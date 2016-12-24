​Шерстяные вездеходы

Корреспондент НГС.НОВОСТИ испытал необычную обувь, которая спасает в суровые морозы — но даже 10 минут в тепле в ней грозят простудой

​Сильные морозы, которые ненадолго пришли в Новосибирск, вновь заставили горожан бороться со всепроникающим холодом. Как бы человек ни укутывался в теплые одежды, в первую очередь мерзнут руки и ноги — именно поэтому на остановках города в эти дни так много пританцовывающих людей. Корреспондент НГС.НОВОСТИ, найдя в недрах своего шкафа старые добрые валенки, решил испытать на себе этот забытый горожанами вид обуви — и понял, что наши бабушки и дедушки не зря носили их всю зиму напролет.

Если отъехать от мегаполиса километров на 100, народ в валенках можно заметить повсюду — в деревнях люди практичные и не особо следят за модой, а уж в морозы тем более. Горожане тоже ходили в валенках еще 30 лет назад, но со сменой эпох эта обувь исчезла из массового использования. Корреспондент НГС.НОВОСТИ решил потестировать забытую горожанами обувь и пришедшие в город морозы встретил в валенках, купленных еще 8 лет назад:





серая пара была куплена в «Ашане» в 2008 году, тогда еще за 399 руб. (сейчас они стоят 700–1000 руб.), и сохранилась до сих пор в неизменном виде.







Как только столбик термометра опустился ниже –25, автор отправился на первое испытание валенок. К слову, если на улице теплее, надевать их смысла нет. Во-первых, при такой погоде и в обычных полуботинках не так холодно. А во-вторых, в тепле проявляется главный минус валенок.







Эта обувь сделана из промокаемого материала (войлок из свалянной овечьей шерсти), поэтому любое попадание воды приводит к неминуемому намоканию подошвы и, как следствие, резкому охлаждению ноги. Когда в городе несильный мороз, вода и почти растаявший снег скапливаются везде, где только можно, — во входных тамбурах подъездов, офисов, магазинов, в транспорте, под педалями автомобиля, да и просто на проезжей части. Например, автор заехал на автомойку, где пришлось пробежать буквально три метра по сырому бетону. Как итог — через 10 минут подмокшая подошва начала передавать холод на ступни ног. А так и простыть недолго.







Еще один минус — грязь на влажных поверхностях. Валенки не только намокнут, но и пропитаются слоем пыли и песка, которые зимой никуда из Новосибирска не делись. Конечно, можно воспользоваться галошами (200–500 руб.), но они уж точно портят внешний вид и лишают человека главного плюса валенок — особого комфортного ощущения ходьбы, как по ковру.







–25…–30 градусов, когда вокруг сухо, чисто и стерильно, — самое время для валенок.







Благодаря жесткой форме внутри всегда сохраняется воздушное пространство — это дополнительная теплоизоляция. К тому же валенки — обувь высокая, до колена, поэтому греют почти полноги. Ну и наконец, идти в валенках мягко, как по ковру. И конечно же, в этой обуви абсолютно не скользко — в общем, чувство, что ноги «как в квартире».







Садиться в валенках за руль было немного странно, но первое ощущение быстро сменилось мыслью: удобно! Более того, корреспондент НГС.НОВОСТИ вообще не заметил никакого неудобства, а через два дня и вовсе начало казаться, что педали в этой обуви даже лучше чувствуются. Причем и на «автомате», и на «механике».







Но есть и минусы — ходить по офису в валенках жарковато, хотя все просто решается парой сменной обуви. Второй минус — из-за жесткой формы при спуске по лестнице чувствуется, как валенки давят на ногу в районе стопы. И довольно непривычно ходить в обуви вообще без каблука. Зато все компенсируется реакцией окружающих:







«Смотри, мужик в валенках! Прикольно, я думал, их уже никто не носит», — три дня подряд слышал от прохожих корреспондент НГС.НОВОСТИ, прогуливаясь по улицам Новосибирска.







Несмотря на то что валенки в городе не очень популярны, купить их несложно. Корреспондент НГС.НОВОСТИ, объехав насколько крупных магазинов, обнаружил валенки на Центральном рынке (от 500 до 1500 руб.) и в крупных сетевых гипермаркетах (например, на момент подготовки публикации они были в «Ашане» по 700–1000 руб. за пару). Гламурные валенки — с рисунками и без — можно обнаружить даже в крупных торговых центрах: так, в ТРЦ «Аура» несколько пар валенок автор обнаружил на рождественской ярмарке.

