосибирцев это праздник, а мы работаем в усиленном режиме. Я себя чувствую ответственным и обязанным. Мэр тоже человек, я люблю встречать Новый год в кругу близких, детей, внуков. Но, конечно же, 1 января я буду заслушивать, где что произошло, все ли гладко прошло.







Обращаюсь к вам, уважаемые новосибирцы. Я желаю всем не терять боевитости, активности, с которой вы обсуждаете проблемы нашего города. Но при этом желаю всем нам повнимательнее друг друга слушать — истина рождается в спорах, нам надо научиться принимать оптимальное решение, чтобы развивался город. Я думаю, этот процесс идет, мы становимся мудрее, лучше, толерантнее. Я желаю всем счастья в Новом году, желаю встретить его в кругу самых близких для вас людей, чтобы они дарили вам улыбки, позитив. С Новым годом всех!

