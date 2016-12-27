Рассмешили Урганта

Актеры из Новосибирска побывали в популярной передаче на Первом канале — они рассказали про закулисье шоу Ивана Урганта

Рассмешили Урганта (видео)

​В новогоднем выпуске «Вечернего Урганта», который вышел в эфир 23 декабря, засветились новосибирцы — директор центра психологической помощи Герман Пилипенко и менеджер креативного агентства Анна Курченко из Новосибирска. Сибиряки проиграли Деду Морозу и Снегурочке из Казахстана, но после шоу на них свалилась популярность. Актеры рассказали НГС.НОВОСТИ о том, что они увидели за кулисами шоу.

Пара актеров из Новосибирска побывала на шоу «Вечерний Ургант». Выпуск программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» с Германом Пилипенко и Анной Курченко из Новосибирска показали в пятницу, 23 декабря.


Новосибирские актеры Герман Пилипенко и Анна Курченко на шоу "Вечерний Ургант"



В начале декабря ведущий шоу Иван Ургант заявил, что для программы «отобрали лучших профессиональных Дедом Морозов. «До конца года будем проводить поединки двух дедов. Победитель получит положительную рекомендацию в наших социальных сетях и подтверждение, что он самый лучший!», — заявлял ведущий. В рубрике программы «Самый лучший дед» уже приняли участие Деды Морозы из Краснодара, Москвы, Липецка, Перми. Съемки с участием пары Деда Мороза и Снегурочки из Новосибирска и из Казахстана прошли за день до эфира, 22 декабря.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ Герман Пилипенко, несколько недель назад он отправил заявку-видеопрезентацию на участие в передаче — и в итоге прошел кастинг. Все расходы, включая билеты до Москвы и обратно, новосибирские Дед Мороз и Снегурочка взяли на себя. 


Герман Пилипенко работает Дедом Морозом уже 19 лет, а Снегурочка Курченко только в начале карьерного сказочного пути. В обычной жизни мужчина руководит Центром лечения зависимостей и психологической помощи, а его напарница работает менеджером в одном из креативных агентств Новосибирска.


Съемка шоу с новосибирцами длилась с 13:00 до 17:00, за это время отсняли два выпуска – на четверг и на пятницу, рассказывает Герман Пилипенко. «Под шоу «Вечерний Ургант» в «Останкино» выделен целый этаж. Иван Ургант там самый главный, он просто великолепен, подтянут, каждое слово взвешено, он меня прям удивил. Но очень хорошо мы беседовали с Митей Хрусталевым - они, как два клоуна: один грубый, а второй рыжий добрый», - вспоминает Герман Пилипенко. Анна Курченко тоже отметила, что с Хрусталевым было общаться легче: «Ургант очень занятой, немного свысока на все смотрит, а Хрусталев кайфовый, очень простецкий».


Новосибирские актеры вспоминают: они сидели в одной гримерке с казахстанским Дедом морозом и Снегурочкой, а звезды Моника Белуччи и Эмир Кустурица, которые были гостями передачи, - в соседней. «Там все очень круто, очень здорово, очень красиво», - говорит Анна Курченко. 


Конкурс с посохом новосибирцы проиграли. «Мы немножко не сориентировались, чуть-чуть опоздали, а они уже позвонили в звонок; обидно было, но это игра, что поделать», — переживает Анна.


Впрочем, после эфира на федеральном канале популярность новосибирской пары резко возросла: и это даже не смотря на то, что 2-минутное выступление Пилипенко и Курченко стоит 7000 рублей за один номер в квартире. На пару свалилась слава — вместе с заказами: «Мы с Аней будем вести праздник на «Голубом огоньке» в кинотеатре «Маяковского» в ночь на 1 января», - поделился Герман Пилипенко.

Андрей Ткачук
Фото Instagram.com
Видео youtube.com

Прочтений: 2550
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Мэр Новосибирска: каким город станет в 2017 году
28 декабря в прямом эфире НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено