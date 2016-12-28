Поделили на зоны

​Муниципальное предприятие «Пассажиртрансснаб», обслуживающее систему «Единых транспортных карт», решило потратить больше 230 млн руб. на обновление безналичной системы проезда на городском транспорте. Служба хочет внедрить онлайн-систему пополнения счета ЕТК с помощью VISA и MasterCard и предусмотреть скидки за большое количество поездок. Подробности реформы безналичной системы оплаты проезда, которую городские власти анонсировали еще осенью, узнал корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Муниципальное унитарное предприятие «Пассажиртрансснаб» объявил открытый конкурс на оказание процессинговых услуг для безналичной системы оплаты проезда города Новосибирска и НСО. Конкурс объявлен 26 декабря, итоги подведут 1 февраля 2017 года, после — заключат договор, который будет действовать до 31 декабря 2021 года. Как говорится в карточке конкурса на сайте zakupki.gov.ru, начальная (максимальная) цена контракта — 234,78 млн руб.





Эти деньги — комиссия с платежей, которой «Пассажиртрансснаб» поделится с победителем конкурса. В документации также приведены подробные данные о том, сколько новосибирцы тратят на проезд по транспортным картам — ежемесячно тратится 239 млн руб. (включая социальные и все другие типы карт). На карты приходится 50 %, выяснил «Пассажиртрансснаб» по итогам исследования в феврале-октябре, и сделал вывод, что еще столько же денег пассажиры отдают кондукторам наличными.





Последний раз аналогичный конкурс «Пассажиртрансснаб» объявлял в январе 2016 года: годовой договор был заключен с единственным поставщиком ЗАО «Золотая корона», которое и внедрило систему оплаты проезда по картам еще в середине 2000-х годов. Процессинговые услуги для МУПа тогда были оценены в 55 млн руб.





Одна из главных новинок, которую теперь просит предусмотреть «Пассажиртрансснаб», — возможность предоставления скидки для пассажиров, совершающих большое количество поездок в течение месяца. В закупочной документации приведен пример: до 10 поездок в месяц будет обходиться по 28 руб. за одну поездку, от 11 до 20 — уже 26 руб. и т.д.





За каждые 10 поездок можно сделать скидку 2 руб., говорится в документации. Самый дешевый тариф, который приводится в примере при более чем 51 поездке в месяц, составляет 18 руб. — т.е. на треть меньше первоначального. Очевидно, эти данные весьма приблизительны, особенно с учетом последних планов о повышении тарифов на общественный транспорт в среднем на 3 руб. В ноябре стало известно, что уже в начале 2017 года метро может подорожать до 23 руб. (сейчас — 20 руб.), остальные виды муниципального транспорта — с 18 до 21 руб. Источник НГС.НОВОСТИ говорил, что вопрос скидок по картам тогда еще не был решен. Сейчас на все виды муниципального транспорта (трамвай, троллейбус, метро, часть автобусных маршрутов) по ЕТК дается скидка 1 руб. Осенью стало известно, что мэрия просила правительство НСО дифференцировать тарифы: при оплате кондуктору за наличные проезд обходился бы на несколько рублей дороже, чем по ЕТК.





Другой особенностью может стать введение трех дифференцированных систем тарифов.





Многотарифная система может включать в себя до 12 дополнительных тарифов. К этой системе можно отнести автобусы, маршруты которых идут как по Новосибирску, так и за его пределами — в городе цена билета будет одна, а при проезде по пригородам — зависеть от протяженности поездки.





А к фиксированным тарифам отнесут, например, автобусы с городскими маршрутами — проезд стоит одинаково на всем пути следования.Последний тип тарификации, очевидно, касается пригородных поездов и назван «зональным»: «Маршрут содержит последовательность остановок (или зон) и тарифные сетки, отражающие стоимость оплаты между начальной и конечной остановкой пассажира».







Еще одно важное новшество, которое заказывает «Пассажиртрансснаб», — возможность пополнения ЕТК онлайн с помощью официального сайта и приложений сервиса, используя карты VISA, MasterCard или «иной доступной платежной системы».





Сейчас, по данным официального сайта системы, с помощью сервисов в интернете можно положить деньги на студенческую карту, и то через систему «Город». Остальные варианты пополнений — в центре обслуживания на Красном проспекте, 161, в кассах метро и других оффлайновых точках. Как сообщали НГС.НОВОСТИ, в этих местах нередко выстраиваются очереди пенсионеров, которые хотят продлить социальную карту. В пресс-центре мэрии подтвердили, что надеются на высокий спрос на платежи по банковским картам.





В конце ноября на AppStore и Google Play было выпущено приложение «Транспортная карта», но с ограниченным функционалом — можно посмотреть историю поездок и пополнений ЕТК, а пополнить ее баланс — нет. Значительная часть отзывов от пользователей приложения этому и посвящена.





Сроки, когда эти технологии будут запущены, в документации не указаны. Назвать их затруднились и в пресс-центре мэрии. Срок действия договора с победителем конкурса — до 31 декабря 2021 года.





Введение новой системы безналичного расчета на общественном транспорте еще осенью анонсировал мэр Анатолий Локоть. По его словам, одна из целей этой системы — борьба с «черным налом» у частных перевозчиков, которые могут скрывать свою реальную выручку. Кроме того, как рассказывал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Роман Дронов на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству в сентябре, новая система оплаты проезда могла бы лучше собирать данные о перемещениях горожан — эти данные могли бы использоваться для оптимизации маршрутной сети.