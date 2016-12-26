​Остров-сокровище

Борцы с коррупцией объявили войну частному острову возле Академгородка — там стоят дома с причалами за 30 миллионов

​На минувшей неделе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал у себя на сайте расследование по поводу приватизированных в Бердском заливе острова и полуострова, которые с различными нарушениями застраивают элитными коттеджами. История эта началась давно и уже привлекала внимание и СМИ, и депутатов, и правоохранительных органов. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, что нашли в ФБК и как обстоят дела с соблюдением здесь законов на сегодняшний день.

20 декабря Фонд борьбы с коррупцией, созданный известным оппозиционером Алексеем Навальным, выложил у себя на сайте расследование по поводу приватизированных в Бердском заливе острова и полуострова, где с различными нарушениями происходит коттеджная застройка.







«У нас есть проект в ФБК — "Доступ к воде" называется. Мы собираем информацию о незаконной приватизации и о перекрытии доступа к водохранилищам — рекам, озерам. И вот когда летом мы опубликовали расследования по губернатору и по депутатам Каличенко и Сидоренко, нам сообщили люди о том, что в Морозово захватили остров и полуостров», — пояснил предысторию публикации юрист ФБК Вячеслав Гимади.







Теперь речь идет об острове «Огуречный» (местные называют его просто «Остров»), который сейчас соединен с берегом трубчатым переходом (изначально строили дамбу) и полуостровом «Солдатский». Они находятся в Искитимском районе на акватории Бердского залива Новосибирского водохранилища.







ФБК выяснил, что «Огуречный» и «Солдатский» чиновники администрации Искитимского района приватизировали в частную собственность в нарушение закона. По выпискам из ЕГРП было установлено, что там находятся частные участки. Что противоречит, заметил Гимади, Земельному и Водному кодексу. В Земельном кодексе был нарушен п. 8 ст. 27, которая запрещает приватизацию 20-метровой береговой полосы. Водный кодекс нарушался возведенными без соответствующих документов причалами. Факты нарушения были засвидетельствованы и в ответе Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФО.







Далее ФБК по стандартной процедуре отправило заявления в Росприроднадзор, который установил нарушения, возбудил административные дела и привлек к ответственности ряд собственников, — сообщил юрист Гимади.





В этом документе говорится, что по результатам проверки возбуждено административное дело в отношении ООО «Фуд-Мастер-Консалтинг», созданного людьми, имевшими в прошлом отношение к сети «Вилка-Ложка», которые являются владельцами и продавцами земельных участков на полуострове «Солдатский». Эти же люди через дачное некоммерческое товарищество «ФМК» имеют отношение и к застройке острова «Огуречный», как писали об этом НГС.НОВОСТИ еще в 2015 году. Тогда областная прокуратура нашла нарушения в постройке дамбы, а генеральная прокуратура пыталась эту дамбу снести. Однако дамба была переделана в трубчатый переход, и каких-либо наказаний «ФМК» удалось избежать.







Еще до начала череды скандалов подрядчик застройки острова, директор представительства компании Honka в Новосибирске Василий Бриль рассказал корреспонденту НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ, что в коттеджном поселке «Остров» дома площадью до 330 кв. м продаются по цене до 28,9 млн руб.





«На острове будут детские площадки, пирс, причалы для лодок, ресторан и хороший чайный домик, где люди смогут собираться, общаться, отмечать праздники», — обещал он.







На сегодня, уточнили в Новосибирской межрегиональной природоохранной прокуратуре, проверки пока не завершены. В частности, не завершен официальный кадастровый замер, чтобы выяснить, есть там отступ в размере 20 м или нет. Хотя на глаз, как заметил один из сотрудников прокуратуры, нарушения есть.







«У "Огуречного" по части водоохранного режима нарушений нет. <…> По "Солдатскому" были сооружены без разрешений причалы», — пояснил источник из природоохранной прокуратуры. Он добавил, что «Солдатский» уже практически застроен и выявлять тут нарушения проще, а на «Огуречном» еще все только в процессе — как таковые границы участков на местности пока не зафиксированы.







Гимади полагает, что теперь приватизация участков должна быть отменена и может быть проведена заново только после уточнения границ участков — так, чтобы они не захватывали берег. А к чиновникам из Искитимской администрации, как утверждает юрист, может быть применена уголовная ответственность. Так же как и к застройщикам.







По словам юриста, Искитимская администрация продавала участки примерно по 5000 руб. за сотку, а застройщики — уже по 200 000 руб.







Покупают подобные участки, заметил директор агентства элитной недвижимости Nazarov & Partners. Commercial Real Estate Александр Назаров, обычно местные чиновники, депутаты и бизнесмены. И, как показали выписки из ЕГРП владельцев, сделанные сотрудниками ФБК, таковые здесь действительно присутствуют. Например, среди владельцев числится депутат горсовета и зампредседателя комиссии по наказам избирателей Кирилл Покровский. Еще один владелец — многократный чемпион мира среди ветеранов по вольной борьбе Виктор Тонких. В числе собственников земельных участков здесь также числятся и учредители «Фуд-Мастер-Консалтинг».







Директор компании «Фуд-Мастер-Консалтинг» Владимир Непомнящих, кстати, тоже являющийся владельцем одного из этих земельных участков, на момент написания материала был на больничном. Отсутствовал и его заместитель.





Прокомментировал ситуацию уполномоченный представитель ДНТ «ФМК» Павел Прозоров, объяснивший, что нарушения если и были, то уже устранены. «Был в одном месте забор, который уходил в воду. Но он демонтирован… По дамбе никто не запрещает проезжать. Парковаться на ней запрещают, так как это мешает проезду. А 20-метровая водоохранная зона отражена даже на кадастровой карте, т.е. участки не примыкают к воде».