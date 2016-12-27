Люди с гусями (фоторепортаж)

В супермаркетах начался новогодний ажиотаж — новосибирцы показали свои тележки и рассказали, что в этом году должно быть главным блюдом

​До Нового года осталось меньше недели, и в новосибирских супермаркетах не протолкнуться — горожане прилежно готовятся к застолью. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ поговорили с покупателями гипермаркетов о содержимом их корзин, об их стоимости, а также потребовали выдать рецепт главного новогоднего блюда.

​Вадим, продавец: «С новогодним столом особо не заморачивались, потому что ребенок маленький еще. Главное, чтоб была птица с картошкой, пара салатов и бутерброды с колбасой и сыром. Обычно готовим простые салаты — оливье, селедку под шубой или салат с крабовыми палочками. Для меня как для мужика самый главный напиток — водка. Ребенок любит бананы, побалуем его фруктами. Трудно сказать, сколько потратим на Новый год. Но с нашими ценами явно больше, чем даже год назад».









Светлана, сотрудник финансовой организации: «Придерживаюсь традиционных взглядов, салат оливье обязательно. В нашей семье любимый десерт — это торт "Наполеон". Его всегда готовила моя мама, рецепт из поколения в поколение переходит. Наверное, Новый год не Новый год без шампанского и мандаринов. Вообще мы любим еще на Новый год есть мороженое, например, “Гроспирон”. Также сами лепим манты из свинины и говядины. Пока что леплю сама, в семье еще не привила такую традицию».











Надежда, продавец: «Что должно быть на новогоднем столе? Икра, рыба и мясо. Думаю, что сделаю в этом году что-нибудь с кальмарами. Встречать буду с семьей, семья большая, поэтому планируем, что застолье обойдется от 10 тыс. до 15 тыс. С семьей будем традиционно готовить селедку под шубой, из горячего — свинина, запеченная в фольге. Не скажу, что особо люблю мандарины, но на столе они должны присутствовать».











Евгений, мастер по ремонту: «Главное блюдо — это пельмени! Готовим с супругой сами. Уже настряпали, сделали заготовку три листа, чтоб они на морозе постояли. А потом кинул — раз, и готово. На фарш берем говядину и свинину, добавляем лук, перца, чтоб они были сочные. Покупаем рыбные, колбасные нарезки. Из напитков предпочитаю "Боржоми", а шампанское так, на стол. Семья у нас пять человек, если друзья не работают, то тоже придут. Сумму, которую потратим, очень трудно уследить».









Элина, балерина НОВАТ: «Конечно, на новогоднем столе должен быть оливье. Чтоб было вкуснее, в нашей семье готовят не с традиционной "Докторской" колбасой, а с ветчиной. Иногда добавляем не майонез, а сметану — так даже вкуснее. Получается легкое блюдо. У нас традиционно на Новый год курица с картошкой и луком, а сверху майонез. На десерт готовим тирамису — это несложное блюдо, можно заменить некоторые ингредиенты. Например, сыр маскарпоне на классический сливочный сыр. Праздную с родителями, ведь это семейный праздник. В среднем на стол уходит тысяч пять. Из-за профессии стараюсь себя немного ограничивать, но Новый год это все равно праздник».











Наталья, владелец ногтевой студии: «Будем готовить гуся, в семье это блюдо все любят. Берем самого толстенького и красивого, запекаем с яблоками. В конце гуся надо смазать медом и поставить еще минут на пять — тогда получается очень вкусная корочка. Ну и надо ставить воду под противень, чтоб гусь был не сухой. На десерт пеку самый простой торт: песочный корж, а сверху взбиваю сметану с сахаром и шоколад. Еще обязательно берем манго, потому что любим Таиланд. За столом собираемся с родителями, с мужем, с ребенком. В прошлые годы за продукты отдавала тысячи три, а теперь минимум четыре».









Марина, бухгалтер: «Из горячих блюд это курица с картошкой в духовке. Мы с мужем очень любим. Добавляем специи, лимончик, на любителя можно и яблочко. Встречаем всегда только вдвоем с мужем, ну а сейчас еще и ребенок появился. Для ребенка отдельно не готовим, он с нами с удовольствием ест курицу. Из салатов обязательно на праздник оливье и "Мимоза". Недавно для себя открыла, что курица с виноградом очень вкусно — это такой салат, получается вкуснее, чем курица с ананасами. Конечно, все дорожает. На стол уйдет где-то тысячи четыре, а раньше в два раза меньше».









Наталья, бухгалтер: «Символ новогоднего стола для нас — шампанское и мандарины. На горячее у нас рыба — купили треску и горбушу. Как запекаем? Не планируем рецепт, больше по вдохновению. На десерт торт не очень хочется, думаем, лучше испечь маковый рулет. Как раньше традиций уже нет, раньше собирались семьей лепить пельмени. Сейчас все по-быстрому — раз, и пошли купили. Дочка берет рецепты из интернета, а я готовлю на глаз. Сумма увеличилась, отдаем тысячи на три больше. Сейчас даже вот посмотрела на ананас — прошла мимо».









Людмила, супервайзер: «Новый год ассоциируется с оливье и селедкой под шубой, и я их тоже готовлю. Классический рецепт, по которому готовили родители, всё по памяти. Мне кажется, все обязательно запекают картошку с курицей. Главный напиток это шампанское, без него никак».









Анжела, повар: «Самое вкусное блюдо для Нового года, которое я хотела бы приготовить, — это утка, фаршированная гречкой и грибами. Рецепт у меня с работы. В год Петуха, наверное, не стоит курицу на стол, лучше выбрать утку. На праздник хочется мандаринов, люблю их и быстро съедаю. На работе сейчас клиенты особенно берут салаты "Гранатовый браслет" и "Зимний"».









Юлия, экономист: «Запекаю буженину, рецепт вымученный, собственного изобретения. Из салатов сделаю "Морской коктейль" из красной рыбы, икры кальмаров — такой микс. Ну и бутерброды с икрой. Сейчас много рецептов беру из соцсетей, в основном из Instagram. На вечер, думаю, уйдет больше десяти тысяч».









Татьяна, экономист: «Чтоб оливье был вкуснее, нужно добавить вареный говяжий язык. Этот рецепт увидела по телевизору, сейчас ведь очень много кулинарных программ. На Новый год буду готовить салат "Красная шапочка" — там курица, картофель, майонез, сыр, морковь, грецкие орешки и гранат. Справляем праздник в близком кругу. Застолье за последнее время подорожало процентов на тридцать. И пока что не вижу импортозамещения отечественными продуктами, чтобы наши были дешевле и доступнее».