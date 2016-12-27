Рассмешили Урганта

​В новогоднем выпуске «Вечернего Урганта», который вышел в эфир 23 декабря, засветились новосибирцы — директор центра психологической помощи Герман Пилипенко и менеджер креативного агентства Анна Курченко из Новосибирска. Сибиряки проиграли Деду Морозу и Снегурочке из Казахстана, но после шоу на них свалилась популярность. Актеры рассказали НГС.НОВОСТИ о том, что они увидели за кулисами шоу.

Пара актеров из Новосибирска побывала на шоу «Вечерний Ургант». Выпуск программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» с Германом Пилипенко и Анной Курченко из Новосибирска показали в пятницу, 23 декабря.







Новосибирские актеры Герман Пилипенко и Анна Курченко на шоу "Вечерний Ургант"









В начале декабря ведущий шоу Иван Ургант заявил, что для программы «отобрали лучших профессиональных Дедом Морозов. «До конца года будем проводить поединки двух дедов. Победитель получит положительную рекомендацию в наших социальных сетях и подтверждение, что он самый лучший!», — заявлял ведущий. В рубрике программы «Самый лучший дед» уже приняли участие Деды Морозы из Краснодара, Москвы, Липецка, Перми. Съемки с участием пары Деда Мороза и Снегурочки из Новосибирска и из Казахстана прошли за день до эфира, 22 декабря.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ Герман Пилипенко, несколько недель назад он отправил заявку-видеопрезентацию на участие в передаче — и в итоге прошел кастинг. Все расходы, включая билеты до Москвы и обратно, новосибирские Дед Мороз и Снегурочка взяли на себя.





Герман Пилипенко работает Дедом Морозом уже 19 лет, а Снегурочка Курченко только в начале карьерного сказочного пути. В обычной жизни мужчина руководит Центром лечения зависимостей и психологической помощи, а его напарница работает менеджером в одном из креативных агентств Новосибирска.





Съемка шоу с новосибирцами длилась с 13:00 до 17:00, за это время отсняли два выпуска – на четверг и на пятницу, рассказывает Герман Пилипенко. «Под шоу «Вечерний Ургант» в «Останкино» выделен целый этаж. Иван Ургант там самый главный, он просто великолепен, подтянут, каждое слово взвешено, он меня прям удивил. Но очень хорошо мы беседовали с Митей Хрусталевым - они, как два клоуна: один грубый, а второй рыжий добрый», - вспоминает Герман Пилипенко. Анна Курченко тоже отметила, что с Хрусталевым было общаться легче: «Ургант очень занятой, немного свысока на все смотрит, а Хрусталев кайфовый, очень простецкий».







Новосибирские актеры вспоминают: они сидели в одной гримерке с казахстанским Дедом морозом и Снегурочкой, а звезды Моника Белуччи и Эмир Кустурица, которые были гостями передачи, - в соседней. «Там все очень круто, очень здорово, очень красиво», - говорит Анна Курченко.





Конкурс с посохом новосибирцы проиграли. «Мы немножко не сориентировались, чуть-чуть опоздали, а они уже позвонили в звонок; обидно было, но это игра, что поделать», — переживает Анна.





Впрочем, после эфира на федеральном канале популярность новосибирской пары резко возросла: и это даже не смотря на то, что 2-минутное выступление Пилипенко и Курченко стоит 7000 рублей за один номер в квартире. На пару свалилась слава — вместе с заказами: «Мы с Аней будем вести праздник на «Голубом огоньке» в кинотеатре «Маяковского» в ночь на 1 января», - поделился Герман Пилипенко.