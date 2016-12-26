Пайка хлеба и три картошки

Новосибирцы из прошлого рассказали, как шили на Новый год платья из картофельных мешков и подкрашивали спирт стрептоцидом — опубликован раритетный фильм о том, как отмечали праздник 50 лет назад

В московских архивах кинофотодокументов нашлась редчайшая запись 1967 года — в киножурнале «Сибирь на экране» новосибирцы, жившие полвека назад, рассказывают о своем отношении к Новому году и о том, как они проводили праздник во время Великой Отечественной и даже Гражданской войны, что было у них на столе и как они одевались к торжествам. НГС.НОВОСТИ публикует этот фильм с комментариями режиссера-документалиста Эллы Давлетшиной, которая собирает архивную коллекцию для создания фильма об истории Новосибирска.

Этот 10-минутный спецвыпуск киножурнала «Сибирь на экране» показывали в новосибирских кинотеатрах в январе 1967 года — на днях фильму под названием «Новогодний вальс» исполнится 50 лет, рассказала НГС.НОВОСТИ режиссер-документалист, руководитель «Новосибирского дома документального кино» Элла Давлетшина. Фильм хранился в Российском государственном архиве кинофотодокументов в подмосковном Красногорске. По словам Эллы Давлетшиной,





фильм занимал одну катушку с кинолентой 35 мм — это около 300 метров пленки.





Авторы фильма — семейная пара кинодокументалистов Леонид и Лариса Алексейчуки. Оператор — известный новосибирский кинооператор Борис Бычков, в частности запечатлевший единственный в СССР концерт Александра Галича, состоявшийся в 1968 году в клубе «Под интегралом» в новосибирском Академгородке.







10-минутный фильм состоит из серии откровенных рассказов жителей Новосибирска об их отношении к Новому году. Герои фильма — простые новосибирцы: пожилая женщина Христина Иосифовна Белозерова, семья полковника Михеева, ученый-геолог Поспелов, хирург Руденко, выпускник школы Леня Бятков. Новосибирцы делятся своими воспоминаниями, связанными с переживаниями с Новым годом, — о том, как отмечали праздник в тяжелые годы Великой Отечественной и даже Гражданской войны, с какими трудностями и лишениями сталкивались в это время.





«Пожалуй, одним из самых густых по переживаниям был год 1942-й. У нас на всю компанию было по сохраненной пайке хлеба, было картошки три, которую мы могли сварить.





Было у нас две таблетки красного стрептоцида. Эти таблетки, взыгравши всеми цветами радуги в этом спирте, придали столу определенное украшение. И вот этот стрептоцид, вот этот кусочек хлеба, который заменил все пироги, та скромная на первый взгляд обстановка, которая была, не смогла... Даже внутренний душевный подъем был в это время очень сильный. <...> Мы же были молоды, хотелось быть веселым», — рассказывает в фильме ученый Геннадий Поспелов.





Кинохроника позволяет по-новому «взглянуть на проблемы современного человека и ощутить себя в потоке времени», считает Элла Давлетшина. «Посмотрите на эти лица — как они умели радоваться. У них праздников и не было. Работали и работали», — отмечает кинодокументалист.









Киножурнал выходил с 1940 года, его показывали перед началом сеансов в кинотеатрах города, в год в среднем выходило 48 выпусков — по 4 в месяц. В планах «Новосибирского дома документального кино» изучить архивные кадры и собрать полную историческую фильмотеку города — ко Дню города-2017 Элла Давлетшина планирует завершить монтаж фильма «Хроника города Новосибирска. Продолжение». Эта лента станет продолжением документальной картины известного режиссера Кима Долгина «Хроника города Новосибирска», которая посвящена истории города с 1920-х по 1960-е годы.





Ранее НГС.НОВОСТИ публиковали еще один выпуск киножурнала «Сибирь на экране», также снятый в середине 1960-х годов. Этот выпуск подготовлен известным новосибирским журналистом тех лет Александром Метелицей. Фильм открывается кадрами из комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» 1956 года и содержит редкие кадры, снятые в центре Новосибирска. В этом выпуске киножурнала запечатлена предновогодняя суета в Новосибирске: на площади Ленина монтируют городскую елку, горожане покупают елки на базарах, в кондитерских пекут праздничные торты — все это подано в шутливой форме с рекомендацией пожарных об осторожном обращении с огнем.







